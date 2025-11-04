雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant五道菜晚宴買一送一！人均$359起食龍蝦魚子醬薄脆雲吞捲/香烤和牛西冷扒
香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant「MIRAGE 味蕾之約重」晚市套餐買一送一，立即睇內文：
位於灣仔港灣道的香港萬麗海景酒店一樓，有一間備受本地食客和遊客喜愛的Mirage Bar & Restaurant，11月4日晚上9點於Klook推出「MIRAGE 味蕾之約重」晚市套餐買一送一優惠，2人同行$718即人均$359，五道菜晚餐套包括開胃小菜、頭盤、餐湯、主菜、甜品，可享受經典牛肉他他、龍蝦魚子醬薄脆雲吞捲、香烤和牛西冷扒、香煎比目魚等，絕對值得和朋友、家人一同享受！
👉🏻雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠
👉🏻 全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
「MIRAGE 味蕾之約」晚市套餐買一送一！人均只需$359
今次香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant「MIRAGE 味蕾之約重」晚市套餐買一送一優惠，2人同行$718，人均低至$359就能享受開胃小菜、頭盤、餐湯、主菜、甜品的完整西式用餐體驗。開胃小菜有蜂蜜士多啤梨布拉塔芝士、經典牛肉他他、龍蝦魚子醬薄脆雲吞捲；而主菜選擇亦非常豐富，包括：番茄蟹肉波浪意粉、香烤和牛西冷扒、香煎比目魚，每道菜都採用優質食材配搭創新烹調技巧，呈現出中西融合的獨特風味，至於甜品亦有香橘撻配雲尼拿蛋白餅或招牌提拉米蘇，絕對值得享用！
【買一送一】MIRAGE 味蕾之約晚市套餐
優惠價：$718/2位，人均$359｜
原價：$1,316
香港萬麗海景酒店 - Mirage Bar & Restaurant
地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓（地圖）
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 7 小時前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣
廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 3 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 9 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！
最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 1 天前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
長江中心大堂 碰不到誠哥其實很正常
是日有一宗奇案，長實大本營長江集團中心驚現淋紅油事件，網民紛紛猜測被捕內地男子動機。不過很快就有答案，原來該男子要求與誠哥見面不果，再出手淋紅油，據報該男子疑似精神有異。該男子是否有精神病仍要等進一步調查結果，但他肯定不了解在長江集團中心遇不到誠哥其實很正常。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 8 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 11 小時前
劉家良骨灰失蹤｜翁靜晶14歲對劉師傅一見鍾情 結婚報前世恩 曾捲入林競業律師墮樓事件
已故武術指導及導演劉家良的遺孀翁靜晶，尋晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，先夫安放於沙田寶福山的骨灰 8 月下旬被盜，劉師傅嘅骨灰不翼而飛。翁靜晶形容事件令人髮指，又透露部分名人及富豪家族的先人骨灰同樣遭竊，甚至有家屬接獲勒索電話，要求贖金達數千萬元。翁靜晶相信案件背後涉柬埔寨詐騙集團，並指自己過去揭露佛教界黑幕後，屢遭威脅及網絡攻擊，有人更揚言要「掘墓鞭屍」，懷疑事件與報復行動有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
京東首批5,000斤大閘蟹供港於佳宝超市開售 價格平均降20%
京東-SW(9618.HK)(JD)宣布，採用「全程冷鏈+空運直達」組合方案，透過其全鏈路超級供應鏈，已將產地江蘇直接採購的首批5,000斤大閘蟹送抵香港，並陸續在全港各區佳宝超市門店開售，實現最快12小時從產地直送，預料刷新內地大閘蟹恢復直供香港以來的最大載貨量紀錄。AASTOCKS ・ 10 小時前