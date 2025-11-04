雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
日本持續「熊出沒」，無論本地人或是旅客都人心惶惶！如果旅行想玩得安心一點，不妨前往暫時未收到熊出沒通報的九州吧！Yahoo購物專員發現KKday趁雙11，推出全線酒店88折優惠碼，只需預訂滿$600即可使用，最多可減$100，屬KKday APP限定優惠。今次一於精選5間福岡酒店，全部人均$500以下，讓大家以抵玩的價錢，安心遊九州吧！
福岡酒店優惠1. 西鐵酒店Croom博多 祇園櫛田神社前
西日本鐵道集團旗下品牌，2023年開業，最大賣點為地理位置，距離地下鐵七隈線「櫛田神社前站」只有1分鐘步程，鄰近博多運河城CANAL CITY HAKATA以及各式各樣的小食店，一落街就大把吃喝玩樂景點！酒店提供275間客房、共9種房型，可供2至6人入住，亦設有大浴場，內有半露天風呂，浸完浴更可免費品嚐雪條，享受到舒適休閒時光。
西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前
最平房價：每晚$938起，於KKday APP限定預訂輸入88折優惠碼【KKDBD88】最高可減$100，折後$838，人均$419起
西鐵酒店 Croom博多 祇園櫛田神社前
地址：福岡縣福岡市博多區祇園町6番30號（地圖按此）
交通：地下鐵七隈線「櫛田神社前站」4號出口步行約1分鐘
福岡酒店優惠2. 福岡天神東方快捷酒店
從地下鐵機場線天神站西1號出口步行1分鐘即達，鄰近天神地下街、PARCO福岡、福岡縣立美術館、中洲屋台街、博多運河城等，地理位置優越。酒店設備貼心齊全，包括健身室、行李寄放區、投幣式洗衣機，而住客專用工作室有咖啡機、微波爐供免費使用。酒店有263間走現代風格的客房，光線明亮，可入住1至4人，無論情侶或親子都適合入住。
福岡天神東方快捷酒店
最平房價：每晚$824起，於KKday APP限定預訂輸入88折優惠碼【KKDBD88】最高可減$100，折後$725，人均$362.5起
福岡天神東方快捷酒店
地址：福岡縣福岡市中央區天神3-3-14（地圖按此）
交通：福岡地鐵「天神站」步行約4分鐘
福岡酒店優惠3. 福岡天神日航都市酒店
酒店以「Smart Simplicity」為宗旨，1及2樓設有大片落地玻璃，景色開揚，門前的清水模階梯更是人氣打卡位！房間大小只有兩種，分別為約300呎的高級房，以及約226呎的加大雙人床房，較適合兩口子入住。距離赤坂站只有1分鐘步程，旅客從福岡機場乘搭地鐵空港線不用轉車、只需13分鐘車程即達，對拎住行李的旅客來說，絕對非常方便，附近有超市、藥妝店、咖啡店，以及舞鶴公園，公園春天可賞櫻、秋天能賞楓，景色優美。
福岡天神日航都市酒店
最平房價：每晚$1,032起，於KKday APP限定預訂輸入88折優惠碼【KKDBD88】最高可減$100，折後$932，人均$466起
福岡天神日航都市酒店
地址：福岡縣福岡市中央區大名2丁目-12-5（地圖按此）
交通：福岡地鐵「赤坂站」步行約1分鐘
福岡酒店優惠4. 博多新幹線口WING國際酒店
距離JR博多站新幹線出口只有4分鐘，尤其適合入手了JR九州鐵路周遊券的旅客，乘搭九州新幹線往其他地方，包括熊本、鹿兒島等地。酒店設附屬停車場，自駕遊人士只需支付1,500日圓（約港幣$78）即可泊24小時，非常方便。雖然是商務酒店，但設有大型公共浴室和提供免費咖啡的書籍休息室，服務貼心；房間面積偏細只有182呎，幸好仍有沖水功能的馬桶、迷你雪櫃等設備，適合獨遊人士或兩口子入住。
博多新幹線口WING國際酒店
最平房價：每晚$630起，於KKday APP限定預訂輸入88折優惠碼【KKDBD88】最高可減$100，折後$554，人均$277起
博多新幹線口WING國際酒店
地址：福岡縣福岡市博多區博多站東 1-17-17（地圖按此）
交通：從JR博多站新幹線出口步行4分鐘
福岡酒店優惠5. 福岡蒙特利酒店
位於天神南地區，最近的地鐵站為2分鐘步程的「渡邊通」站，前往JR博多站及福岡機場分別為20分鐘及25分鐘，位置相對較偏離市中心，但酒店對出就有福岡市區共享單車「Charichari」，可以租架單車悠閒來個單車遊。酒店設備齊全，有提供豐富早餐的餐廳、投幣式洗衣機，更重點是3樓的大浴場及桑拿室，踩完單車可好好Relax下！
福岡蒙特利酒店
最平房價：每晚$978起，於KKday APP限定預訂輸入88折優惠碼【KKDBD88】最高可減$100，折後$878，人均$439起
福岡蒙特利酒店
地址：福岡県福岡市中央區渡邊通3丁目4番13號（地圖按此）
交通：從福岡市營地下鐵七隈線「渡邊通」2號出口步行2分鐘
