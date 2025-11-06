Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜

秋天最適合欣賞大自然美景。Yahoo購物專員今日推介風景優美的韶關，其中一款3天旅行團，團費人均只需$999起，行程輕鬆，包括參觀有廣東「布達拉宮」之稱的東華禪寺及「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，而且全程包足7餐零自費，食勻雲髻山灌湯燒鵝、金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯、梅嶺鵝王宴！即睇內文了解報名方法！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

舒適行程欣賞韶關靚景點

北上有不少城市等待遊客到訪，單是廣東，除了港人熟悉的大城市外，遠少少有個景色一流的歷史文化名城「韶關」。韶關地處山區，擁有極美的自然風景，亦因當地屬多民族聚居的地方，所以有豐富而多樣的旅遊景觀。踏入秋天，不能錯過的漂亮的銀杏季，可以參加永安旅遊的韶關美景純玩3天團，其中一天全個下午漫步銀杏之鄉、廣東第一秋色黃金銀杏林「南雄帽子峰林場」，重本包門票及來回程環保車，有充足時間賞景及打卡影相。另外亦會前往廣東最大寺廟——東華禪寺，欣賞耗時8年、耗資6億打造的5.17米高翡翠玉觀音，十分震撼！

賞銀杏期約10月20至12月15日（圖片來源：永安旅遊）

全省第一秋色——「黃金銀杏林」南雄帽子峰林場（圖片來源：永安旅遊）

零自費行程、每日人均團費$413.3起

最重要的是，這個旅行團全程無自費項目，旅行期間的7餐正餐全包，除兩日的酒店自助早餐外，重本特色餐包括雲髻山灌湯燒鵝連金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯連梅嶺鵝王宴、蔥油果園雞連清燉客家豬肉湯宴等，主題不重覆。住宿則入住兩晚四星級韶關翁源龍泰酒店，不用搬酒店。現時部份出發日子有團費優惠，二人同行$2,000起，已包括印花稅，再送數據卡；另付旅行團服務費每位全程合共$240，即埋單每位$413.3起。目前11月8、15、22、28日出發已成團，有興趣就快點於網上報名啦。

韶關美景純玩3天團(GFSFF03KM)

團費：2人同行價$2,000起，人均$1,000起

出發日期：11月8日至12月15日（部份日子除外

旅行團服務費已包括：當地導遊、旅遊車司機及工作人員，於完團前個別向團友收取。每位全程合共港幣$240。

SHOP NOW

東華禪寺獲稱廣東「布達拉宮」（圖片來源：永安旅遊）

寺內的翡翠玉觀音已列入健力士世界紀錄（圖片來源：永安旅遊）

連住兩晚四星級韶關翁源龍泰酒店（圖片來源：永安旅遊）

更多相關文章：

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜避熊必住！福岡5大酒店推介、人均低至 毗鄰JR博多站/ 免費雪糕+咖啡

雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店

雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜編輯私藏4大旅遊產品平台！快閃高鐵車票優惠/各地旅行團/日本酒店集中地

雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠

雙11優惠2025｜澳門優惠合集（持續更新）！金光飛航單程低至$11、水舞間門票低至66折、自助餐買一送一

雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠

雙11優惠2025｜深圳酒店優惠低至半價（持續更新）！人均$214.5起 鄰近深圳華發冰雪熱雪奇蹟/K11 ECOAST/小梅沙海洋世界

雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場

雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池

雙11優惠2025｜深圳阿奇拉湯泉生活只要$11！8小時洗浴、暢玩遊樂設施、任食生果｜深圳過夜水療