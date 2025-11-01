8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
雙11優惠2025｜首爾明洞4星酒店推介：L7酒店！5折優惠碼折後人均$727 明洞街僅數步之遙｜首爾酒店優惠
一年一度的雙11購物節開鑼！各大平台紛紛推出限時優惠～如果你最近有計劃出國旅行，Klook現正推出獨家酒店優惠，讓你以超值價格入住心儀酒店。11月3日早上11點準時開搶，全線酒店限量半價、最多減$233，手快有、手慢無！Yahoo購物專員今次精選推薦：首爾四星級「L7明洞酒店」，地點便利、設計時尚，最平每晚房價只需$1,453起，人均每晚僅$727起，性價比極高！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
明洞L7酒店距離明洞街僅數步之遙
明洞L7酒店在韓國屬四星級酒店，是韓國樂天集團旗下的生活風格品牌酒店，主打時尚、年輕與舒適的住宿體驗。酒店鄰緊地鐵4號線「明洞站」9號出口，步行僅需約1分鐘，對於拖行李的旅客非常友善。酒店後方就是明洞商圈，步行即可抵達各大彩妝店、服飾店與街頭小吃攤。地理位置優越，著名景點南山首爾塔和樂天百貨與免稅店就在附近，適合安排購物和觀光行程。
雙11優惠酒店半價
Klook酒店雙11優惠在11月3日早上11am準時開搶，套用5折優惠碼【STAY50OFF08】最多可以減$233！明洞L7酒店最便宜的是標準雙人房，原價是$1,686起，折後每晚$1,453起，每晚人均只是$727起。房間整體設計充滿現代感與藝術氣息，採用鮮明的黃色為主色調。若你希望在旅途中享受更高質感的住宿，推薦選擇南山景高級雙床房，房內可以眺望首爾地標南山塔，無論白天或夜晚，窗外景致都令人陶醉。南山景高級大床房原價的價錢是$1,970起，折後每晚價錢是$1,737起，每晚人均僅$869起。
雙十一限時優惠｜明洞L7酒店
房型：雙床房
優惠價：$1,453起
（原價$1,686起）；每晚人均$727起
優惠推出日期：2025年11月3日11am
房型：南山景高級大床房
優惠價：$1,737起
（原價$1,970起）；每晚人均$869起
優惠推出日期：2025年11月3日11am
Klook雙11獨家酒店優惠
優惠詳情：酒店50%折扣
開搶日期及時間：11月3日11am
有效期至2025月11月3日11:59pm前兌換
優惠碼：STAY50OFF08
更多相關文章：
雙11優惠2025｜首爾弘大人氣L7酒店優惠！5折優惠碼、最平人均$538起 3分鐘到地鐵/鄰近商場、Olive Young
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
其他人也在看
30歲Dua Lipa「活在當下」生活哲學：每天活得像放假一樣，努力工作亦努力玩樂
有一種生活態度名為 Dua Lipa！Dua Lipa 認真工作，同時亦認真玩樂，每天都活得像放假一樣！英國流行天后 Dua Lipa 正在舉行 Radical Optimism Tour 世界巡迴演唱會，但 Instagram 除了工作以外，盡是閱讀、享受日光浴、與親朋好友一同派對的打卡照，提醒大家忙碌工作以外，亦要「活在當下」不放棄生活！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠
想近近地嘆海景relax下，不如安排去黃金海岸staycation！Klook最近推出雙11限時優惠，入住豪華海景客房連露台一晚連雙人自助早餐，只需$1,111起，是官網同款住宿套票的72折。酒店毗鄰黃金海岸泳灘，房間有無敵大海景，甚有遠離煩囂的度假感覺。天氣開始入秋轉涼，最適合去放鬆身心。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
不用再跨境搬內地白電，米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版實試
近來小米香港總算引進更多家電產品，在屬黑色家電的電視之後，白電方面就以洗衣機為初次嘗試，引進了高性價比的米家洗衣機 洗烘 10.5kg 港行版，Yahoo Tech 編輯以下為大家分析各項優劣和注意事項。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
城門郊野公園遊客中心全面翻新 明日重新開放
【on.cc東網專訊】城門郊野公園遊客中心已完成全面翻新工程，將於明日(11月1日)重新開放，公眾可前往參觀。遊客中心設有多項互動展品、展覽廊及活動室，豐富訪客的郊遊體驗，推廣郊野公園綠色旅遊。訪客可透過展覽廊，了解城門郊野公園的歷史變遷、附近的遠足路線和季節勝on.cc 東網 ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜台北北投老爺酒店5折優惠碼+送Uber券！房內歎白磺溫泉、私隱度夠高｜台北溫泉酒店
天氣漸涼，又是浸溫泉的季節！Yahoo購物專員發現Klook將於11月3日早上11點推出台北北投老爺酒店優惠，預訂時輸入指定優惠碼可享5折兼送台幣200元Uber折扣券，預計折後每晚人均$500有找，雖然未知今次優惠適用於那種房種，不過每間客房均有提供北投特有的白磺溫泉池，可無時無刻在房內浸個夠本，私隱度夠高，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜10大澳門自助餐優惠合集 低至55折！最抵價$86起嘆盡頂級海鮮美食/燒烤肉類/巴黎人酒店自助晚餐88折買到
