雙11優惠2025｜韓國芝山滑雪場1日遊優惠！第2位只要$111、人均$369.5 包60分鐘廣東話教練課程/滑雪裝備/首爾專車接送

即將進入冬季，大家準備去邊度滑雪呢？如計劃去韓國首爾滑雪，不妨參考KKday這個韓國芝山滑雪場一日遊連滑雪體驗【SKI雙板套餐】，2人同行原價$1,256，現有優惠第2位只要$111，折後人均$369.5，價錢已經包60分鐘廣東話教練課程、全套滑雪裝備租借，以及首爾專車接送，有興趣的話記得10月28日10am準時搶啦！
韓國芝山滑雪場滑雪套餐1折
KKday趁着雙11優惠檔期，重磅推出「韓國芝山滑雪場基礎滑雪套餐-基礎課程」限量優惠，於10月28日10am起預訂，2人同行、第2位就可以用$111抵價入手【SKI雙板套餐】，2人同行原價$1,256，折後人均$369.5，一個價錢已經有齊60分鐘廣東話教練課程、全套滑雪裝備租借及首爾專車接送，非常抵玩！這個package不但適合新手，還可以讓老手溫故知新～提提大家，套票不包手套及全日纜車證，需自備或現場租借滑雪手套，纜車證就可以按需要在現場購買。
【第2位$111】韓國芝山滑雪連教練體驗
價錢：$793/2位
（原價$1,256），折後人均$369.5
包括廣東話專業教練（60分鐘）、滑雪用品（用具, 雪靴, 滑雪外套, 雪褲, 滑雪眼罩）、專車接送
不包括：全日纜車證
年齡限制：8歲以上 *16歲或以下參加者須由年滿18歲或以上家長/監護人陪同參與*
首爾人氣滑雪場之一
位於京畿道的芝山滑雪場距離首爾市區只有40分鐘車程，因交通方便而深受遊客及當地人的喜愛，加上鄰近利川陶藝村、愛寶樂園等的景點，被譽為首爾人氣滑雪場三甲之一。場內設有7條主滑雪道，以及3條輔助滑雪道，另有為資深滑雪者而設的國際規格U型池與專用吊纜等，滿足不同玩家的需求。
芝山滑雪場
地址：京畿道利川市麻長面芝山面267 （地圖按此）
前往方法：乘搭地鐵2號線前往江邊站，在東首爾巴士總站轉乘前往利川的巴士。到達利川市外巴士總站，再轉乘12號巴士，在芝山森林度假村下車即達
