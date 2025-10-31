Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young
雙十一即將到來，Klook現正推出獨家酒店折扣，讓你以超值價格入住理想住宿。11月3日上午11點準時開搶，全線酒店限量半價，最高可減$233，不設最低消費門檻，記得先校好鬧鐘！Yahoo購物專員今次精選推薦：首爾四星級「弘大L7酒店」，地理位置優越，從酒店步行至弘益大學站只有3分鐘距離，6分鐘車程便到樂天Outlets首爾站，標準雙人房最平每晚房價只需$1,131起，折後人均每晚僅$566起，性價比極高！
L7樂天酒店地點極佳 3分鐘到地鐵
弘大L7樂天酒店是樂天集團旗下的設計型酒店，酒店位於首爾弘大商圈核心地段，設計風格時尚，深受自由行旅客與年輕族群喜愛。酒店鄰緊地鐵距離地鐵2號線「弘大入口站」僅約2分鐘步行路程，樓下就是LINE FRIENDS旗艦店，周邊有Olive Young、ARTBOX、各式藥妝店與服飾品，對於想盡情購物的旅客，方便極了。晚上的弘大街頭還會有舞蹈、音樂等街頭演出，氣氛熱鬧，這裏更是美食天堂，餐廳多元化；炸雞、烤肉、韓式火鍋、甜品店、咖啡廳林立，絕對能滿足各位吃貨。
雙11優惠酒店半價
這次的雙11優惠在11月3日11am準時開搶，全線酒店限量半價。當中最便宜的價格是選擇標準雙人房，原價的是$1,309，套用5折優惠碼【STAY50OFF08】後最多減$233，每晚折後$1,076起，人均$538起。房間簡潔明亮，空間感十足，設施齊全。除了標準雙人房，預算較充足可以選擇標準家庭房，能看見窗外城景，視野廣闊，原價每晚為$1,510起，雙十一限時折扣後只需$1,277起，人均每晚僅$639起。
雙十一限時優惠｜弘大L7酒店
房型：標準雙人房
優惠價：$1,076起（
原價$1,309起）；每晚人均$538起
優惠推出日期：2025年11月3日11am
雙十一限時優惠｜弘大L7酒店
房型：標準家庭房·城景 有窗
優惠價：$1,277起（
原價$1,510起）；每晚人均$639起
優惠推出日期：2025年11月3日11am
Klook雙11獨家酒店優惠
優惠詳情：酒店50%折扣
開搶日期及時間：11月3日11am
有效期至2025月11月3日 11:59pm、2025年11月3日 11:59pm前兌換
優惠碼：STAY50OFF08
