雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠合集（持續更新）！長隆四大酒店/美高梅華府/御溫泉 優惠低至44折、人均$210起

雙11優惠2025開鑼，各大旅遊平台如Klook及KKday推出各式各樣的旅遊優惠！今次Yahoo購物專員精選9間珠海酒店優惠，包括長隆四大酒店、奢華新酒店美高梅華府、坐擁開揚靚景的珠海仁恒洲際酒店、冬天必住御溫泉等，優惠低至44折，人均最平只要$210起，部份更買大送細、送下午茶券及酒吧券，又或加$1升級房型，適合家長們計劃北上玩樂之旅。

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

廣告 廣告

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

珠海酒店優惠1. 珠海御溫泉渡假村酒店｜送下午茶券+酒吧券

1. 【1-11/11】珠海御溫泉渡假村酒店住宿 買任何套餐送下午茶券+酒吧券

優惠價：$1,243起+下午茶券+酒吧券 （原價$1,953） ，人均$621.5起

按此經Klook預訂

走日式風格的珠海御溫泉渡假村酒店，集住宿、溫泉、休閒娛樂於一身。（圖片：Klook）

珠海御溫泉渡假村酒店

地址：珠海市斗門區斗門鎮斗門大道333號（地圖按此）

交通：去程於港珠澳大橋（11:10am/2:10pm/4:10pm）或拱北城軌站（11:30am/2:30pm/4:30pm）有免費接駁車服務至御溫泉渡假村；回程從御溫泉渡假村至拱北城軌站或港珠澳大橋（9:30am/12nn/2pm），回程車在入住辦理時直接在前台預約並索取車票，憑車票在辦理大廳門口上車

珠海酒店優惠2. 珠海長隆飛船酒店｜買2大送2小

【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）

優惠價：$1,586起，2大2小入住人均$396.5起

按此經Klook預訂

長隆飛船酒店設有一系列海洋和外太空主題的互動設施。（圖片：官方圖片）

飛船房佈置繽紛，面積有40平方米。（圖片：官方圖片）

珠海長隆飛船酒店

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車

珠海酒店優惠3. 珠海長隆橫琴灣酒店｜買2大送2小

【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）

優惠價：$1,507起，2大2小入住人均$376.8起

按此經Klook預訂

珠海長隆橫琴灣酒店，珠海橫琴長隆國際海洋度假區內最高級的酒店，以海洋生態為主題。（圖片：官方圖片）

珠海長隆橫琴灣酒店

地址：珠海市環島路長隆橫琴灣酒店海馬區三層（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達橫琴灣酒店下車

珠海酒店優惠4. 珠海長隆企鵝酒店｜買2大送2小

【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）

優惠價：$1,586起，2大2小入住人均$396.5起

按此經Klook預訂

珠海長隆企鵝酒店，則以「企鵝極地」為主題，是國內最大企鵝主題親子酒店！（圖片：官方圖片）

酒店內內外外都找到企鵝的蹤影。（圖片：官方圖片）

珠海長隆企鵝酒店

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣海洋王國旁邊（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆企鵝酒店下車

珠海酒店優惠5. 珠海長隆馬戲酒店｜買2大送2小

【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包海洋王國+《卡卡虎奇遇記》

優惠價：$1,266起，2大2小入住人均$316.5起

按此經Klook預訂

珠海長隆馬戲酒店是珠海橫琴長隆國際海洋度假區內最抵住之選，它是中國最大的馬戲團主題酒店，以典型歐洲小鎮為藍本。（圖片：官方圖片）

珠海長隆馬戲酒店

地址：珠海市香洲區橫琴新區環島東路83號（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆馬戲酒店下車

