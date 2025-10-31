專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
Klook雙11優惠陸續有來，多間珠海酒店均有推出超抵折扣，當中珠海海泉灣帆酒店住宿更低至66折，2位大人連1位兒童入住豪華房1晚，人均只需$404.7起！住客不但可免費升級至園景雙牀套房，還包2大1小自助早餐、無限次浸海洋温泉、雙人神秘島樂園及夢幻劇場門票、人民幣150元餐飲消費券等。加上平安夜、聖誕假期都不加價，想把握假期北上玩樂入住酒店的話，立即行動吧！
親子度假熱門之選！設無邊界泳池、3大樂園
主打親子奢華風格，集絕美海灣景色、豪華酒店設備，以及豐富遊樂設施於一身的珠海海泉灣帆酒店，是近年親子度假酒店住宿熱門之選。酒店不但打造面朝大海的無邊界泳池，還設有多家風味餐廳、小水手俱樂部、航海吧、悦海吧、棋牌室、KTV等吃喝玩樂活動。除此之外，住客還可同步享受海泉灣度假區內玩樂配套設施，包括神秘島X無動力樂園、小矮人萌寵樂園、加勒比水世界、海泉温泉、雪世界、夢幻劇場等，適合各個年齡層暢玩。
人均$404.7起！免費升級至園景雙牀套房、自助早餐、3大樂園門票、150元餐飲消費券等
Klook今次趁雙11推出的酒店住宿套票66折優惠，包2位大人連1位1.2米以下的小童入住珠海海泉灣帆酒店豪華大床房或雙床房一晚，每日更限量免費升級至園景雙牀套房，再送翌日自助早餐、無限享用室內健身房和游泳池，還包2大1小無限次海洋温泉、雙人「神秘島×無動力王國」、「小矮人萌寵樂園」及「加勒比水公園」門票、2人單次夢幻劇場（普通席）門票、人民幣150元餐飲券，以及免費洗車服務。整個Package人均只需$404.7起，CP值簡直超高！
【Klook獨家66折｜玩樂套餐】豪華房1間1晚（含早餐+無限次温泉+無限次神秘島樂園+贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）
價錢：$1,214起
（原價$1,847）2大1小、人均$404.7起
費用包括
1晚所選房型1間住宿
每日限量免費升級至園景雙牀套房，如需升級，下單請勾選
2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）
2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）
雙人無限次神秘島樂園（萌寵樂園、無動力樂園、加勒比水公園）
贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）
天王星室內健身房+天王星室內游泳池
秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）
珠海海泉灣帆酒店
地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號（地圖按此）
入住時間：2pm起
退房時間：12pm前
交通：乘坐「金巴」港珠澳大橋口岸穿梭巴士由香港到珠海，再轉乘的士到海泉灣帆酒店
