雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠
想近近地嘆海景relax下，不如安排去黃金海岸酒店staycation！Klook推出雙11限時優惠，入住豪華海景客房連露台一晚連雙人自助早餐，只需$1,111起，是官網同款住宿套票的72折。酒店毗鄰黃金海岸泳灘，房間有無敵大海景，甚有遠離煩囂的度假感覺。天氣開始入秋轉涼，最適合去放鬆身心。
黃金海岸酒店雙11優惠 72折住海景露台房
適逢雙11臨近，Klook公佈於11月3日11am推出豪華海景客房連露台套票，連雙人自助早餐每晚$1,111起，連稅及附加費約$1,254起，人均只需$627起。官網同款住宿套票連稅及附加費索價$1,751.5起，即是Klook的雙11優惠約相等於72折！Yahoo購物專員留意到，這個優惠疑似已偷偷開賣，連稅價更只要$1,243，周末入住價錢亦一樣。適用入住日期至今年年底，唯部份日子不適用，每日優惠房間有限，有興趣就立即預訂！
【雙11限時 $1,111起】豪華海景客房連露台1晚 連雙人自助早餐
房型：雙床房/大床房
優惠價：$1,111起，連稅及附加費$1,254起
迷人海景+豐富娛樂設施
黃金海岸酒店坐落屯門黃金海岸泳灘旁，客房與套房均坐擁廣闊迷人海景，住客出門便能輕鬆前往泳灘嬉水及曬太陽，充滿度假的感覺。酒店娛樂設施亦相當豐富，除有基本的室外游泳池及水上樂園，更有兒童專區：兒童遊樂區、鯊魚冒險島、沙池、兒童小火車等，甚至有罕見的VR虛擬實境遊戲、迷你高爾夫球場、戶外迷你保齡、飛天鋼索、夾公仔樂園等等，應有盡有，保證staycation沒有悶場！
香港黃金海岸酒店
地址：香港青山公路1號（地圖按此）
交通：港鐵屯門站C2出口轉乘港鐵接駁巴士K51、K51A（繁忙時段）或K53（繁忙時段）線，於香港黃金海岸站下車。酒店提供定時穿梭巴士往來九龍尖沙咀港鐵站及西九龍總站，每人單程$30。