想在澳門品嚐各大星級酒店的豐富自助餐，卻又想精明消費，吃得盡興又不傷荷包？不妨參考雙11優惠期間，Yahoo Food小編精選的10間澳門人氣星級酒店自助餐優惠。透過KKday預訂，提前鎖定座位，無需擔心熱門時段一位難求。今次最平$86起即可食到頂級海鮮美食，國際美食，還是精緻甜品，都能一次滿足，讓澳門美食之旅更加盡善盡美！Yahoo Food ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜深圳隱秀山居酒店加$11住多1晚/多1間房！人均$276.3 豪華房連早餐、玩樂設施全包｜深圳酒店優惠
Klook將於11月2日11am推出深圳隱秀山居酒店限時優惠，只需多付$11，即可多住一晚或多開一間房，只需$1,105，即可享受2晚或2間豪華房住宿，平均每人每房每晚僅$276.3，性價比極高。趁優惠開搶前，記得設好鬧鐘，準時入手。這個秋冬，就讓自己在山水之間，好好放鬆一下。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
香港航空恢復河內直航服務
香港航空將於2025年12月19日起恢復每日一班來往香港與越南河內的直飛航線，進一步強化其亞洲航線網絡。 香港航空常務副總裁李殿春表示：「近年來，越南旅遊市場發展迅速，帶動航空出行需求不斷上升。隨河內機場新航站樓的建設及多項機場項目的推進，航空運輸基礎設施日益完善，為我們提供了更有利的營運條件。結合我們在峴港航線上的成功經驗，讓我們對越南市場充滿信心。未來，我們將持續深化在越南的業務佈局，為旅客提供更便捷、高效的出行選擇。」 復航河內不僅擴展了香港航空在東南亞地區的航線覆蓋，亦延續公司致力於加強「一帶一路」沿線地區互聯互通、促進貿易及推動文化經濟交流的承諾。此航線同時將更有效連接香港航空的全球網絡，串連溫哥華、悉尼及墨爾本等長途航點，為旅客提供更多元的中轉選擇，進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的重要地位。 (SY)infocast ・ 18 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 17 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 天前
胡定欣接收胡杏兒電波呼籲終蒲頭 獲贈重手龍鳳鈪：要戴住岀Show
視后胡定欣早前藉中秋佳節於社交平台PO出與醫生男友陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。與胡定欣交情深厚嘅胡杏兒喺早前接受訪問時高調放話：「嗱！你好搵我喇，而家我經過大氣電波呼籲。」然而，胡定欣喺昨日（30日）終於喺社交平台分享與胡杏兒見面嘅片段和照片，姐妹情堅如磐石。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
何伯認錯向仔女道歉︰我踩咗落個氹度 表明離婚仲大爆何太同男士過從甚密
何伯（何煊）何太（葉秀定）去年因為喺TVB節目《東張西望》申訴，何伯同年紀相差30載以上嘅第二任妻子閃婚後，何伯細女喺同何伯聯名銀行戶口提取450萬元積蓄，何氏夫婦迅速成為網路紅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「愚蠢、荒唐！」特朗普將下令美國航空母艦改回舊系統
美國總統特朗普日 28 日訪問日本時，與日本首相高市早苗一同前往美海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」核動力航空母艦。特朗普在對現場美軍官兵發表演說時，宣佈將簽署一項行政命令，要求美國未來建造的新型航空母艦必須使用蒸汽彈射器和液壓升降機。鉅亨網 ・ 22 小時前
阮小儀告別商台《早霸王》最後一集 森美爆小儀因做夜間節目分手 贏美女廚神全靠做馬
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，意味住小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺今日完結，商台喺facebook為節目進行直播。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭富城60歲人生贏家！背後兩位「情緒支柱」：方媛產後4天陪過生日、經紀人賣房相助度難關
郭富城迎來60歲生日，不僅狀態維持良好、氣質依舊，還喜迎第三個女兒，堪稱事業與家庭兩得意。而他背後的幸福支撐，來自兩位長年默默付出的女性——妻子方媛與經紀人小美。姊妹淘 ・ 18 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 1 天前
英國安德魯王子遭剝奪所有頭銜榮譽 被勒令搬離王室住所｜Yahoo
英國王室宣布，國王查理斯三世已正式啟動程序，剝奪安德魯王子（Prince Andrew）尊號、頭銜及榮譽，今後他會以本名安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）作為稱號；王室並已經通知他搬離王室住所，搬到私人住所居住。Yahoo新聞 ・ 1 天前
33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」姊妹淘 ・ 19 小時前
李施嬅透露車崇健追到手後由熱情火速變冷漠男 拒絕舊愛主動牽手
李施嬅與星級健身教練男友車崇健拍拖多年，本來已求婚成功，但今年2月無預警宣布結束8年半感情。日前，李施嬅與車崇健齊齊參與內地真人騷《再見愛人》第五季，引發熱議。原先唔少網民從預告片二人對話中仍感受到愛，希望佢哋復合；但隨節目播出，李施嬅於鏡頭前毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，包括過往4次眼部手術皆缺席、買錯求婚戒指、唔主動籌備婚禮等等，皆令網民睇得氣憤又心疼。近日，李施嬅又透露車崇健把自己追到手後變「冷漠男」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 1 天前