珠海酒店優惠6. 珠海橫琴星樂度露營小鎮｜雙11優惠低至64折

1. 【雙11特惠早鳥】客房1晚（含雙人早餐+雙人星奇塔門票）

優惠價：$546起 （原價$861） ，人均$273起

按此經Klook預訂

2. 【雙11特惠 | 連住特惠】客房1間2晚（含每日雙人自助早餐+入住期間雙人無限次星奇塔門票）

優惠價：$887起 （原價$1,188） ，人均每晚$221.8起

按此經Klook預訂

橫琴星樂度露營小鎮是珠海橫琴新區首個休閒露營渡假村，以「琴島奇航」為主題，為遊客提供「自駕+露營+樂園」三合一新型度假體驗。（圖片：Klook）

原野房車。（圖片：Klook）

珠海橫琴星樂度露營小鎮

地點：珠海市香洲區環島北路108號（地圖按此）

交通：從珠海拱北口岸乘車約27分鐘車程

珠海酒店優惠7.珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店｜雙11優惠低至44折

1. 高級雙床房連雙人自助早餐+雙人星樂度樂園一天門票

優惠價：$617起 （原價$1,410） ，人均$308.5起

按此經KKday預訂

2. 高級雙床房連雙人自助早餐+雙人珠海長隆海洋王國一日門票+雙人星樂度樂園一天門票

優惠價：$1,510起 （原價$2,176） ，人均$755起

按此經KKday預訂

橫琴星樂度希爾頓花園酒店所在的星樂度露營小鎮，亦是當地其中一個熱門的親子度假勝地！（圖片：KKday）

橫琴星樂度希爾頓花園酒店獲不少網上評價讚揚其貼心服務，房間寬敞舒適。（圖片：KKday）

珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店

地址：珠海橫琴新區環島北路2169號 （地圖按此）

交通：從港珠澳大橋口岸乘的士車程約20分鐘

珠海酒店優惠8. 珠海橫琴凱悦酒店｜雙11優惠低至6折

1.【雙11特惠 | 限量立減】凱悦客房1間1晚 （含2大2小早餐+2大1小國家地理門票+免費穿梭巴士+健身房等）

優惠價：$900起 （原價$1,298） ，2大2小入住人均$225起

按此經Klook預訂

2. 【+1元升級嘉賓軒客房】凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐+全日飲品+晚間歡樂時光）+往返長隆及口岸巴士WHL11B）

優惠價：$840起 （原價$1,407） ，2大2小入住人均$210起

按此經Klook預訂

從橫琴口岸乘車只需10數分鐘即達珠海橫琴凱悅酒店，方便大家24小時通關澳門。（圖片：Klook）

酒店擁有493間客房，面積由430平方呎到2,583平方呎不等，房間闊落，以柔和悅目的暖色為主調。（圖片：Klook）

珠海橫琴凱悅酒店

地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）

交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊

珠海酒店優惠9. 珠海香山迎賓館美高梅華府酒店｜雙11優惠低至7折

1. 【雙11特惠 | 下午茶套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人主題下午茶+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）

優惠價：$1,835起 （原價$2,608） ，人均$917.5起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

2.【雙十一搶購】山景豪華房｜雙人早餐+雙人中式晚餐｜贈送精緻旅拍+迷你吧+歡迎水果

優惠價：$2,050起 （原價$2,827） ，人均$1,025起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

3. 【雙十一搶購1間2晚連住套餐】 升級山景尊貴客房｜雙人早餐+雙人中式晚餐｜贈送精緻旅拍+迷你吧+歡迎水果

優惠價：$3,246起，人均每晚$811.5起

按此經KKday預訂 按此經Klook預訂

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店有2款抵住Staycation套餐，優惠低至7折、人均$918起就可以住山景豪華房1晚！（圖片：美高梅華府）

酒店有155間典雅客房及別墅，單是最基本的豪華房面積都有750平方呎以上。（圖片：KKday）

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店

地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）

交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘

珠海酒店優惠10. 珠海仁恆洲際酒店｜雙11優惠低至66折

1. 【雙11特惠】行政大牀房1間2晚（含雙人人行政禮遇（早餐+下午茶+雞尾酒+晚間糖水等）+延遲退房+單程車服務酒店至長隆）

優惠價：$2,472起 （原價$3,482） ，人均每晚$618起

按此經Klook預訂

2. 【下午茶套餐】豪華房1間1晚（含雙人次日自助早餐+雙人下午茶）

優惠價：$1,283起 （原價$1,953） ，人均$641.5起

按此經Klook預訂

房間寬躺舒適，床鋪亦獲住客激讚。（圖片：珠海仁恒洲際酒店）

無邊際泳池打卡拍照一流。（圖片：珠海仁恒洲際酒店）

珠海仁恆洲際酒店

地址：珠海市香洲區情侶南路1號（地圖按此）

交通：拱北口岸乘車約6分鐘車程

更多相關文章：

雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券

雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店

雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠

雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇

珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201

珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格

珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價

珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