江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企
不想因天氣而影響行程，室內好去處永遠都是「實無死」的選擇！KKday趁住雙11將於今日（10月29日）下午3點推出觀塘室內釣蝦場Halloland激抵優惠，二人同行只需$111，除開人均只需$55.5，即可暢玩1小時釣蝦又釣大閘蟹，「戰利品」可即場免費烹煮又或打包回家慢慢歎，記得準時搶呀！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
二人同行只需$111 人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹
Halloland是全港大型室內釣蝦場之一，位於觀塘市中心，交通方便，場內環境舒適，長期開放冷氣，即使炎熱天氣或落雨天都無傷雅興，非常適合一大班親朋好友去消遣娛樂！KKday於今日（29日）下午3點開賣二人同行優惠，兩位入場暢玩1小時只需$111，除開每位只需$55.5，費用已包租用釣竿及釣餌，全程有專人在場教學指導，除可釣到生猛泰國大頭蝦，適逢蟹季期間更有時令大閘蟹。釣完蝦蟹更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區即場免費烹煮大頭蝦，可選鹽燒或清蒸，大飽口福！
【KKday 11週年生日慶·$111激搶】二人同行暢玩1小時｜蟹季限定歡樂釣蝦＋釣大閘蟹
優惠價：1小時$111/2位
（原價$280），人均$55.5
銷售日期：2025年10月29日3pm- 2025年11月4日11:59pm
使用日期：2025年10月30日至2025年11月30日
優惠內容：
快閃優惠價：HK$111/2位 1小時（原價HK$280）
優惠適用於Halloland新客戶使用
每人限購一次，優惠不可重複使用
優惠不能用於儲會員積分
到場人數不可超過購買竿數（8歲以下小童除外）
繁忙時間一竿一座位
如購買所選日期時段已客滿，本店會致電通知客人更改日子/時段
同步推買1送1優惠 每小時人均$56.7起
搶不到$111二人優惠也不用擔心，KKday同步推出買一送一優惠，有2/3小時可供選擇，折後價錢分別為$250/2位及$340/2位，每小時人均低至$56.7起，同樣抵玩！兩個優惠的使用日期為今年10月30日至11月30日期間，足足有一整個月讓大家約齊班朋友出發吧！
【KKday 11週年生日慶·買一送一】蟹季限定歡樂釣蝦＋釣大閘蟹（ 2/3小時）
優惠價：2小時$250/2位
（原價$500），人均每小時$62.5；3小時$340/2位（原價$680），人均每小時$56.7
銷售日期：2025年10月29日3pm- 2025年11月4日11:59pm
使用日期：2025年10月30日至2025年11月30日
優惠內容：
每次訂購需兩位
優惠適用於Halloland新客戶使用
每人限購一次，優惠不可重複使用
優惠不能用於儲會員積分
到場人數不可超過購買竿數（8歲以下小童除外）
繁忙時間一竿一座位
如購買所選日期時段已客滿，本店會致電通知客人更改日子/時段
更多相關文章：
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
其他人也在看
【KFC】抵Deal星期二 E肚仔餐($222)買一送一
KFC抵Deal星期二，「快脆送」 E肚仔餐($222)買一送一，「快脆送」E肚仔餐($222)有12件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 6客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) + 6客馬鈴薯蓉 / 粟米杯 / 巴辣香雞翼 / +6罐罐裝汽水，價錢仲要包埋運費，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Mr. Steak a la minute自助餐低至$111！歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，9月24日中午十二點在KKday推出自助餐低至一折及買一送一優惠，包括「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐、「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐。折後人均只需$55起，可任食各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等；晚市自助餐除午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔，絕對有驚喜！立即上KKday入優惠，約齊朋友一同共享大餐！Yahoo Food ・ 1 天前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
中國發布「十五五」規劃建議全文 誓言大幅提高居民消費率
【彭博】-- 中國承諾在下一個五年計畫期間大幅提高居民消費率。這一信息來自周二公佈的「十五五」規劃建議全文。中共上周舉行了第二十屆中央委員會第四次全體會議，審議通過了從2026年開始的五年規劃建議。五年規劃旨在指導發展並體現國家領導層的側重事項。據官方媒體報導，國家主席習近平擔任文件起草組組長，並就起草的有關情況向全會作說明。原文標題China Vows to Significantly Boost Household Consumption Rate (1)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 19 小時前
【PANDORA】11.11 限時優惠 指定飾品75折（29/10-11/11）
Pandora進行11.11 限時優惠，由即日起11月11日，凡於門市或網店選購指定飾品可享75折，於Pandora選購指定正價飾品2件，第3件可享免費優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【壽司郎】三貫三文魚 $17（29/10-31/10）
壽司郎秋天味巡祭最新推出第二彈新品，3日限定三文魚三貫只需 $17，三文魚鮮味同軟嫩口感游入口中，清爽不膩嘅魚脂令人食唔停口！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 買個人護理產品3件滿$99送潔而亮（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買任何個人護理產品3件滿$99 獨家送潔而亮特強去污液500毫升(價值$23.4)、精選頭髮護理產品買1送1、精選日韓頭髮護理產品第2件半價、精選頭髮護理產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、精選口腔護理產品第2件半價！YAHOO著數 ・ 50 分鐘前
【OK便利店】5天狂減 維記甜筒/雪糕杯/雪米糍 2粒裝 $60/8件（即日起至02/11）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，維記甜筒/雪糕杯/雪米糍 2粒裝 $60/8件、雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $42/6件、DR. YOU PRO蛋白棒70克 $18/件、可樂/芬達/雪碧/玉泉有氣水 $8.5/件、茶派500毫升 $8/件、伊藤園綠茶500毫升 $8/件、醇滑嘉士伯啤酒/生力啤酒500毫升巨罐裝 $7/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
慾望最強星座男TOP4！獅子只對愛人「放開束縛」，TOP1高冷外表藏著火熱內心
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 22 小時前
SOGO感謝祭2025｜名牌手袋低至17折、$1,000以下入手化妝品/護膚品、香水最平$410、家品/廚具激減$13,660
半年一度的感謝祭（SOGO Thankful Weeks）正式開鑼 ！本年崇光秋季周年慶感謝祭由10月24日至11月23日舉行，而銅鑼灣店同啟德新店同步推出限定優惠套裝，各大美妝、手袋、香水、家品及廚具等品牌低至震撼17折優惠！仲唔趁機入手寵愛自己嘅心水好物？Yahoo著數專員為你精選最新優惠，以超抵價錢掃貨囤貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
【龍豐】豐搶價 凡士林高效保濕面膜 $48/件（即日起至03/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，凡士林高效保濕面膜強力補水10片 $48/件、Banila Co Clean It Zero淨柔經典卸妝膏 $118/件、Yuskin維生素滋潤乳霜 $59/件、Nivea柔軟護膚霜 $19/件、Orora敏感肌紅茶樹爽膚水 $195/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
難怪他們都是有錢人！命理師曝對賺錢最有慧根的5星座，周杰倫、蔡依林都上榜
賺錢不只是靠努力，同時還要對金錢有特別的敏銳度，才有機會讓小錢滾大錢，透過不同的方式讓自己每一分努力都可以最大化價值！命理專家小孟塔羅牌雲蔚老師分析，以下這幾組星座就是擁有賺錢的天賦，超多名人有錢人都女人我最大 ・ 20 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前