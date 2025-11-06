雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食筍尖原隻鮮蝦餃/原隻南非鮑魚燒賣皇/片皮鴨
今次推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠！立即睇內文：
「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
1. 龍悅Dragon Delight - 超值午市3小時點心放題
龍悅Dragon Delight絕對是點心放題界的超值之選！午市只需$88就能享受長達3小時的無限點心體 驗，性價比極高，難怪成為港人熱捧的茶餐廳。餐廳提供超過60款點心、粥粉麵飯及甜食任選，從經典的瑤柱灌湯餃、鮮蝦餃、燒賣皇，到創新的芝士榴蓮包、流心奶黃包，選擇豐富得令人眼花繚亂。
【55折】午市3小時點心放題｜沙田分店｜2位起
優惠價：$88/位｜
原價：$150起/位
龍悅 （沙田火炭店）
地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓（地圖按此）
龍悅（柴灣店）
地址：柴灣柴灣道233號新翠商場4樓68號舖（地圖按此）
2. 陶源酒家- 120分鐘點心片皮鴨放題
KKday 11週年陶源酒家優惠價$111一位，就能享受120分鐘無限任食超過40款精緻點心，還包括招牌片皮鴨，性價比爆棚。套餐包含多款必試點心：筍尖原隻鮮蝦餃皮薄餡鮮、沙巴鮮蝦燒賣皇用料十足、鮑汁叉燒包甜鹹適中，每一款都展現出師傅的精湛手藝。特別推薦他們的姬松茸遼參粉果和高湯花膠金錢灌湯餃，這些通常只在高級酒樓才有的點心，在這裡也能無限享用！煎炸點心同樣出色，乾燒糯米釀雞翼外脆內嫩，芋絲春卷香脆可口，配茶品嚐別有一番風味。
120分鐘無限任食點心放題｜新點心．片皮鴨放題｜每位額外送 原隻鮑魚灌湯餃｜午市堂食｜兩位起
優惠價：$111/位｜
原價：$288起/位
陶源海鮮酒家
地址：
灣仔菲林明道8號大同商場 1至2樓（地圖按此）
尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓（地圖按此）
旺角豉油街118 號(仕德福酒店)（地圖按此）
九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下（地圖按此）
九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖（地圖按此）
荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖（地圖按此）
新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖（地圖按此）
3.香港凱悅酒店凱悅軒- 五星級120分鐘點心放題
位於尖沙咀五星級香港凱悅酒店的凱悅軒，推出的8折優惠，讓每位價格低至$380，在五星級酒店中算是相當划算。120分鐘點心放題包含超過20款精緻點心，包括：蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣等。另同時炮製多款時令佳餚以供品嚐。點心放題由早上10點起供應，享長達120分鐘各式精緻點心、小食、甜點任食。
【8折】點心放題（上午10時至正午12時）｜兩位起
優惠價：$380/位｜
原價：$458起/位
香港凱悅酒店凱悅軒
地址：尖沙咀凱悅酒店3樓（地圖按此）
4.九龍酒店龍逸軒- 任點任食點心Brunch
龍逸軒的點心向來備受讚譽，特別是他們的招牌原隻南非鮑魚燒賣皇，是許多點心愛好者的朝聖之作。餐廳推出的任點任食點心Brunch人均只需$237位起，包含近33款精緻點心，從傳統懷舊到新派創意應有盡有，滿足各種口味偏好。春筍金箔蝦餃是這裡的招牌之一，金箔裝飾不只是視覺效果，更提升了整體的奢華感受。沙律醬蝦多士結合中西口味，創意十足；蠔皇黑毛豬叉燒包選用頂級食材，口感層次豐富。甜品選擇同樣出色，十年陳皮紫米豆沙包、芒果拿破崙等中西合璧的創作，絕對有驚喜！
【低至6折】龍逸軒任點任食點心｜早午時段（星期一至五）｜兩位起
優惠價：$237位｜
原價：$356起/位
九龍酒店龍逸軒
地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓（地圖按此）
5.海逸君綽酒店海雲天- 150分鐘維港景點心放題
九龍海逸君綽酒店海雲天150分鐘任食點心放題，享受多款手工點心及各款小菜小食！海雲天配上大型落地玻璃，可飽覽210度維港景色，享用水滾茶靚及精緻點心。 35款特色點心涵蓋蒸、煎、炸、焗各種製作方式，從經典的蝦餃燒賣到創新的君綽蠔皇鮑魚酥，每一樣都精工細作。
九龍海逸君綽酒店｜海雲天｜150分鐘任食點心放題｜無遮擋欣賞210度維港景色｜黃埔
優惠價：$198/位｜
原價：$248起/位
海逸君綽酒店海雲天
地址：九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店二樓（地圖按此）
6. 蓮香樓- 豪華十道點心套餐
蓮香樓作為香港最具歷史的茶樓之一，承載著濃厚的懷舊情懷和傳統粵式茶樓文化。豪華十道點心套餐以半價$148供兩位享用，平均每位只需$74，可以品嚐到最正宗的港式點心精髓。十道點心包括經典的蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣等必食之選，還有潮州粉果、鮮蝦菜苗餃、叉燒包等傳統茶點。甜品部分的流沙奶黃包、養顏紅棗糕、芒果桂花糕同樣製作精美，每一款都是一粒的精緻份量，讓你能品嚐到多種不同口味。
