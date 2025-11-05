雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
雙11優惠2025｜賞紅葉必去台中一日遊買一送一！每人$224.9遊清境農場、日月潭包遊湖
踏入秋冬又是賞紅葉的季節！台灣山林多，季節轉換之時就能看到十分有層次的紅葉！想輕鬆去追紅葉，不妨考慮當地一日遊旅行團，Yahoo購物專員留意到有台中一日遊買一送一優惠，除開人均只需$224.9，行程包括乘船暢遊日月潭及遊覽清境農場，全程乘坐賓士商務車，台中市區上門接送，單計交通都夠抵玩！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
台中紅葉季開鑼！
台中的紅葉季，不止是看紅葉，更是一場融合山林、雲霧、草原與湖畔的秋季旅程。從高山楓林的壯麗，到湖畔秋色的柔和，每個地方都有獨特的氣質與節奏。想輕鬆賞楓又不想舟車勞頓，日月潭與清境農場是不錯選擇。日月潭在10月至11月間，湖畔的落羽松與山林漸變金黃，搭配粼粼水光，景色柔和又浪漫。乘船遊湖「兜風」，一邊吹著秋風、一邊欣賞倒影，是最愜意的賞葉方式。清境農場則多了幾分高山氣息，12月草原與紅葉、銀杏交織成畫，綿羊在坡上吃草的畫面更添療癒感。
舒適一日遊點對點接送 每人$224.9起
這次介紹的Trip.com台中一日遊，安排8am於台中上車，直接到客人的住宿地點迎接，先到訪日月潭並乘船遊覽，再出發前往清境農場，中途會停留在老英格蘭莊園，可以拍古堡美照及漫步英式庭園，其後可自由選擇參觀小瑞士花園及清境高空景觀步道，門票費用自理；最後到達清境農場，並自費入內參觀，或到清境商圈觀光，約4:30pm啟程返回台中。全程乘坐賓士商務車，保證舒適。每團最多8人，現時有買一送一優惠，每人只需$224.85起，出發日期可選至12月21日。
日月潭+清境農場一日遊【台中市區飯店接送】
買一送一優惠價：$449.7起
（原價$899.4起），人均$224.9起
日月潭清境華語團(含遊湖船票)
最多可選擇8位旅客
台中紅葉季小貼士
如果有時間到訪更多景點，想看滿山楓紅的話，亦可往台中和平區的福壽山農場或武陵農場走走。福壽山的松廬、鴛鴦湖是人氣打卡點，武陵農場則以楓葉種類多、色彩層次豐富聞名。山區早晚氣溫低，建議洋蔥式穿著；紅葉高峰期遊人眾多，自遊行的話可於清晨或平日前往。打卡影相想拍出層次分明的秋景，可選有湖面或木屋作背景。無論選哪個地點，台中秋天的紅葉都以自然節奏展現最溫柔的色彩。
