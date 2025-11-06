《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜
秋天最適合欣賞大自然美景。Yahoo購物專員今日推介風景優美的韶關，其中一款3天旅行團，團費人均只需$999起，行程輕鬆，包括參觀有廣東「布達拉宮」之稱的東華禪寺及「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，而且全程包足7餐零自費，食勻雲髻山灌湯燒鵝、金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯、梅嶺鵝王宴！即睇內文了解報名方法！
舒適行程欣賞韶關靚景點
北上有不少城市等待遊客到訪，單是廣東，除了港人熟悉的大城市外，遠少少有個景色一流的歷史文化名城「韶關」。韶關地處山區，擁有極美的自然風景，亦因當地屬多民族聚居的地方，所以有豐富而多樣的旅遊景觀。踏入秋天，不能錯過的漂亮的銀杏季，可以參加永安旅遊的韶關美景純玩3天團，其中一天全個下午漫步銀杏之鄉、廣東第一秋色黃金銀杏林「南雄帽子峰林場」，重本包門票及來回程環保車，有充足時間賞景及打卡影相。另外亦會前往廣東最大寺廟——東華禪寺，欣賞耗時8年、耗資6億打造的5.17米高翡翠玉觀音，十分震撼！
零自費行程、每日人均團費$413.3起
最重要的是，這個旅行團全程無自費項目，旅行期間的7餐正餐全包，除兩日的酒店自助早餐外，重本特色餐包括雲髻山灌湯燒鵝連金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯連梅嶺鵝王宴、蔥油果園雞連清燉客家豬肉湯宴等，主題不重覆。住宿則入住兩晚四星級韶關翁源龍泰酒店，不用搬酒店。現時部份出發日子有團費優惠，二人同行$2,000起，已包括印花稅，再送數據卡；另付旅行團服務費每位全程合共$240，即埋單每位$413.3起。目前11月8、15、22、28日出發已成團，有興趣就快點於網上報名啦。
韶關美景純玩3天團(GFSFF03KM)
團費：2人同行價$2,000起，人均$1,000起
出發日期：11月8日至12月15日（部份日子除外
旅行團服務費已包括：當地導遊、旅遊車司機及工作人員，於完團前個別向團友收取。每位全程合共港幣$240。
