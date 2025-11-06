Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食筍尖原隻鮮蝦餃/原隻南非鮑魚燒賣皇/片皮鴨

「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！

1. 龍悅Dragon Delight - 超值午市3小時點心放題

龍悅Dragon Delight絕對是點心放題界的超值之選！午市只需$88就能享受長達3小時的無限點心體 驗，性價比極高，難怪成為港人熱捧的茶餐廳。餐廳提供超過60款點心、粥粉麵飯及甜食任選，從經典的瑤柱灌湯餃、鮮蝦餃、燒賣皇，到創新的芝士榴蓮包、流心奶黃包，選擇豐富得令人眼花繚亂。

【55折】午市3小時點心放題｜沙田分店｜2位起

優惠價：$88/位｜ 原價：$150起/位

SHOP NOW

水晶鮮蝦餃

蟹籽燒賣皇

瑤柱灌湯餃（每位只限1盅 )

龍悅 （沙田火炭店）

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓（地圖按此）

龍悅（柴灣店）

地址：柴灣柴灣道233號新翠商場4樓68號舖（地圖按此）

2. 陶源酒家- 120分鐘點心片皮鴨放題

KKday 11週年陶源酒家優惠價$111一位，就能享受120分鐘無限任食超過40款精緻點心，還包括招牌片皮鴨，性價比爆棚。套餐包含多款必試點心：筍尖原隻鮮蝦餃皮薄餡鮮、沙巴鮮蝦燒賣皇用料十足、鮑汁叉燒包甜鹹適中，每一款都展現出師傅的精湛手藝。特別推薦他們的姬松茸遼參粉果和高湯花膠金錢灌湯餃，這些通常只在高級酒樓才有的點心，在這裡也能無限享用！煎炸點心同樣出色，乾燒糯米釀雞翼外脆內嫩，芋絲春卷香脆可口，配茶品嚐別有一番風味。

120分鐘無限任食點心放題｜新點心．片皮鴨放題｜每位額外送 原隻鮑魚灌湯餃｜午市堂食｜兩位起

優惠價：$111/位｜ 原價：$288起/位

SHOP NOW

鮮蝦脆皮紅米腸

高湯花膠灌湯餃

蘿蔔千絲酥

陶源海鮮酒家

地址：

灣仔菲林明道8號大同商場 1至2樓（地圖按此）

尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓（地圖按此）

旺角豉油街118 號(仕德福酒店)（地圖按此）

九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下（地圖按此）

九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖（地圖按此）

荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖（地圖按此）

新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖（地圖按此）

3.香港凱悅酒店凱悅軒- 五星級120分鐘點心放題

位於尖沙咀五星級香港凱悅酒店的凱悅軒，推出的8折優惠，讓每位價格低至$380，在五星級酒店中算是相當划算。120分鐘點心放題包含超過20款精緻點心，包括：蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣等。另同時炮製多款時令佳餚以供品嚐。點心放題由早上10點起供應，享長達120分鐘各式精緻點心、小食、甜點任食。

【8折】點心放題（上午10時至正午12時）｜兩位起

優惠價：$380/位｜ 原價：$458起/位

SHOP NOW

凱悅軒 - 點心放題

蜜汁叉燒

筍尖蝦餃皇

香港凱悅酒店凱悅軒

地址：尖沙咀凱悅酒店3樓（地圖按此）

4.九龍酒店龍逸軒- 任點任食點心Brunch

龍逸軒的點心向來備受讚譽，特別是他們的招牌原隻南非鮑魚燒賣皇，是許多點心愛好者的朝聖之作。餐廳推出的任點任食點心Brunch人均只需$237位起，包含近33款精緻點心，從傳統懷舊到新派創意應有盡有，滿足各種口味偏好。春筍金箔蝦餃是這裡的招牌之一，金箔裝飾不只是視覺效果，更提升了整體的奢華感受。沙律醬蝦多士結合中西口味，創意十足；蠔皇黑毛豬叉燒包選用頂級食材，口感層次豐富。甜品選擇同樣出色，十年陳皮紫米豆沙包、芒果拿破崙等中西合璧的創作，絕對有驚喜！

【低至6折】龍逸軒任點任食點心｜早午時段（星期一至五）｜兩位起

優惠價：$237位｜ 原價：$356起/位

SHOP NOW

龍逸軒任點任食點心放題

原隻鮑魚燒賣

春筍金箔蝦餃

九龍酒店龍逸軒

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）

5.海逸君綽酒店海雲天- 150分鐘維港景點心放題

九龍海逸君綽酒店海雲天150分鐘任食點心放題，享受多款手工點心及各款小菜小食！海雲天配上大型落地玻璃，可飽覽210度維港景色，享用水滾茶靚及精緻點心。 35款特色點心涵蓋蒸、煎、炸、焗各種製作方式，從經典的蝦餃燒賣到創新的君綽蠔皇鮑魚酥，每一樣都精工細作。

九龍海逸君綽酒店｜海雲天｜150分鐘任食點心放題｜無遮擋欣賞210度維港景色｜黃埔

優惠價：$198/位｜ 原價：$248起/位

SHOP NOW

海雲天 150分鐘任食點心放題

用餐環境

海逸君綽酒店海雲天

地址：九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店二樓（地圖按此）

6. 蓮香樓- 豪華十道點心套餐

蓮香樓作為香港最具歷史的茶樓之一，承載著濃厚的懷舊情懷和傳統粵式茶樓文化。豪華十道點心套餐以半價$148供兩位享用，平均每位只需$74，可以品嚐到最正宗的港式點心精髓。十道點心包括經典的蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣等必食之選，還有潮州粉果、鮮蝦菜苗餃、叉燒包等傳統茶點。甜品部分的流沙奶黃包、養顏紅棗糕、芒果桂花糕同樣製作精美，每一款都是一粒的精緻份量，讓你能品嚐到多種不同口味。

