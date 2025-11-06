焦點

西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙

雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折
雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

出外旅遊，酒店是最重要一環，慳到房費就已經可以幫補大部分旅費！Yahoo購物專員了解大家需要，趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店～建議大家share此文章給親朋戚友，可以齊齊慳錢、賺多個旅行！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店。（Getty Images）
趁雙11優惠舉行時幫大家整合各個平台的酒店旅遊優惠碼、優惠券，以便大家到內地、日本、台灣、韓國、泰國等地時入手平酒店。（Getty Images）

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

全球酒店連住2晚減$500

不論你準備出遊到哪個地方，只要有以下優惠碼，都可以享有最多半價、減$500優惠！

全球酒店優惠1. 永安旅遊：連住2晚享半價

永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出半價優惠碼，只要在網站上預訂酒店、連續住2晚或上，兼預付房費，就可以套用半價優惠碼，減最多$500！另外，11月7日至11月12日期間，訂酒店即減$68，或單一訂單連稅滿$1,000減$120。

永安旅遊半價優惠碼：酒店連住2晚

  • 11月7日半價優惠碼：RH238

  • 11月11日半價優惠碼：RH341

  • 優惠推出日期時間：2025年11月7日及11日的12pm

立即搶永安旅遊優惠

全線酒店（預付）無門檻減$68

  • 優惠碼：RH031

  • 優惠推出日期時間：2025年11月7日至12日

立即搶永安旅遊優惠

單一訂單連稅滿$1,000減$120

  • 優惠碼：RH135

  • 優惠推出日期時間：2025年11月7日至12日，每日12am（零時零分）

立即搶永安旅遊優惠

永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出酒店半價優惠碼。
永安旅遊在11月7日及11月10日的12pm推出酒店半價優惠碼。

全球酒店優惠2. Klook、KKday推9折優惠碼

如有滙豐信用卡，就可以在Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折，同樣抵買。不過提提大家，優惠有效期只到2025年11月30日，領取之後記得要兌換啊！

Klook[滙豐信用卡] 全球酒店 減HK$100

  • 訂滿$1,000輸入【HSBC25NOVHT】減$100

  • 優惠推出日期：即日起至2025年11月30日每逢星期三及星期六更新

  • 有效日期：即日起至2025年11月30日

立即領取Klook優惠碼

Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折！
Klook使用【HSBC25NOVHT】優惠碼，只要訂滿$1,000就可以減$100，變相有9折！

KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。

  • 全線亞洲外遊產品消費滿HK$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50

  • 全線外遊產品消費滿HK$111即享9折輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30

  • 全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折輸入優惠碼【DBLH250】最高減250

立即領取KKday優惠碼

KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。
KKday都有多個優惠碼，可以按旅遊目的地使用。

日本酒店半價優惠！Rakuten Travel可以折上折

再講講港人最愛的日本，今年有多個旅遊平台都做日本酒店優惠，例如Agoda、Rakuten Travel都有低至5折優惠，而Klook就有85折減最多$78優惠，不過由於推出時間不同，建議大家先鎖定2-3間酒店，再比較一下各旅遊平台價錢。不過在雙十一優惠期間預訂，都會比日常價錢平一點～

日本酒店優惠1. Agoda日本熱門住宿享低至5折

即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示：參與活動的酒店會放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日。

  • 優惠日期：即日起至2025年11月9日

  • 入住日期：即日起至2026年2月28日

立即搶購Agoda日本酒店優惠

相關文章：雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

Agoda日本熱門住宿低至5折，於指定頁面瀏覽參與優惠活動的酒店。（Agoda截圖）
Agoda日本熱門住宿低至5折，於指定頁面瀏覽參與優惠活動的酒店。（Agoda截圖）

日本酒店優惠2. Rakuten Travel優惠券可同時使用！折上折最抵

即日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，現時有8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。在11月11日當日，會分4個時段發放低至5折的住宿優惠，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。

Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼

優惠推出日期時間：2025年10月31日9am

即取Rakuten Travel 8折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日11am

即取Rakuten Travel 5折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm

即取Rakuten Travel 6折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm

即取Rakuten Travel 65折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動。
Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動。

相關文章：雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利

日本酒店優惠3. Klook 85折優惠，最多減$78

Klook日本酒店折扣比較少，85折優惠但扣減金額上限$78，比較適合預訂單晚酒店。85折優惠碼【JPSTAYDEALS】有效期至2025年12月31日，只要在2025年12月31日前兌換即可，可以率先領取，有待其他優惠都落空才使用。

Klook日本酒店85折優惠【JPSTAYDEALS

有效日期：即日起至2025年12月31日

立即領取Klook優惠碼

內地酒店低至85折優惠

除了日本酒店，深圳、珠海及廣州等內地酒店都是人氣之選！Klook及KKday都有相關優惠碼，當中以Klook最抵，首單優惠沒有消費門檻即減85折，完成訂單後要送75折優惠碼，可以慳更多～

Klook內地酒店首單享85折

  • 優惠碼【CNHOTELFIRST】，最多可減$882

  • 有效日期：即日起至2025年12月31日

立即領取Klook優惠碼

KKday中國大灣區全線產品滿$666減$66

  • 優惠碼【KKDBD66】

  • 有效日期：即日起至2025年11月11日

立即領取KKday優惠碼

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起

雙11優惠2025｜人氣深圳博林天瑞喜來登酒店減$100！雙人自助早晚餐+免費升級房型

雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟

雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池

