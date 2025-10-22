雙11優惠2025｜釜山6大旅遊優惠！半價睇釜山煙火節、內藏山紅葉一日遊9折、釜山通行證平過官網

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
KKday「11週年慶叠加雙11大折日」正式開鑼，推出多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，首輪優惠精選6大韓國釜山旅遊優惠，釜山通行證、X the Sky展望台、Club D Oasis、紅葉一日遊等通通都有折，優惠低至半價，今次由Yahoo購物專員整合各種優惠及相關優惠碼吧！
釜山旅遊4大優惠碼
購買韓國釜山通行證，輸入優惠碼【25BSPRM9】享9折， 優惠後每張$223起
預訂過百件精選釜山產品，輸入優惠碼【KTOHALLYU】享5折，最高可扣減韓圓30,000 元
預訂釜山一日遊及體驗產品，輸入優惠碼【25BSRM10】享9折
於APP預訂釜山酒店滿$600，輸入優惠碼【KKDBD88】享88折
釜山旅遊優惠1. 釜山通行證Visit Busan Pass 9折
由釜山市政府推出的旅遊通行證，能免費暢玩40多個景點，包括釜山樂天世界、釜山X the SKY、釜山斜坡滑車 Skyline Luge、新世界 Spa Land等，並在160多個場所享有專屬折扣，備有電子票種及實體卡兩種，當中實體卡更能直接當作交通卡使用，省去另外買T-money卡的麻煩。釜山Pass依照天數與使用範圍分為數量卡與時間卡，數量卡有BIG3及BIG5，分別可免費玩3個及5個景點；時間卡則有24小時及48小時，從第一個景點開通後即可在24小時及48小時內免費玩40+景點，是遊釜山必買的旅遊產品。今次KKday推出9折優惠碼【25BSPRM9】，折後每張$223起，比官網的55,000KRW（約港幣$299）更平。
韓國釜山24小時通行證 VISIT BUSAN PASS
價錢：每張$302，輸入【25BSPRM9】享9折，折後每張$277
韓國釜山48小時通行證 VISIT BUSAN PASS
價錢：每張$466，輸入【25BSPRM9】享9折，折後每張$420
韓國釜山 BIG3通行證 VISIT BUSAN PASS
價錢：每張$247，輸入【25BSPRM9】享9折，折後每張$223
韓國釜山BIG5通行證 VISIT BUSAN PASS
價錢：每張$356，輸入【25BSPRM9】享9折，折後每張$321
釜山旅遊優惠2. X the Sky展望台門票5折
位於韓國第二高建築海雲臺LCT Land Mark Tower內，是目前韓國最大觀景台，能360度零死角欣賞海雲台海灘、廣安大橋、釜山港等景色，亦設透明玻璃步道、高空咖啡廳等設施，提供刺激又浪漫的觀景體驗。今次KKday推出5折優惠碼【KTOHALLYU】，除了平日入場門票，就連一年一度的世界級煙火表演「釜山煙火節」都適用，折後成人只需$56起、兒童$50起，超級抵買！
【釜山煙火節inXTheSky｜特別入場券】煙火盛宴
日期及時間：11月15日5:30pm-8pm
KKday 優惠：成人$118，兒童$105，輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，折後成人$59，兒童$53
釜山 X The Sky 門票
KKday 優惠：成人$113，兒童$100，輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，成人$56，兒童$50
釜山旅遊優惠3. 釜山海雲台Club D Oasis通行證半價
釜山海雲台Club D Oasis位於海雲臺LCT的三至六樓，佔地32萬呎，設有一覽海雲臺大海的戶外足浴池、無邊際泳池、設人造波浪池的室內水上樂園、各種主題熱療SPA等，是一個高級SPA兼水上樂園。憑住KKday優惠碼【KTOHALLYU】購買其通行證可享5折優惠，包括3或10小時水療券、成人及兒童綜合票，當中3小時水療券為夜間溫泉票，5pm後方可入場；綜合票則適用於4至6樓的水上樂園、汗蒸幕及露天浴池。
釜山海雲台Club D Oasis水療券3小時
價錢：成人$87起、輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，11月份折後成人$43起
釜山海雲台Club D Oasis水療券10小時
價錢：成人$120起、輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，11月份折後成人$60起
釜山海雲台Club D Oasis綜合票
價錢：成人$169起、小童$137起，輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，11月份折後成人$84起、小童$68起
釜山旅遊優惠4. 釜山一日遊半價再半價 每位只需$239
此釜山一日遊本身已做半價，如今輸入優惠碼【KTOHALLYU】再額外享5折，折上折後每位只需$239起，即可欣賞背山面海的海東龍宮寺、深入影島海女村品嚐海女親手捕撈的海鮮、在公須休閒漁村體驗村體驗醃漬小菜，逢星期六可親眼見證影島大橋開橋等，來一場海岸文化之旅。行程足有10小時，4天前可免費取消，先訂有著數！
【釜山一日遊】影島海女村、影島大橋、海女漁村體驗、海東龍宮寺、白淺灘文化村
價錢：每位$403，輸入5折優惠碼【KTOHALLYU】，折後每位$239
（原價$806）
釜山旅遊優惠5. 內藏山秋葉一日遊9折
每年10月至11月是韓國紅葉季節，當中全羅道第一名山「內藏山」是韓國秋季賞紅葉人氣地點，園內擁有約760種植物、天然紀念物以及野生動物等，大家可參觀內藏寺，據說該寺是百濟王朝靈根王於636年建造，有許多美麗的秋葉！KKday推出釜山一日遊/行程/體驗類9折優惠碼【25BSRM10】，折後每位$319.5，費用已包交通、門票、英語和中文工作人員、內藏山單程巴士車票，只於10月底至11月中有團。
內藏山秋葉一日遊（釜山出發）
價錢：每位$354，輸入9折優惠碼【25BSRM10】，折後每位$319.5
出發日期：2025年10月26日至11月20日
釜山旅遊優惠6. 釜山樂天酒店88折
今次透過KKday APP預訂釜山酒店滿$600輸入優惠碼【KKDBD88】享88折，推介鄰近西面商圈的釜山樂天酒店，從西面地鐵站的地下購物商場步行5分鐘直達，非常方便。酒店設有650多間客房，設計典雅並享有城市景觀，住客可享用室外恒温泳池、健身室，以及閒逛賭場及免稅店，是一個大型商務娛樂酒店，房價88折後每晚$953起，人均只需$476.5。
釜山樂天酒店高級雙床房（Superior Twin)｜不含早餐
價錢：每晚$1,052起，輸入88折優惠碼【KKDBD88】，低至每晚$953，人均$476.5
釜山樂天酒店豪華雙床房 （Deluxe Twin）｜不含早餐
價錢：每晚$1,214起，輸入88折優惠碼【KKDBD88】，低至每晚$1,114，人均$557
