屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
雙11優惠2025｜香港迪士尼樂園半價優惠！單次入園人均低至$360
雙11優惠又點少得迪士尼樂園呢？Trip.com推出香港迪士尼樂園成人門票半價優惠，折後人均$360起！Disney今年的聖誕活動即將在11月14日開始，只要搶到優惠門票，就可以用平價入園過聖誕啦～即睇開搶日期及時間，記得校定鬧鐘！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
迪士尼樂園一日門票人均$360起
Trip.com在10月31日10am推出迪士尼門票優惠，先到活動頁面搶購優惠碼，只要買滿HK$1,000就可以減$500，折扣低至半價！Yahoo購物專員睇過價錢，現時一日門票價錢$610起，變相買2張就已經可以套用優惠碼，減$500～折後人均只要$360起，對比起官方原價$669平了一大截！
香港迪士尼樂園指定門票減HK$500
優惠推出日期時間：2025年10月31日10am
買滿HK$1,000並輸入優惠代碼減HK$500
迪士尼20周年節目預告 許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱
提提大家，香港Disney在月前預告了2025年11月至2026年5月節目，相當豐富，單是2025年冬季活動都十分吸引！現時正在舉行的「迪士尼惡人反轉萬聖派對」將會在11月3日起結束，接下來就會迎來聖誕派對。聖誕活動會在2025年11月14日起開始，預告「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入《魔雪奇緣》主題新元素、灰姑娘旋轉木馬換上全新節日裝飾，而年度超人氣「迪士尼聖誕音樂 Live！」更邀請到馮允謙、周殷廷及許廷鏗星級歌手獻唱。趁有優惠，率先搶飛，安排入園過夢幻聖誕節～
更多相關文章：
直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
迪士尼20周年節目預告｜許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱！2026馬年是誰當新年主角？即睇門票優惠
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
香港博物館節「博物館慶典年」！文化中心變身遊樂場，大玩巨型棋盤遊戲、 復古街拍
萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林
香港好去處｜全港首個生蠔BB展萌爆誕生！巨型糖果色生蠔罐頭打卡位、夾公仔機、珍藏卡抽卡機、期間限定店
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠2025｜觀塘室內釣蝦場二人同行只需$111！人均$55.5任釣大頭蝦+大閘蟹，可即場免費烹煮/帶返屋企
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
雙11優惠2025｜澳門傳奇英雄科技城買1送1！人均只需$193.5 任玩VR密室、360洗衣機等
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
其他人也在看
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 3 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 7 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 7 小時前
梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸
影帝梁朝偉雖以「社恐」聞名，近日卻在妻子劉嘉玲的實境節目《一路繁花2》中驚喜現身，溫柔叮嚀：「最擔心嘉玲住的地方不夠乾淨，她有潔癖，怕她休息不好！」短短一句話流露出對妻子的細膩關心，讓網友直呼「重新相信愛情」。姊妹淘 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 5 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 8 小時前
灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業
在灣仔開業逾六十年的老牌客家菜酒家「醉瓊樓」，於今年9月曾發布結業啟示，指受消費模式改變、經營成本上升等多重挑戰影響，計劃於10月底或之前結束營業，但同時表明「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場情況轉佳或獲業主合理支持，會再作公佈。閱讀更多：金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名醉瓊樓昨（29日）再發出新公告，以「爐火重燃」為題，表示「衷心感謝業主的理解與支持，願意共渡時艱」，並與業主商討可行方案，得以「在逆風中重獲生機」。醉瓊樓同時宣布，將於本周六至下周二（11月1日至4日）暫停營業進行內部維裝修，並由下周三（11月5日）恢復營業；整個11月晚市（下午6時後入座）推出全單九折優惠，答謝「知味人」的支持。 延伸閱讀: 彩雲邨 金鐘 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
直播靈接觸 ｜劉錫明揭塵封35年遠赴台灣之謎 ：唔可以喺香港係運
請來劉錫明擔任嘉賓，除唱歌做戲外，他竟然還曉算八字，更有「劉半仙」美譽。劉錫明自言對上一次返娘家TVB，已經是7年前Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
關海山第四任妻子突離世 前一日曾打流感針
已故演員關海山（蝦叔）的第四任妻子曾娣蓉（蝦嫂），昨日（28日）突然離世，蝦叔徒弟艾威證師母死訊。他昨日收到蝦嫂兒子關可維的通知，指向來精神奕奕的蝦嫂於前一日打流感針後，昨早突感不適，送即院搶救，終搶救無效，不幸離世。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【Aeon】一連4日感謝日 會員照價95折（即日起至02/11）
即日起至11月2日Aeon感謝日期間，AEON會員憑會員卡或指定AEON信用卡，以指定付款方式購物，即可享有照價95折優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
兼職炒樓 大圍代理兩度快閃短炒 3個月賺近100萬!
