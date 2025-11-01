Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠

一年一度的雙11購物節開鑼！各大平台紛紛推出限時優惠～如果你最近有計劃出國旅行，Klook現正推出獨家酒店優惠，讓你以超值價格入住心儀酒店。11月3日早上11點準時開搶，全線酒店限量半價、最多減$233，手快有、手慢無！Yahoo購物專員今次精選推薦：首爾四星級「L7明洞酒店」，地點便利、設計時尚，最平每晚房價只需$1,453起，人均每晚僅$727起，性價比極高！

廣告 廣告

明洞L7酒店（圖片：Klook）

明洞L7酒店距離明洞街僅數步之遙

明洞L7酒店在韓國屬四星級酒店，是韓國樂天集團旗下的生活風格品牌酒店，主打時尚、年輕與舒適的住宿體驗。酒店鄰緊地鐵4號線「明洞站」9號出口，步行僅需約1分鐘，對於拖行李的旅客非常友善。酒店後方就是明洞商圈，步行即可抵達各大彩妝店、服飾店與街頭小吃攤。地理位置優越，著名景點南山首爾塔和樂天百貨與免稅店就在附近，適合安排購物和觀光行程。

按此經Klook預訂

主打時尚、年輕與舒適 （圖片：Klook）

雙11優惠酒店半價

Klook酒店雙11優惠在11月3日早上11am準時開搶，套用5折優惠碼【STAY50OFF08】最多可以減$233！明洞L7酒店最便宜的是標準雙人房，原價是$1,686起，折後每晚$1,453起，每晚人均只是$727起。房間整體設計充滿現代感與藝術氣息，採用鮮明的黃色為主色調。若你希望在旅途中享受更高質感的住宿，推薦選擇南山景高級雙床房，房內可以眺望首爾地標南山塔，無論白天或夜晚，窗外景致都令人陶醉。南山景高級大床房原價的價錢是$1,970起，折後每晚價錢是$1,737起，每晚人均僅$869起。

雙十一限時優惠｜明洞L7酒店

房型：雙床房

優惠價：$1,453起 （原價$1,686起） ；每晚人均$727起

優惠推出日期：2025年11月3日11am

按此經klook預訂

房型：南山景高級大床房

優惠價：$1,737起 （原價$1,970起） ；每晚人均$869起

優惠推出日期：2025年11月3日11am

按此經klook預訂

當中最便宜的價格是選擇標準雙人房。 （圖片：klook）

房間整體設計充滿現代感與藝術氣息。（圖片：Klook）

薦選擇南山景高級雙床房，這間房型可直接眺望首爾地標—南山塔。（圖片：Klook）

Klook雙11獨家酒店優惠

優惠詳情：酒店50%折扣

開搶日期及時間：11月3日11am

有效期至2025月11月3日11:59pm前兌換

優惠碼：STAY50OFF08

即睇更多Klook雙11優惠