【半價】豪華十道點心套餐｜2位起｜中環蓮香樓
優惠價：$148/位｜
原價：$296起/位
蓮香樓(中環)
地址：中環威靈頓街160 - 164號（地圖按此）
蓮香樓(尖沙咀)
地址：尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓（地圖按此）
7. 凱薈Eternity - 180度維港景120分鐘點心放題
位於尖沙咀The ONE 17樓的凱薈Eternity，擁有180度高空維港美景，是Instagram打卡的熱門地點。120分鐘全日點心連片皮鴨任食放題涵蓋超過60款粵京川滬南北美食，招牌必試包括筍尖鮮蝦餃、蠔皇叉燒包、蟹籽乾蒸燒賣等經典點心，還有現場片製的片皮鴨，師傅即場表演片鴨技巧，增添用餐的娛樂性。粵菜、京菜、川菜、滬菜等不同地方菜系的融合，讓每位客人都能找到心頭好。
120分鐘全日點心連片皮鴨任食放題｜超過60款美食任食廣東美食｜粵京川滬南北美食
優惠價：$138/位｜
原價：$188起/位
凱薈 Eternity
地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓 (全層) （地圖按此）
8.圍爐順德菜- 120分鐘午市點心放題
圍爐順德菜以正宗順德風味聞名，獨家52折優惠讓原價$328的放題降至$188，性價比極高！120分鐘午市點心放題結合了傳統粵式點心和順德特色小食。順德菜的點心製作工藝精細，特別是他們的順德雙皮奶、倫教糕等傳統順德甜品，口感醇厚，甜而不膩。鹹點方面，煎釀三寶、順德魚餅、白切雞等招牌菜同樣令人印象深刻。餐廳還會定期推出時令特色點心，讓常客也能有新鮮感。
120分鐘午市點心放題（兩位起）
優惠價：$188/位｜
原價：$328起/位
圍爐順德菜
地址：香港銅鑼灣糖街31號Sugar+16樓（地圖按此）
9. 星薈海都- 八珍點心盛宴
星薈海都的八珍點心盛宴由點心總廚精心挑選8款創新和傳統點心組合而成，八道點心包含了傳統經典和創新口味的完美平衡，從製作工藝到味道搭配都經過精心設計。每道點心都是一人份的精緻呈現，讓你能細細品味每種不同的口感和風味層次。這種套餐模式特別適合想要品嚐多種不同點心但又不想過量的客人。
【44折】星薈海都點心八珍盛宴｜東海鴻星八大點心盛宴｜東海薈｜東海薈・拉斐特｜鴻星中菜｜星薈｜海都酒家｜沙田金鐘青衣旺角尖沙咀
優惠價：$99/位｜
原價：$288起/位
東海薈．拉斐特
地址：青衣青敬路31-33號青衣城1期1樓117號舖（地圖按此）
東海薈East Ocean Dining
地址：沙田鄉事會路138號Home Square1樓117號舖（地圖按此）
海都酒家Victoria City Restaurant
地址：中環添美道1號中信大廈5樓501號舖（地圖按此）
鴻星中菜Super Star
地址：九龍旺角太子道西193號新世紀廣場6樓601-601A號舖（地圖按此）
星薈Starry Terrace
地址：九龍尖沙咀天文臺道8號21樓（地圖按此）
10. 龍點心- 手工現做原創港式點心套餐
龍點心主打手工現做的原創港式點心，堅持傳統製作工藝的同時融入現代創意元素。二人甜蜜套餐包含6款精選點心，平均每位只需$119，四人歡樂套餐更是超值選擇，包括12款招牌美食，平均每位只需$132，讓大家能一次過品嚐更多不同口味的點心。每款點心都是即點即做，確保最佳的新鮮度和溫度，這種對品質的堅持是龍點心的最大特色。
【74折】二人甜蜜套餐
優惠價：$238/2位，$119/位，｜原價：$319起/2位
【7折】四人歡樂套餐
優惠價：$528/4位，$132/位，｜原價：$750起/4位
觀塘分店
地址：香港觀塘觀塘道Eastcore 1樓4號舖嘉域大廈灣仔分店：香港灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖（地圖按此）
灣仔分店
地址：香港灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖（地圖按此）
尖沙咀分店
地址：香港尖沙咀海防道38-40號中達大廈1樓全層（地圖按此）
地址：香港波斯富街24-30號寶漢大廈2樓全層（地圖按此）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 14 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 17 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！
10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！Japhub日本集合 ・ 17 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 15 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前
全球晶片股血流成河 兩天市值蒸發5000億美元
全球半導體股票拋售潮正在加速，費城半導體指數與彭博亞洲晶片股指數的總市值在週二 (4 日) 和週三 (5 日) 兩個交易日內，合計蒸發了驚人的 5,000 億美元。這場突如其來的崩跌，正反映出投資者對 AI 概念股估值過高的深切擔憂。鉅亨網 ・ 18 小時前