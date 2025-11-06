西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折
出外旅遊，酒店是最重要一環，慳到房費就已經可以幫補大部分旅費！Yahoo購物專員了解大家需要，趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店～建議大家share此文章給親朋戚友，可以齊齊慳錢、賺多個旅行！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
全球酒店連住2晚減$500
不論你準備出遊到哪個地方，只要有以下優惠碼，都可以享有最多半價、減$500優惠！
全球酒店優惠1. 永安旅遊：連住2晚享半價
永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出半價優惠碼，只要在網站上預訂酒店、連續住2晚或上，兼預付房費，就可以套用半價優惠碼，減最多$500！另外，11月7日至11月12日期間，訂酒店即減$68，或單一訂單連稅滿$1,000減$120。
永安旅遊半價優惠碼：酒店連住2晚
全線酒店（預付）無門檻減$68
優惠碼：【RH031】
優惠推出日期時間：2025年11月7日至12日
單一訂單連稅滿$1,000減$120
優惠碼：【RH135】
優惠推出日期時間：2025年11月7日至12日，每日12am（零時零分）
全球酒店優惠2. Klook、KKday推9折優惠碼
如有滙豐信用卡，就可以在Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折，同樣抵買。不過提提大家，優惠有效期只到2025年11月30日，領取之後記得要兌換啊！
Klook—[滙豐信用卡] 全球酒店 減HK$100
訂滿$1,000輸入【HSBC25NOVHT】減$100
優惠推出日期：即日起至2025年11月30日每逢星期三及星期六更新
有效日期：即日起至2025年11月30日
KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。
全線亞洲外遊產品消費滿HK$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50
全線外遊產品消費滿HK$111即享9折，輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30
全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折，輸入優惠碼【DBLH250】最高減250
日本酒店半價優惠！Rakuten Travel可以折上折
再講講港人最愛的日本，今年有多個旅遊平台都做日本酒店優惠，例如Agoda、Rakuten Travel都有低至5折優惠，而Klook就有85折減最多$78優惠，不過由於推出時間不同，建議大家先鎖定2-3間酒店，再比較一下各旅遊平台價錢。不過在雙十一優惠期間預訂，都會比日常價錢平一點～
日本酒店優惠1. Agoda日本熱門住宿享低至5折
即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示：參與活動的酒店會放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日。
優惠日期：即日起至2025年11月9日
入住日期：即日起至2026年2月28日
日本酒店優惠2. Rakuten Travel優惠券可同時使用！折上折最抵
即日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，現時有8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。在11月11日當日，會分4個時段發放低至5折的住宿優惠，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。
Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼
優惠推出日期時間：2025年10月31日9am
Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日11am
Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm
相關文章：雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
日本酒店優惠3. Klook 85折優惠，最多減$78
Klook日本酒店折扣比較少，85折優惠但扣減金額上限$78，比較適合預訂單晚酒店。85折優惠碼【JPSTAYDEALS】有效期至2025年12月31日，只要在2025年12月31日前兌換即可，可以率先領取，有待其他優惠都落空才使用。
Klook日本酒店85折優惠【JPSTAYDEALS】
有效日期：即日起至2025年12月31日
內地酒店低至85折優惠
除了日本酒店，深圳、珠海及廣州等內地酒店都是人氣之選！Klook及KKday都有相關優惠碼，當中以Klook最抵，首單優惠沒有消費門檻即減85折，完成訂單後要送75折優惠碼，可以慳更多～
Klook內地酒店首單享85折
優惠碼【CNHOTELFIRST】，最多可減$882
有效日期：即日起至2025年12月31日
KKday中國大灣區全線產品滿$666減$66
優惠碼【KKDBD66】
有效日期：即日起至2025年11月11日
更多相關文章：
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉
雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起
雙11優惠2025｜人氣深圳博林天瑞喜來登酒店減$100！雙人自助早晚餐+免費升級房型
雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟
雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店
雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠
雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young
雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠
其他人也在看
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜海洋公園門票每張$11，搶飛入園見「加加」「得得」6隻大熊貓
海洋公園的雙11優惠殺到！KKday於11月4日上午11點準時開搶海洋公園門票超筍優惠，標準門票每張只需$11，即可入園一睹6隻大熊貓包括家姐「加加」及細佬「得得」的得意萌樣，平日門票每位原價$538起，超級抵買～記得準時開搶！Yahoo 旅遊 ・ 6 天前
【永安旅遊】雙11終極激賞 全線自由行、旅行團勁減$500（07/11-12/11）
永安旅遊雙11終極激賞由11月7日起一連6日，全線自由行、旅行團勁減$500，仲有每日不同的破底優惠，包括旅行團最高每位勁減$3000、自由行酒店最高減$500，名額有限，每日不同！YAHOO著數 ・ 1 天前
