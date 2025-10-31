雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店住宿66折優惠！人均$404.7起、聖誕不加價！免費升級套房、包早餐、樂園門票、150元餐飲券等

Klook雙11優惠陸續有來，多間珠海酒店均有推出超抵折扣，當中珠海海泉灣帆酒店住宿更低至66折，2位大人連1位兒童入住豪華房1晚，人均只需$404.7起！住客不但可免費升級至園景雙牀套房，還包2大1小自助早餐、無限次浸海洋温泉、雙人神秘島樂園及夢幻劇場門票、人民幣150元餐飲消費券等。加上平安夜、聖誕假期都不加價，想把握假期北上玩樂入住酒店的話，立即行動吧！

親子度假熱門之選！設無邊界泳池、3大樂園

主打親子奢華風格，集絕美海灣景色、豪華酒店設備，以及豐富遊樂設施於一身的珠海海泉灣帆酒店，是近年親子度假酒店住宿熱門之選。酒店不但打造面朝大海的無邊界泳池，還設有多家風味餐廳、小水手俱樂部、航海吧、悦海吧、棋牌室、KTV等吃喝玩樂活動。除此之外，住客還可同步享受海泉灣度假區內玩樂配套設施，包括神秘島X無動力樂園、小矮人萌寵樂園、加勒比水世界、海泉温泉、雪世界、夢幻劇場等，適合各個年齡層暢玩。

珠海海泉灣帆酒店主打親子奢華風格，集絕美海灣景色及豪華酒店設備於一身。（圖片來源：Klook）

酒店擁有面朝大海的無邊界泳池。（圖片來源：Klook）

海泉灣度假區內設有兒童玩樂配套設施。（圖片來源：Klook）

人均$404.7起！免費升級至園景雙牀套房、自助早餐、3大樂園門票、150元餐飲消費券等

Klook今次趁雙11推出的酒店住宿套票66折優惠，包2位大人連1位1.2米以下的小童入住珠海海泉灣帆酒店豪華大床房或雙床房一晚，每日更限量免費升級至園景雙牀套房，再送翌日自助早餐、無限享用室內健身房和游泳池，還包2大1小無限次海洋温泉、雙人「神秘島×無動力王國」、「小矮人萌寵樂園」及「加勒比水公園」門票、2人單次夢幻劇場（普通席）門票、人民幣150元餐飲券，以及免費洗車服務。整個Package人均只需$404.7起，CP值簡直超高！

【Klook獨家66折｜玩樂套餐】豪華房1間1晚（含早餐+無限次温泉+無限次神秘島樂園+贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票+150元餐飲消費券+免費7座車洗車權益）

價錢：$1,214起 （原價$1,847） 2大1小、人均$404.7起

SHOP NOW

費用包括

1晚所選房型1間住宿

每日限量免費升級至園景雙牀套房，如需升級，下單請勾選

2大1小自助早餐（1小為1.2米以下）

2大1小無限次海洋温泉（1小為1.2米以下兒童）

雙人無限次神秘島樂園（萌寵樂園、無動力樂園、加勒比水公園）

贈送2人單次夢幻劇場（普通席）門票（逢週一停演）

天王星室內健身房+天王星室內游泳池

秋季大派賞：免費洗車權益+額外贈送150元餐券（不適用時間範圍：10月1-8日，12月25-28日）

珠海海泉灣帆酒店豪華大床房（圖片來源：Klook）

Package提供每日限量免費升級至園景雙牀套房，如需升級，下單時記得勾選。（圖片來源：Klook）

神秘島×無動力王國（圖片來源：Klook）

萌寵樂園（圖片來源：Klook）

加勒比水公園（圖片來源：Klook）

Package會包2人單次夢幻劇場（普通席）門票。（圖片來源：Klook）

珠海海泉灣帆酒店

地址：珠海金灣區平沙鎮海泉灣路801號（地圖按此）

入住時間：2pm起

退房時間：12pm前

交通：乘坐「金巴」港珠澳大橋口岸穿梭巴士由香港到珠海，再轉乘的士到海泉灣帆酒店

