雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！
雙11優惠｜淘寶、京東、拼多多以外 名牌網雙11優惠合集
今年不少品牌都有推出雙11優惠前哨戰，幫各位先來整合一下。另外都會根據以往經驗，幫大家「貼題」，整合我們預計將會大減價的網站，密切留意！
時尚時裝：
【已確定有雙11優惠品牌】
Uniqlo：11.11狂歡優惠，11月7日9am-11月13日｜SHOP NOW
FWRD：最高折扣：滿USD 2,000即7折，Code：1111，11月6至11月12日｜SHOP NOW
FARFETCH：New Season享75折，10月30日至11月13日｜SHOP NOW
Adidas：滿3件額外半價，即日起至11月16日｜SHOP NOW
Lululemon：雙11大減價，男裝Tee減至$280｜SHOP NOW
ASOS：逾千件產品低至半價，Code：SELFLOVE，即日起至11月12日4pm｜SHOP NOW
Charles & Keith：低至半價＋滿兩件額外9折｜SHOP NOW
24S：超限量LOEWE手袋半價低至$10,XXX｜SHOP NOW
Zalora：Coach低至3折｜SHOP NOW
END Clothing：潮牌激減75折｜SHOP NOW
The Outnet：減價區低至3折＋雙11限定額外8折＝低至24折｜SHOP NOW
Alo Yoga：BLACK FRIDAY會員全網7折，Code：ACCESS｜SHOP NOW
Polo Ralph Lauren：官網低至3折｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
Net-A-Porter：低至兩折｜SHOP NOW
時尚鞋款及配件：
【已確定有雙11優惠品牌】
Catalog：以$1,000買$1,111電子禮品卡，Code：GC111｜SHOP NOW
Swarovski：指定貨品低至7折；滿2件9折、滿3件或以上8折，Code：SHINE25，11月7至11日｜SHOP NOW
周生生：11.11購物優惠券，滿額最高當$1,000使用｜SHOP NOW
護膚美妝：
【已確定有雙11優惠品牌】
Sephora：指定貨品滿$500即享85折，11月9日-11日｜SHOP NOW
Selfridges：Beauty美妝部分有9折，La Mer皇牌面霜都有折｜SHOP NOW
L’Occitane：正價產品購物淨值滿$1,111即享8折、滿$811即享7件身體及頭髮護理旅行套裝、滿$1,611即享11件身體及頭髮護理旅行套裝，即日起至11月10日｜SHOP NOW
Elemis：5大皇牌產品免費升級！領取Yahoo獨家6折優惠碼、最平$294買到骨膠原系列｜SHOP NOW
Lookfantastic：BLACK FRIDAY指定貨品75折｜SHOP NOW
日常用品、營養補充品：
【已確定有雙11優惠品牌】
iHerb：全網74折，Code：SINGLES25，即日起至11月12日2pm｜SHOP NOW
Dyson：滿$6,000即可用$111或$1,111加購一款指定產品，熱賣風筒63折減至$2,490｜SHOP NOW
旅遊類別：
【已確定有雙11優惠品牌】
KKDAY：11.11週年，每日大派機票、$11＋狂搶食住玩｜SHOP NOW
Klook：本地及海外活動低至$11，11月1日至11月11日｜SHOP NOW
Trip.com：11月11日，全日所有目的地15%回贈｜SHOP NOW
Agoda：酒店額外85折｜SHOP NOW
Rakuten：1,111張快閃優惠券即享高達50%優惠，即日起至11月12日｜SHOP NOW
【期待有雙11優惠品牌】
HopeGoo：聖誕早鳥優惠，機票、住宿最高減$2,000｜SHOP NOW
