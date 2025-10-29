Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企

不想因天氣而影響行程，室內好去處永遠都是「實無死」的選擇！KKday趁住雙11將於今日（10月29日）下午3點推出觀塘室內釣蝦場Halloland激抵優惠，二人同行只需$111，除開人均只需$55.5，即可暢玩1小時釣蝦又釣大閘蟹，「戰利品」可即場免費烹煮又或打包回家慢慢歎，記得準時搶呀！

廣告

二人同行只需$111 人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹

Halloland是全港大型室內釣蝦場之一，位於觀塘市中心，交通方便，場內環境舒適，長期開放冷氣，即使炎熱天氣或落雨天都無傷雅興，非常適合一大班親朋好友去消遣娛樂！KKday於今日（29日）下午3點開賣二人同行優惠，兩位入場暢玩1小時只需$111，除開每位只需$55.5，費用已包租用釣竿及釣餌，全程有專人在場教學指導，除可釣到生猛泰國大頭蝦，適逢蟹季期間更有時令大閘蟹。釣完蝦蟹更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區即場免費烹煮大頭蝦，可選鹽燒或清蒸，大飽口福！

【KKday 11週年生日慶·$111激搶】二人同行暢玩1小時｜蟹季限定歡樂釣蝦＋釣大閘蟹

優惠價：1小時$111/2位 （原價$280） ，人均$55.5

銷售日期：2025年10月29日3pm- 2025年11月4日11:59pm

使用日期：2025年10月30日至2025年11月30日

優惠內容：

快閃優惠價：HK$111/2位 1小時（原價HK$280）

優惠適用於Halloland新客戶使用

每人限購一次，優惠不可重複使用

優惠不能用於儲會員積分

到場人數不可超過購買竿數（8歲以下小童除外）

繁忙時間一竿一座位

如購買所選日期時段已客滿，本店會致電通知客人更改日子/時段

SHOP NOW

Halloland是全港最大室內釣蝦場， 位於觀塘市中心，交通方便。（相片來源：KKday）

場內環境舒適，長期開放冷氣，即使炎熱天氣或落雨天都無傷雅興，非常適合一大班親朋好友去消遣娛樂！（相片來源：KKday）

適逢蟹季期間更有時令大閘蟹可任釣。（相片來源：KKday）

釣完蝦蟹更可將「戰利品」打包回家，又或在店內的自助燒烤區即場免費烹煮大頭蝦，大飽口福！（相片來源：KKday）

同步推買1送1優惠 每小時人均$56.7起

搶不到$111二人優惠也不用擔心，KKday同步推出買一送一優惠，有2/3小時可供選擇，折後價錢分別為$250/2位及$340/2位，每小時人均低至$56.7起，同樣抵玩！兩個優惠的使用日期為今年10月30日至11月30日期間，足足有一整個月讓大家約齊班朋友出發吧！

【KKday 11週年生日慶·買一送一】蟹季限定歡樂釣蝦＋釣大閘蟹（ 2/3小時）

優惠價：2小時$250/2位 （原價$500） ，人均每小時$62.5；3小時$340/2位（原價$680），人均每小時$56.7

銷售日期：2025年10月29日3pm- 2025年11月4日11:59pm

使用日期：2025年10月30日至2025年11月30日

優惠內容：

每次訂購需兩位

優惠適用於Halloland新客戶使用

每人限購一次，優惠不可重複使用

優惠不能用於儲會員積分

到場人數不可超過購買竿數（8歲以下小童除外）

繁忙時間一竿一座位

如購買所選日期時段已客滿，本店會致電通知客人更改日子/時段

SHOP NOW

