雙11優惠2025｜香港迪士尼樂園半價優惠！單次入園人均低至$360

雙11優惠又點少得迪士尼樂園呢？Trip.com推出香港迪士尼樂園成人門票半價優惠，折後人均$360起！Disney今年的聖誕活動即將在11月14日開始，只要搶到優惠門票，就可以用平價入園過聖誕啦～即睇開搶日期及時間，記得校定鬧鐘！

Trip.com推出香港迪士尼樂園成人門票半價優惠，折後人均$360起，優惠更適用於聖誕檔期！（官方圖片）

迪士尼樂園一日門票人均$360起

Trip.com在10月31日10am推出迪士尼門票優惠，先到活動頁面搶購優惠碼，只要買滿HK$1,000就可以減$500，折扣低至半價！Yahoo購物專員睇過價錢，現時一日門票價錢$610起，變相買2張就已經可以套用優惠碼，減$500～折後人均只要$360起，對比起官方原價$669平了一大截！

香港迪士尼樂園指定門票減HK$500

優惠推出日期時間：2025年10月31日10am

買滿HK$1,000並輸入優惠代碼減HK$500

即搶Trip.com迪士尼優惠碼 立即購買香港迪士尼門票

2025年「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入《魔雪奇緣》主題新元素。（官方圖片）

年度超人氣「迪士尼聖誕音樂 Live！」更邀請到馮允謙、周殷廷及許廷鏗星級歌手獻唱。（官方圖片）

迪士尼20周年節目預告 許廷鏗、馮允謙、周殷廷聖誕登城堡舞台獻唱

提提大家，香港Disney在月前預告了2025年11月至2026年5月節目，相當豐富，單是2025年冬季活動都十分吸引！現時正在舉行的「迪士尼惡人反轉萬聖派對」將會在11月3日起結束，接下來就會迎來聖誕派對。聖誕活動會在2025年11月14日起開始，預告「夢想成真聖誕樹亮燈禮」加入《魔雪奇緣》主題新元素、灰姑娘旋轉木馬換上全新節日裝飾，而年度超人氣「迪士尼聖誕音樂 Live！」更邀請到馮允謙、周殷廷及許廷鏗星級歌手獻唱。趁有優惠，率先搶飛，安排入園過夢幻聖誕節～

