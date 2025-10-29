Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠

終於入秋，天氣漸涼，一家大細最啱去親親大自然、來個Camping遊！珠海熱門度假區橫琴星樂度露營小鎮酒店推出雙11優惠，2大2小住一晚、人均$136.5，連住2晚再平一點、每晚人均$110.9！星樂度露營小鎮主打新型度假體驗，集自駕、露營及樂園於一身，吸引不少玩「港車北上」的港人前往，未去過值得去探索一下。

星奇塔無動力樂園佔地約6.5萬平方米。（圖片：Klook）

珠海最新複合式度假村

橫琴星樂度露營小鎮是珠海橫琴新區首個休閒露營渡假村，以「琴島奇航」為主題，為遊客提供「自駕+露營+樂園」三合一新型度假體驗。小鎮內設有各類主題設施，包括海盜船酒吧、沙坑遺蹟及兒童遊樂場，務求成為高水準的露營樂園。住宿有多種選擇，由高端房車至獨立木屋，住客可以在生態庭院燒烤，享受露營樂趣。鄰近的「星奇塔無動力樂園」佔地約6.5萬平方米，以奇幻海洋冒險為主題，涵蓋12個主題遊樂區，適合全齡的親子樂園。

有親子樂園。（圖片：Klook）

涵蓋12個主題遊樂區，小朋友玩得盡興！（圖片：Klook）

雙11優惠2大2小人均低至$110.9

Klook推出雙11優惠，不論住雙牀集裝箱房、纖葉居雙牀房、原野房車或探險木屋房型，一律都$546起住一晚，多加$341起就可以住多一晚，以2大2小入住，每晚人均低至$110.9起，相當抵住！住宿套餐包有每日2位成人自助早餐及雙人星奇塔門票，每位成人可以免費帶一位不足120cm的小朋友入場免費享用。

【雙11特惠早鳥】客房1晚（含雙人早餐+雙人星奇塔門票）

價錢：$546起 （原價$861起） ，2大2小入住人均$136.5起

1晚所選房型1間住宿

雙人自助早餐（1.2m以下兒童免費）

雙人星奇塔門票

SHOP NOW

【雙11特惠 | 連住特惠】客房1間2晚（含每日雙人自助早餐+入住期間雙人無限次星奇塔門票）

價錢：$887起 （原價$1,189起） ，2大2小入住、每晚人均$110.9起

2晚所選房型1間住宿

每日雙人自助早餐

雙人星奇塔門票（入住期間無限次使用）

SHOP NOW

雙床集裝箱。（圖片：Klook）

探險木屋。（圖片：Klook）

原野房車。（圖片：Klook）

星樂度 • 露營小鎮酒店

地址：珠海市橫琴鎮環島北路108號101房（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸坐的士，車程約20分鐘。於太子或圓方搭乘環島中港通直通巴去珠海橫琴創新方，轉乘的士約10分鐘車程。

