Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜賞紅葉必去台中一日遊買一送一！每人$224.9遊清境農場、日月潭包遊湖

踏入秋冬又是賞紅葉的季節！台灣山林多，季節轉換之時就能看到十分有層次的紅葉！想輕鬆去追紅葉，不妨考慮當地一日遊旅行團，Yahoo購物專員留意到有台中一日遊買一送一優惠，除開人均只需$224.9，行程包括乘船暢遊日月潭及遊覽清境農場，全程乘坐賓士商務車，台中市區上門接送，單計交通都夠抵玩！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

台中紅葉季開鑼！

台中的紅葉季，不止是看紅葉，更是一場融合山林、雲霧、草原與湖畔的秋季旅程。從高山楓林的壯麗，到湖畔秋色的柔和，每個地方都有獨特的氣質與節奏。想輕鬆賞楓又不想舟車勞頓，日月潭與清境農場是不錯選擇。日月潭在10月至11月間，湖畔的落羽松與山林漸變金黃，搭配粼粼水光，景色柔和又浪漫。乘船遊湖「兜風」，一邊吹著秋風、一邊欣賞倒影，是最愜意的賞葉方式。清境農場則多了幾分高山氣息，12月草原與紅葉、銀杏交織成畫，綿羊在坡上吃草的畫面更添療癒感。

SHOP NOW

日月潭秋色優雅（圖片來源：Getty Images）

舒適一日遊點對點接送 每人$224.9起

這次介紹的Trip.com台中一日遊，安排8am於台中上車，直接到客人的住宿地點迎接，先到訪日月潭並乘船遊覽，再出發前往清境農場，中途會停留在老英格蘭莊園，可以拍古堡美照及漫步英式庭園，其後可自由選擇參觀小瑞士花園及清境高空景觀步道，門票費用自理；最後到達清境農場，並自費入內參觀，或到清境商圈觀光，約4:30pm啟程返回台中。全程乘坐賓士商務車，保證舒適。每團最多8人，現時有買一送一優惠，每人只需$224.85起，出發日期可選至12月21日。

日月潭+清境農場一日遊【台中市區飯店接送】

買一送一優惠價：$449.7起 （原價$899.4起） ，人均$224.9起

日月潭清境華語團(含遊湖船票)

最多可選擇8位旅客

SHOP NOW

清境農場有不少綿羊（圖片來源：清境農場）

台中紅葉季小貼士

如果有時間到訪更多景點，想看滿山楓紅的話，亦可往台中和平區的福壽山農場或武陵農場走走。福壽山的松廬、鴛鴦湖是人氣打卡點，武陵農場則以楓葉種類多、色彩層次豐富聞名。山區早晚氣溫低，建議洋蔥式穿著；紅葉高峰期遊人眾多，自遊行的話可於清晨或平日前往。打卡影相想拍出層次分明的秋景，可選有湖面或木屋作背景。無論選哪個地點，台中秋天的紅葉都以自然節奏展現最溫柔的色彩。

清境農場的景色層次分明（圖片來源：清境農場）

更多相關文章：

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店

雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young

雙11優惠2025｜9折嘆到人生必吃自助餐：台北101 buffet！全台最高最奢華景觀、逾300款美食

雙11優惠2025｜TONYMOLY韓方養生護理低至$111！90分鐘「蝸 · 蔘」舒壓療程都買1送1｜香港SPA推介

雙11優惠2025｜新加坡《哈利波特：魔法幻象》展覽門票買一送一！人均$176.5起沉浸式魔法體驗、重現經典場景

雙11優惠2025｜新加坡聖淘沙水上探險樂園買1送1！人均$117起 東南亞首款磁力水力過山車、與2萬條熱帶魚玩浮潛｜新加坡好去處

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠

雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池