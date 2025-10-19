不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 $11/$111/賞$110優惠券/92折/網購優惠
百佳預告雙11優惠活動，更提前推出一系列減價優惠慶祝雙11的來臨！即睇內文：
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月14日，百佳每日都會有專屬優惠，包括11月8日當天購買任何產品即可獲得$100優惠券，或消費滿$800可享92折等。雖然距離雙11還有幾星期，但百佳的搶先優惠已經開跑，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
不能錯過百佳雙11優惠
百佳宣佈將於11月8日起，連續7天舉辦激賞優惠活動。當中包括：11月8日購買任何產品即可獲贈$100優先券，或單次消費滿$800可享92折優惠；而11月9日則有買滿$111即減$11的折扣，同時還設有$11、$111、89折專區及原箱優惠！活動正式開始前，大家亦可留意各項搶先網購優惠，把握更多優惠機會！
延伸閱讀：雙11優惠2025｜惠康雙11購物狂歡：「咁平都得」優惠大放送！45 款人氣貨品低至$11/精選貨品$111自由配搭
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【百佳】佳抵買本周精選優惠 買新鮮生果滿$60加$1換利休茶作飲品（即日起至23/10）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有益力多LT活性乳酸菌低糖高纖飲品5支裝 $30/2排、史雲生清雞湯(澳洲版)1公升3盒裝 $30 (送史雲生清雞湯250毫升)；買任何新鮮生果$60即可加$1換購利休茶作茶類飲品500毫升(價值$8)！YAHOO著數 ・ 3 小時前
【惠康】至筍美食優惠 紐西蘭星光蘋果$20/3個（即日起至23/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭星光蘋果、香印青提、秘魯藍桑子、澳洲珍寶臍橙、澳洲和牛漢堡/ 和牛芝士漢堡、芝士/ 原味煙燻雞肉香腸/辣燻雞肉香腸辣味、美國急凍螺頭、灣仔碼頭煎餃、雀巢牛奶公司高鈣/脫脂牛奶飲品同埋三得利無糖茶枝裝飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【A-1 Bakery】門市指定冷凍甜品$100/6件（即日起至31/10）
A-1 Bakery即日起至10月31日，於A-1 Bakery門市購買指定冷凍甜品6件只需$100，優惠產品不包括Atelier Gute系列、件裝蛋糕、自動售賣機及/或網購店取服務，優惠期有限，商品售完即止！YAHOO著數 ・ 1 小時前
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
【759阿信屋】今期熱選（20/10-24/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，東洋水產正麵碗麵 $33.9/2件、麥斯威爾咖啡 $19.9/2件、YBC 筒裝明星薯片 $21.9/3件、IA謹製蒟蒻麵 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
《寶可夢傳說Z-A》對話台詞引熱議，只因「皮卡丘的便便」？
任天堂旗下大 IP 作品《寶可夢傳說Z-A》在 10 月 16 日已經正式發售，網上除了劇情、玩法之外，有玩家發現一名 NPC 的對話意外引起熱議，甚至衝上推特討論趨勢，一切都是因為...「皮卡丘的便便」？Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
日式腐皮雞肉卷食譜！快手家常菜 賣相靚又美味
日本腐皮用途多多，可以切條炒，又或者做腐皮袋，亦可以剪開攤平做腐皮卷，只要抹上肉餡，再加蔬菜，捲好，加水半煎半蒸，最後加醬汁來煮，快手又方便，賣相也好看。日本腐皮捲之前，先用熱水淋一淋，可以沖走油脂，也可以令腐皮軟身，即睇如何做日式腐皮雞肉卷：Yahoo Food ・ 6 小時前
【Pizza Hut】抵食星期一 皇牌意粉或焗飯買一送一（即日起至優惠結束）
由即日起，每逢星期一於Pizza Hut惠顧以下任何一款皇牌意粉或焗飯，均可享買一送一優惠，平均價低至$35。YAHOO著數 ・ 1 小時前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）
麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。YAHOO著數 ・ 1 天前
日本軟文化出海 港成嚴酷試驗場 NAMCO擬大增室內遊戲樂園門店
過往日本企業「出海」香港以大型百貨、金融與證券公司為主，例如八佰伴、大丸、野村證券等，象徵着「硬實力」經濟輸出。近年風向卻有所轉變，夾公仔機、動漫周邊、主題咖啡店與遊戲體驗中心等「軟文化」成為主角。其中，日本大型娛樂集團Bandai Namco（萬代南夢宮）的布局最具代表性。集團旗下南港企業亞洲把NAMCO室內遊戲樂園引入香港，計劃開設30間分店。信報財經新聞 ・ 11 小時前
中國房價加速下跌 主要城市加大支持力度無濟於事
【彭博】— 中國房價在9月份下降幅度加大，儘管近期各大城市出台了寬鬆政策以重振陷入困境的房地產市場。Bloomberg ・ 4 小時前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
無限時任食大閘蟹+片皮鴨！海東軒突發52折優惠 人均$408再送蟹粉扒時蔬／蟹粉小籠包
想無限時任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，突發於KKday推出無限時任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時52折優惠，折後人均只需$408即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面
【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。 70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」 她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。 在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃香港動物報 ・ 19 小時前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
港股勢反彈 吼AI及高息板塊
憧憬美國對華關稅態度軟化，恒指夜期上周五（17日）反彈逾600點。儘管中國經濟仍處於通縮且內房尚未完全復甦，有外資重申中資股屬於適宜投資（investable）的市場，呼籲投資者從高息股及人工智能（AI）兩大途徑發掘股份。信報財經新聞 ・ 11 小時前
ING: 中國第三季GDP增速低於第二季 但好過預期主要受惠外部需求提振
ING銀行大中華區首席經濟師宋林評論中國剛公布第三季國內生產總值(GDP)數據指，季度GDP增長放緩至4.8%，低於第二季的5.2%，但增速好於市場預期，顯示經濟韌性。前三季GDP增長率為5.2%，穩健達到政府設定的約5%的年度目標。服務業以5.4%的年增長領跑，超過第二和第一產業。工業生產在外部需求支持下，9月增長6.5%，高於預期，表明外部需求助力經濟表現。 然而，國內需求疲軟，消費增長放緩至3%，固定資產投資下降0.5%，主要受房地產市場下滑拖累。70個城市房價持續下跌，新房和二手房價格均創今年最大月跌幅，信心受挫，對經濟造成通縮壓力。 雖然如此，與出口緊密相關的高科技製造、自動車及交通設備等產業表現強勁。短期內，政策刺激意願或因穩健的外部需求和增長目標而減弱，但消費、投資及房地產市場的結構性問題仍需政策支持，包括貨幣寬鬆和放鬆購房限制。 未來數周的四中全會和習近平與特朗普在韓國的峰會，可能對政策走向提供信號。總括來說，外部需求支撐增長，但內需放緩風險仍大，需加強政策措施以推進經濟向內需驅動轉型(SY)infocast ・ 1 小時前