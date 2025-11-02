Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜9折嘆到人生必吃自助餐：台北101 buffet！全台最高最奢華景觀、逾300款美食

雙11優惠多籮籮，這次輪到台灣饗A Joy自助餐有九折優惠！近期有打算到台灣旅遊的大家，記得bookmark起來。在11月2日9pm的雙11活動期間，香港用戶訂購饗A Joy自助餐$1,000，於網頁領取優惠碼即享9折優惠。詳情即睇：

饗 A Joy 是台灣目前最頂級、最具話題性的自助餐廳之一。（圖片：klook）

全台最高最奢華自助餐

台灣一直是香港人最喜愛旅遊目的地之一，不論是短途放鬆還是美食之旅，總能滿足各種期待。每次踏足台灣，最不需要擔心的就是「吃」—打邊爐、烤肉、牛肉麵、夜市小吃，選擇多到讓人眼花撩亂。除了常見的大眾美食，其實台灣的自助餐也很值得一試，說不定會顛覆你的印象！饗A Joy是台灣目前最頂級、最具話題性的自助餐廳之一，位於台北101的86樓，是台最高最奢華的景觀Buffet。不僅擁有壯麗景觀，更以奢華食材與藝術空間打造出一場視覺與味覺的盛宴。

位於台北101的86樓，是台最高最奢華的景觀Buffet。（圖片：klook）

自助餐以「島嶼山海四境」為主題。（圖片：klook）

過300款美食 任食帝王蟹拖羅

自助餐以「島嶼山海四境」為主題，融合台灣在地食材、歐陸料理與日式和食，打造出跨文化的創意料理。餐廳空間設計極具美感，結合藝術裝置，讓用餐不只是吃，更是一場沉浸式體驗。這兒的亮點莫過於有超過300道料理，包含帝王蟹、龍蝦、鮑魚、干貝、鮪魚大腹等高級食材，並搭配季節限定創意料理與甜點，是吃貨們的美食天堂。若打算近期到台灣旅遊，千萬不要錯過Klook在2025年11月2日9pm推出的優惠！記得先在活動頁面領取優惠碼，只要訂購饗A Joy自助餐滿HK$1,000，就可以付款時享9折優惠。

饗 A Joy 9折優惠

優惠價：午餐$913起 （原價$1,014起） ；晚餐$1,080起 （原價$1,200起）

午餐(一)時段： 週一至週四 11:30am-3pm / 週五至週日 11:30am-2pm

午餐(二)時段： 2:45pm-5:15pm

晚餐時段：6pm-9:30pm

【2025聖誕跨年特殊餐期】

優惠價：$1,358起 （原價：$1,509起）

晚餐(一) 時段：6pm-9:30pm

晚餐(二) 時段：10:30pm-1am

這次輪到台灣饗A Joy自助餐有九折優惠！（圖片：klook）

餐廳空間設計極具美感，結合藝術裝置。（圖片：klook）

壯麗景觀（圖片：klook）

於網頁領取優惠碼，即享9折優惠。（圖片：klook）

饗 A Joy

地址：台北市信義區信義路五段7號86樓（地圖按此）

電話：02-81010111

交通方法：搭乘捷運至台北101 / 世貿站，4號出口步行3分鐘至台北101，至1樓櫃檯報到，近信義路口 (南側)。

