雙11優惠2025｜聖誕燈飾開蓬巴士遊$111二人同行優惠！人均$55.5起夜遊尖沙咀，睇全新AI光影匯演

又一超前部署～KKday趁着雙11推出開蓬巴士聖誕燈飾夜遊優惠，人均$55.5就可以坐特色開篷巴士45分鐘，穿梭於尖沙咀海旁及彌敦道鬧市，欣賞聖誕燈飾！今年尖沙咀中心及帝國中心更推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，讓公眾投稿，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，呈現在維港兩岸的巨型光影幕牆上。
45分鐘夜遊尖沙咀海旁、彌敦道鬧市賞燈飾
每年的聖誕好去處：開蓬巴士聖誕燈飾夜遊都相當受歡迎！打算12月才計劃？分分鐘就售罄，一位難求啊！又難怪的～45分鐘的開蓬巴士夜遊，全程會有專業導遊全程講解，參加者當日會乘坐特色開篷巴士，穿梭於尖沙咀海旁及彌敦道鬧市，觀賞一年一度的聖誕燈飾。KKday在23日10am推出2人同行優惠，2位只要$111即可登上開蓬巴士睇聖誕燈飾，除開每位只要$55.5！搶不到都不要緊，因為KKday及Klook還有另一個32折優惠，每位只要$98，同樣划算！
【KKday 11週年慶 - HK$111/ 2位】特色開蓬巴士夜遊賞燈飾之旅（大小同價）
價錢：$111/2位
（原價$760），人均$55.5
時間：6pm/7pm/8pm/9pm(敬請提早15分鐘到達集合地點，逾時不候)
集合地點：尖沙咀九龍酒店正門對面 (半島酒店側門)
解散地點：九龍酒店
車程：約45分鐘
【KKday 優惠｜指定日期低至 HK$98】特色開蓬巴士聖誕燈飾夜遊之旅｜2025 聖誕好去處
價錢：$98
（原價$380）
時間：6pm/7pm/8pm/9pm(敬請提早15分鐘到達集合地點，逾時不候)
集合地點：尖沙咀九龍酒店正門對面 (半島酒店側門)
解散地點：九龍酒店
車程：約45分鐘
尖沙咀全新AI光影匯演
尖沙咀中心及帝國中心在日前公布，今年聖誕燈飾有新玩意！由11月27日起舉行全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，官方會透過AI動畫技術，把獲選的公眾投稿照片呈現在維港兩岸的巨型光影幕牆上。有興趣參與的話，可以在即日起至12月5日，於官方網站上載與家人或摯愛的照片，並分享背後故事，就有機會成為燈飾主角。
信和集團聖誕沉浸式光影匯演「Windows of Wonder」
展示日期：2025年11月27日 - 2026年1月4日
展示時間：6:00pm - 11:00pm
展示地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心對出海旁及朗壹廣場
報名網址：按這裏
