雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

想快閃出走2日1夜小旅遊，卻又想有歐遊的浪漫，不如去一轉充滿葡萄牙風情的澳門！先去媽閣廟看看，再到大三巴打打卡，晚上乘「子彈升降機」衝上澳門觀光塔，走入位於60層 360° 旋轉餐廳，以高高在上的姿態，欣賞整個澳門夜景，同時豪歎一場豐富的自助餐盛宴！原來澳門觀光塔360°旋轉餐廳每1.5小時就會旋轉一圈，可以360度享受澳門全景之美！適逢雙11，360°旋轉餐廳於11月11日中午十二點於Klook推出限量優惠，自助晚餐折後人均$11起，就可在如此美景下，食到地道葡國風味美食、多款鮮甜凍海鮮等，cp值極高！

Yahoo Food ・ 1 小時前