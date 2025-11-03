低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉
雙11優惠2025開鑼，各大旅遊平台如Klook及KKday推出各式各樣的旅遊優惠！今次Yahoo購物專員精選9間珠海酒店優惠，包括長隆四大酒店、奢華新酒店美高梅華府、坐擁開揚靚景的珠海仁恒洲際酒店、冬天必住御溫泉等，優惠低至44折，人均最平只要$210起，部份更買大送細、送下午茶券及酒吧券，又或加$1升級房型，適合家長們計劃北上玩樂之旅。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
珠海酒店優惠1. 珠海御溫泉渡假村酒店｜送下午茶券+酒吧券
1. 【1-11/11】珠海御溫泉渡假村酒店住宿 買任何套餐送下午茶券+酒吧券
優惠價：$1,243起+下午茶券+酒吧券
（原價$1,953），人均$621.5起
珠海御溫泉渡假村酒店
地址：珠海市斗門區斗門鎮斗門大道333號（地圖按此）
交通：去程於港珠澳大橋（11:10am/2:10pm/4:10pm）或拱北城軌站（11:30am/2:30pm/4:30pm）有免費接駁車服務至御溫泉渡假村；回程從御溫泉渡假村至拱北城軌站或港珠澳大橋（9:30am/12nn/2pm），回程車在入住辦理時直接在前台預約並索取車票，憑車票在辦理大廳門口上車
珠海酒店優惠2. 珠海長隆飛船酒店｜買2大送2小
【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：$1,586起，2大2小入住人均$396.5起
珠海長隆飛船酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車
珠海酒店優惠3. 珠海長隆橫琴灣酒店｜買2大送2小
【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：$1,507起，2大2小入住人均$376.8起
珠海長隆橫琴灣酒店
地址：珠海市環島路長隆橫琴灣酒店海馬區三層（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達橫琴灣酒店下車
珠海酒店優惠4. 珠海長隆企鵝酒店｜買2大送2小
【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包（海洋王國+《卡卡虎奇遇記》）
優惠價：$1,586起，2大2小入住人均$396.5起
珠海長隆企鵝酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣海洋王國旁邊（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆企鵝酒店下車
珠海酒店優惠5. 珠海長隆馬戲酒店｜買2大送2小
【Klook獨家 | 買2大送2小】1晚包海洋王國+《卡卡虎奇遇記》
優惠價：$1,266起，2大2小入住人均$316.5起
珠海長隆馬戲酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區環島東路83號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達長隆馬戲酒店下車
珠海酒店優惠6. 珠海橫琴星樂度露營小鎮｜雙11優惠低至64折
1. 【雙11特惠早鳥】客房1晚（含雙人早餐+雙人星奇塔門票）
優惠價：$546起
（原價$861），人均$273起
2. 【雙11特惠 | 連住特惠】客房1間2晚（含每日雙人自助早餐+入住期間雙人無限次星奇塔門票）
優惠價：$887起
（原價$1,188），人均每晚$221.8起
珠海橫琴星樂度露營小鎮
地點：珠海市香洲區環島北路108號（地圖按此）
交通：從珠海拱北口岸乘車約27分鐘車程
珠海酒店優惠7.珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店｜雙11優惠低至44折
1. 高級雙床房連雙人自助早餐+雙人星樂度樂園一天門票
優惠價：$617起
（原價$1,410），人均$308.5起
2. 高級雙床房連雙人自助早餐+雙人珠海長隆海洋王國一日門票+雙人星樂度樂園一天門票
優惠價：$1,510起
（原價$2,176），人均$755起
珠海橫琴星樂度希爾頓花園酒店
地址：珠海橫琴新區環島北路2169號 （地圖按此）
交通：從港珠澳大橋口岸乘的士車程約20分鐘
珠海酒店優惠8. 珠海橫琴凱悦酒店｜雙11優惠低至6折
1.【雙11特惠 | 限量立減】凱悦客房1間1晚 （含2大2小早餐+2大1小國家地理門票+免費穿梭巴士+健身房等）
優惠價：$900起
（原價$1,298），2大2小入住人均$225起
2. 【+1元升級嘉賓軒客房】凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐+全日飲品+晚間歡樂時光）+往返長隆及口岸巴士WHL11B）
優惠價：$840起
（原價$1,407），2大2小入住人均$210起
珠海橫琴凱悅酒店
地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）
交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊
珠海酒店優惠9. 珠海香山迎賓館美高梅華府酒店｜雙11優惠低至7折
1. 【雙11特惠 | 下午茶套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人主題下午茶+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）