樓市撤辣後，短炒之風再現地產市場。大圍區一名前線地產代理，短短3個月內兩度入市「快閃」獲利。最新一宗成交為沙田花園城1期2座雅芳苑頂層單位（實用面積301平方呎，原則一房改兩房，連約250平方呎天台），剛以368萬元售出，呎價12,226元，屬市價水平。閱讀更多：代理親自落場炒樓｜持屯門居屋單位7個月 簡單執修期內賺近一球！太古城海景3房短炒賺227萬 呎價近兩萬 一年升值兩成據了解，單位由一名陳姓人士持有，姓名與區內代理相符，料為同一人。該代理於今年7月下旬以318萬元購入，當時以低市價約9%入市，隨即以390萬元放盤，最終減價至368萬元沽出，持貨約3個月，賬面仍賺50萬元，回報15.7%。該名代理去年11月亦曾以288.1萬元買入鄰近翠華花園C座中層2室（實用271平方呎），至今年7月中以330萬元沽出，賬面賺41.9萬元，回報14.5%。即短短3個月內，已兩度成功短炒，合共賺取91.9萬元。除了大圍外，「炒家樂園」荃灣中心亦錄得新一宗短炒個案。18座濟南樓高層E室（實用329平方呎，一房），今年8月下旬以309萬元購入，持貨不足兩個月，近日以325萬元售出，賺16萬元，升幅5.28Hse.com ・ 10 小時前
川習會落幕 川普稱中國將大量採購美國黃豆
（法新社空軍一號機上30日電） 美國總統川普今天表示，在與中國國家主席習近平會談後，中方已同意採購「大量」美國黃豆及其他農產品。法新社 ・ 6 小時前
樓市分析｜本港兩大銀行減息0.125厘 莊錦輝：本港減息周期已步入「最終章」
美國聯儲局昨日公布減息0.25厘，滙豐及中銀都跟隨減息，減息0.125厘，最優惠利率（P）均減至5厘。以每100萬元貸款、還款期30年為例，每月供款由4,421元減至4,352元，即每月節省69元，減幅約1.6%。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，是次減息幅度極小，對供樓人士幫助有限，更重要的信號是本港減息周期已步入「最終章」，業主不應再存有減P幻想。BossMind ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱傳「劍后」江旻憓轉戰旅遊界 少數界別可擁外國居留權
立法會選舉開始提名，早前政圈流傳有「微笑劍后」之稱的奧運女子重劍金牌得主、賽馬會對外事務助理經理江旻憓「空降」新界北地區直選，但消息指她因持外國護照未能參選。昨日政圈再度傳出，「劍后」有機會轉戰容許持外國居留權人士參選的旅遊界功能界別，令有意角逐連任的現任旅遊界議員姚柏良，或有機會轉戰選委界。am730 ・ 7 小時前
京都嵐山竹林雙胞胎熊寶現身！佐渡島熊寶覓食暖化危機！
一切從24日傍晚拉開序幕，嵐山那片綠油油的竹林小徑，有人瞥見兩隻幼熊晃悠悠地鑽出來，毛茸茸的小身影像在玩捉迷藏。警方趕到時，熊寶已溜，目擊者直呼：「可愛但嚇人！」Japhub日本集合 ・ 1 天前
習近平與特朗普會晤歷時約1小時40分鐘後結束
《央視新聞》報道，國家主席習近平在南韓釜山與美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。中美元首會晤結束後，特朗普已登機返回華盛頓，而習近平則繼續前往亞太經合組織(APEC)會議。 此前，特朗普稱，預計今次會晤將會非常成功，相信今日(30日)可能會簽署貿易協議。(mn/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前