【半價】豪華十道點心套餐｜2位起｜中環蓮香樓

優惠價：$148/位｜ 原價：$296起/位

SHOP NOW

豪華十道點心套餐

老式粵菜酒樓用餐環境 (中環店)

蓮香樓(中環)

地址：中環威靈頓街160 - 164號（地圖按此）

蓮香樓(尖沙咀)

地址：尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓（地圖按此）

7. 凱薈Eternity - 180度維港景120分鐘點心放題

位於尖沙咀The ONE 17樓的凱薈Eternity，擁有180度高空維港美景，是Instagram打卡的熱門地點。120分鐘全日點心連片皮鴨任食放題涵蓋超過60款粵京川滬南北美食，招牌必試包括筍尖鮮蝦餃、蠔皇叉燒包、蟹籽乾蒸燒賣等經典點心，還有現場片製的片皮鴨，師傅即場表演片鴨技巧，增添用餐的娛樂性。粵菜、京菜、川菜、滬菜等不同地方菜系的融合，讓每位客人都能找到心頭好。

120分鐘全日點心連片皮鴨任食放題｜超過60款美食任食廣東美食｜粵京川滬南北美食

優惠價：$138/位｜ 原價：$188起/位

SHOP NOW

灌湯餃

蝦餃

片皮鴨

凱薈 Eternity

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓 (全層) （地圖按此）

8.圍爐順德菜- 120分鐘午市點心放題

圍爐順德菜以正宗順德風味聞名，獨家52折優惠讓原價$328的放題降至$188，性價比極高！120分鐘午市點心放題結合了傳統粵式點心和順德特色小食。順德菜的點心製作工藝精細，特別是他們的順德雙皮奶、倫教糕等傳統順德甜品，口感醇厚，甜而不膩。鹹點方面，煎釀三寶、順德魚餅、白切雞等招牌菜同樣令人印象深刻。餐廳還會定期推出時令特色點心，讓常客也能有新鮮感。

120分鐘午市點心放題（兩位起）

優惠價：$188/位｜ 原價：$328起/位

SHOP NOW

午市點心

家鄉煎釀鯪魚

圍爐炸子雞

圍爐順德菜

地址：香港銅鑼灣糖街31號Sugar+16樓（地圖按此）

9. 星薈海都- 八珍點心盛宴

星薈海都的八珍點心盛宴由點心總廚精心挑選8款創新和傳統點心組合而成，八道點心包含了傳統經典和創新口味的完美平衡，從製作工藝到味道搭配都經過精心設計。每道點心都是一人份的精緻呈現，讓你能細細品味每種不同的口感和風味層次。這種套餐模式特別適合想要品嚐多種不同點心但又不想過量的客人。

【44折】星薈海都點心八珍盛宴｜東海鴻星八大點心盛宴｜東海薈｜東海薈・拉斐特｜鴻星中菜｜星薈｜海都酒家｜沙田金鐘青衣旺角尖沙咀

優惠價：$99/位｜ 原價：$288起/位

SHOP NOW

東海鴻星八大點心

水晶野菌餃

花膠灌湯餃

東海薈．拉斐特

地址：青衣青敬路31-33號青衣城1期1樓117號舖（地圖按此）

東海薈East Ocean Dining

地址：沙田鄉事會路138號Home Square1樓117號舖（地圖按此）

海都酒家Victoria City Restaurant

地址：中環添美道1號中信大廈5樓501號舖（地圖按此）

鴻星中菜Super Star

地址：九龍旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖（地圖按此）

星薈Starry Terrace

地址：九龍尖沙咀天文臺道8號21樓（地圖按此）

10. 龍點心- 手工現做原創港式點心套餐

龍點心主打手工現做的原創港式點心，堅持傳統製作工藝的同時融入現代創意元素。二人甜蜜套餐包含6款精選點心，平均每位只需$119，四人歡樂套餐更是超值選擇，包括12款招牌美食，平均每位只需$132，讓大家能一次過品嚐更多不同口味的點心。每款點心都是即點即做，確保最佳的新鮮度和溫度，這種對品質的堅持是龍點心的最大特色。

【74折】二人甜蜜套餐

優惠價：$238/2位，$119/位，｜原價：$319起/2位

SHOP NOW

【7折】四人歡樂套餐

優惠價：$528/4位，$132/位，｜原價：$750起/4位

SHOP NOW

雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食姬松茸遼參粉果/飛魚子燒賣/原隻南非鮑魚燒賣皇

4人歡樂套餐，低至7折，平均$132/位！

觀塘分店

地址：香港觀塘觀塘道Eastcore 1樓4號舖嘉域大廈灣仔分店：香港灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖（地圖按此）

灣仔分店

地址：香港灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖（地圖按此）

尖沙咀分店

地址：香港尖沙咀海防道38-40號中達大廈1樓全層（地圖按此）

地址：香港波斯富街24-30號寶漢大廈2樓全層（地圖按此）