優惠價：$1,835起
（原價$2,608），人均$917.5起
2.【雙十一搶購】山景豪華房｜雙人早餐+雙人中式晚餐｜贈送精緻旅拍+迷你吧+歡迎水果
優惠價：$2,050起
（原價$2,827），人均$1,025起
3. 【雙十一搶購1間2晚連住套餐】 升級山景尊貴客房｜雙人早餐+雙人中式晚餐｜贈送精緻旅拍+迷你吧+歡迎水果
優惠價：$3,246起，人均每晚$811.5起
珠海香山迎賓館美高梅華府酒店
地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）
交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘
珠海酒店優惠10. 珠海仁恆洲際酒店｜雙11優惠低至66折
1. 【雙11特惠】行政大牀房1間2晚（含雙人人行政禮遇（早餐+下午茶+雞尾酒+晚間糖水等）+延遲退房+單程車服務酒店至長隆）
優惠價：$2,472起
（原價$3,482），人均每晚$618起
2. 【下午茶套餐】豪華房1間1晚（含雙人次日自助早餐+雙人下午茶）
優惠價：$1,283起
（原價$1,953），人均$641.5起
珠海仁恆洲際酒店
地址：珠海市香洲區情侶南路1號（地圖按此）
交通：拱北口岸乘車約6分鐘車程
更多相關文章：
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201
珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格
珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
其他人也在看
養生旅遊Wellness Tourism熱潮掀起！新世代已厭倦「食玩買」？6大新興減壓療癒旅遊行程
《白蓮花大飯店》掀起養生旅遊熱潮！疫情過後，經歷了一段「食玩買」旅遊行程，開始感到累了嗎？想出遊走走，但又不想chur過返工，現時最流行的就是養生旅遊了！《白蓮花大飯店》除了有BLACKPINK Lisa參演引起熱話，當中的健康養生體驗亦讓人神往，小編為大家整合了6大減壓旅遊行程好選擇，不論獨遊或與朋友好好享受假期，亦相當寫意舒適呢～Yahoo Style HK ・ 16 小時前
泰國航空全新「豪華經濟艙Plus」！座位可完全躺平、設有機上酒吧
去泰國塔飛機想坐得舒服啲，嚟緊可能有新選擇！泰國國際航空（Thai Airways）早前宣佈推出全新豪華經濟艙（Premium Economy Plus），坐位不但可以完全躺平，還設有機上酒吧，想知啟航航線等更多詳情， 即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 42 分鐘前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 15 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 19 小時前
嘉湖山莊女子家中燒炭 友人揭發證當場命殞
【on.cc東網專訊】天水圍有人燒炭亡。今午(2日)12時38分，執法部門接獲一名市民報案，指其一名女友人懷疑在天湖路1號嘉湖山莊樂湖居一單位內企圖自殺。救援人員接報到場，發現姓劉(54歲)女事主倒臥在單位內一房間，旁邊有一盆燒過的炭。事主經人員檢驗後證實已當場on.cc 東網 ・ 19 小時前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
《聲秀》決賽賽果出爐｜馮熙燮以《七百年後》擊敗柯雨霏 胡子貝成雙料季軍
TVB節目《聲秀》今晚（2日）迎來決賽，8強成員甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬 Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia爭奪冠軍寶座！決賽夜節目邀請 7 大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並設有KOL及DJ 評審團評分。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 2 天前
生活智慧王｜牛奶紙盒封口大法 原來有官方指引？唔使用文件夾/牛奶蓋
北海道牛奶香滑濃郁，是不少人家中必備的牛奶飲品，可是它卻也是眾所周知最難儲存的牛奶飲品，因為他的紙盒裝沒有裝上扭蓋，喝到一半想放入雪櫃變得困難重重；不少人慨嘆質素如此好的牛奶，卻竟然有如此差的包裝設計！有些人直接放棄購買這品牌，也有人堅持到最後，更想出不少方法來封口，有人上網一問，卻發現原來有官方做法？Yahoo Food ・ 1 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 42 分鐘前
英超 ｜紐卡素作客8場不勝 不敵榜尾韋斯咸 領隊賀維發火：想換走全隊球員
紐卡素出名是作客「軟腳蟹」，本季未曾在客場勝出，本輪英超作客榜尾的韋斯咸，令對方獲得本季英超首次主場贏波。Yahoo 體育 ・ 51 分鐘前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 23 小時前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底
安世中國周日（2 日）凌晨發布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體單方面決定自 2025 年 10 月 26 日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。鉅亨網 ・ 3 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前