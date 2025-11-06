雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

出外旅遊，酒店是最重要一環，慳到房費就已經可以幫補大部分旅費！Yahoo購物專員了解大家需要，趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店～建議大家share此文章給親朋戚友，可以齊齊慳錢、賺多個旅行！

趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店。（Getty Images）

全球酒店連住2晚減$500

不論你準備出遊到哪個地方，只要有以下優惠碼，都可以享有最多半價、減$500優惠！

全球酒店優惠1. 永安旅遊：連住2晚享半價

永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出半價優惠碼，只要在網站上預訂酒店、連續住2晚或上，兼預付房費，就可以套用半價優惠碼，減最多$500！另外，11月7日至11月12日期間，訂酒店即減$68，或單一訂單連稅滿$1,000減$120。

永安旅遊半價優惠碼：酒店連住2晚

立即搶永安旅遊優惠

全線酒店（預付）無門檻減$68

立即搶永安旅遊優惠

單一訂單連稅滿$1,000減$120

立即搶永安旅遊優惠

永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出酒店半價優惠碼。

全球酒店優惠2. Klook、KKday推9折優惠碼

如有滙豐信用卡，就可以在Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折，同樣抵買。不過提提大家，優惠有效期只到2025年11月30日，領取之後記得要兌換啊！

Klook—[滙豐信用卡] 全球酒店 減HK$100

立即領取Klook優惠碼

Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折！

KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。

立即領取KKday優惠碼

KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。

日本酒店半價優惠！Rakuten Travel可以折上折

再講講港人最愛的日本，今年有多個旅遊平台都做日本酒店優惠，例如Agoda、Rakuten Travel都有低至5折優惠，而Klook就有85折減最多$78優惠，不過由於推出時間不同，建議大家先鎖定2-3間酒店，再比較一下各旅遊平台價錢。不過在雙十一優惠期間預訂，都會比日常價錢平一點～

日本酒店優惠1. Agoda日本熱門住宿享低至5折

即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示：參與活動的酒店會放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日。

優惠日期：即日起至2025年11月9日

入住日期：即日起至2026年2月28日

立即搶購Agoda日本酒店優惠

Agoda日本熱門住宿低至5折，於指定頁面瀏覽參與優惠活動的酒店。（Agoda截圖）

日本酒店優惠2. Rakuten Travel優惠券可同時使用！折上折最抵

即日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，現時有8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。在11月11日當日，會分4個時段發放低至5折的住宿優惠，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。

Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼

優惠推出日期時間：2025年10月31日9am

即取Rakuten Travel 8折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日11am

即取Rakuten Travel 5折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm

即取Rakuten Travel 6折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm

即取Rakuten Travel 65折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動。

日本酒店優惠3. Klook 85折優惠，最多減$78

Klook日本酒店折扣比較少，85折優惠但扣減金額上限$78，比較適合預訂單晚酒店。85折優惠碼【JPSTAYDEALS】有效期至2025年12月31日，只要在2025年12月31日前兌換即可，可以率先領取，有待其他優惠都落空才使用。

Klook日本酒店85折優惠【JPSTAYDEALS】

有效日期：即日起至2025年12月31日

立即領取Klook優惠碼

內地酒店低至85折優惠

除了日本酒店，深圳、珠海及廣州等內地酒店都是人氣之選！Klook及KKday都有相關優惠碼，當中以Klook最抵，首單優惠沒有消費門檻即減85折，完成訂單後要送75折優惠碼，可以慳更多～

Klook內地酒店首單享85折

優惠碼【CNHOTELFIRST】，最多可減$882

有效日期：即日起至2025年12月31日

立即領取Klook優惠碼

KKday中國大灣區全線產品滿$666減$66

優惠碼【KKDBD66】

有效日期：即日起至2025年11月11日

立即領取KKday優惠碼