Jellycat和香奈兒聯名？達人「菱格包」太吸睛，關穎「Jellycat風」柏金包詢問度超高
已經成為可愛療癒保證的Jellycat，又有出新包包了嘛！？在《女人我最大》節目上，就邀請到包包改造達人馬毅老師曬出他話題十足的Jellycat小香肩背包，先前才看過他把IKEA購物袋爆改成精品包，這女人我最大 ・ 16 小時前
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
各大網購平台及品牌官網都推出雙11優惠，繼早前介紹過的THEORY返工衫、New Balance波鞋限時優惠後，被譽為瑜珈界Chanel的lululemon亦加入雙11折扣戰團！即日起lululemon官網舉行低至28折優惠，不少瑜伽裝備，包括瑜珈褲、Sports Bras等都有平，平時一條接近千元的瑜珈褲低至$250已經可以入手！帽子、手袋配飾也非常抵買，各位運動迷要買趁快！今次lululemon雙11優惠是官網限定，大家有心水就立刻加入購物車喇！Yahoo Style HK ・ 28 分鐘前
颱風海鷗重創菲律賓 死亡數增至100多人
（法新社宿霧5日電） 儘管颱風「海鷗」（Kalmaegi）已逐漸遠離菲律賓，菲國中部災情依然嚴峻，死亡數於今天攀升至100多人，宿霧省尤其深受重創。菲律賓總計有將近80萬人自海鷗颱風所經路徑撤離。法新社 ・ 12 小時前
2025年「水逆終章」11.9來了！射手、天蠍座「命運大洗牌」，小心舊愛回頭、財務危機
水逆警報終章響起！2025 年第三次水星逆行將於 11 月 9 日重磅來襲，持續至 11 月 29 日。這波年尾的逆行，將落在射手座逆行回天蠍座，對這兩個星座帶來最直接的衝擊。想知道你的星座是否需要特別注意？為你解析這段水逆期你需要的避雷指南！Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
今個聖誕節，計劃遊日的港人諗好住宿未呢？Yahoo購物專員深知大家鐘情於日本連鎖酒店品牌星野集團的出品，今次精選了最便利、最親民的「OMO」系列進行格價，揀選5間分別位於東京、大阪、京都及北海道的OMO酒店，並睇埋平安夜及聖誕節當日的最平房價，人均每晚只需$291.3起，就能於黃金檔期入住滿有口碑的靚酒店，要訂趁快！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
晨早新聞重點｜UPS貨機墜毀增至11死／JPEX詐騙案被起訴16人今提堂
【Now新聞台】11月6日now早晨新聞重點 【增至11死】美國聯合包裹UPS貨機墜毀事故增至最少11人死亡，當局已找到飛機黑盒。【法國暫停Shein網站運作】中國電商平台Shein涉嫌售賣兒童色情物品在法國引起爭議，法國暫停當地Shein網站運作。【今提堂】JPEX詐騙案16人被起訴，今日在東區法院提堂，據了解包括林作及陳怡。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
今年聖誕節假期落在星期四（25日）及星期五（26日），換言之只要請12月22至24日3日假，就能擁有9連休長假，大家計劃好外遊計劃未呢？Yahoo購物專員幫大家查過日本4大熱門旅行地的聖誕檔期機票價錢，包括東京、大阪、福岡、北海道札幌，當中飛大阪最平只需$3,915起，但飛札幌未連寄艙行李都要$9,095起，即睇各人氣旅遊目的地機票價格及航班時間。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
紐卡素歐聯3連勝 賀維：丹般複製決賽入球
【Now Sports】紐卡素於周三歐聯主場贈畢爾包雙蛋，在賽事3連捷，領隊艾迪賀維直言球隊在賽事處於理想位置，又讚嘆丹般的頭槌入球。紐卡素在歐聯的勢頭更勝英超，自首場比賽受挫於巴塞隆拿後，連帶周三之戰錄得3連勝。領隊賀維賽後說：「實在為今天感到高興，是去仗對韋斯咸（英超負1:3）後的重要回應。我們在賽前只有很短時間調整，我不認為是己隊的最佳水準，但現在於賽事處於理想位置。」紐記在賽事3連勝後以4戰9分排第6位。該隊今仗先開紀錄的一球來自上半場11分鐘，由丹般接應自由球頂入。祖亞寧頓於易邊後早段頂成2:0。賀維特別提及丹般的頭槌入球：「這令人想起盃賽決賽的那一球，是一記遠距離的頭槌，是在訓練時練習過，所有助教都參與其中。」他所指是去年英格蘭聯賽盃決賽，丹般憑頭球先開紀錄，協助紐卡素最終贏利物浦2:1。now.com 體育 ・ 2 小時前
Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價
最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：YAHOO著數 ・ 19 小時前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回
【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。 事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。 安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」 她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩香港動物報 ・ 19 小時前
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱送2支雪碧/ 芬達汽水500毫升、買滿$299即享89折、買滿$499再送$100網購電子優惠券）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $49.5/箱、倩絲原箱四層壓花卷紙 27卷 $73/箱（買滿$399送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升、唯潔雅盒裝面紙、唯潔雅DELUXE ROYAL 高級三層衛生紙！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至33折！超抵$2,500入手25件貴婦級護膚品、限時送近兩千小禮物
聖誕倒數月曆Advent Calendar 2025陸續出爐！英國貴婦護膚品牌Elemis也帶着多款聖誕套裝登場了！Elemis聖誕倒數月曆2025為大家帶來25款皇牌護膚品，包括膠原海洋面霜，皇牌骨膠原系列、大溪地雞蛋花系列和超能量滋養系列等，禮物總值$7,685的產品，現在入手只需港幣$2,500，相當於33折入手。當中有貨裝，還限時贈送近兩千的小禮物，非常划算！此外，更有一系列節日限定套裝，低至$580入手男士全效活膚套裝，骨膠原全效抗衰老保濕套裝最高勁減$1,720，即看內文了解更多吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
雙11優惠不用四圍格價，Samsung 官網歡慶 5 週年，超多優惠方案回饋粉絲。由即日起至 11 月 11 日，全店消費立即享 5% 回贈，更有多款精選產品皆以大力度節扣勁減，其中最划算的是 AI 電視，因為舊機回收還能即時再減！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【魚尚】星期二魚尚日 半價加購指定卷物（即日起至25/11）
每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即可以半價加購指定卷物，包括太卷 (4件) 、三文魚小卷 (12件) 、 蟹柳卷 (12件)及飛魚籽雙色小卷 (12件) ，最低半價卷物$7.5起！YAHOO著數 ・ 1 天前