雙11優惠2025｜黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐｜香港Staycation優惠

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜香港黃金海岸酒店海景露台房只需$1,111起！包雙人自助早餐

想近近地嘆海景relax下，不如安排去黃金海岸酒店staycation！Klook推出雙11限時優惠，入住豪華海景客房連露台一晚連雙人自助早餐，只需$1,111起，是官網同款住宿套票的72折。酒店毗鄰黃金海岸泳灘，房間有無敵大海景，甚有遠離煩囂的度假感覺。天氣開始入秋轉涼，最適合去放鬆身心。

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

廣告 廣告

香港黃金海岸酒店房間都坐擁海景（圖片來源：黃金海岸酒店）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

黃金海岸酒店雙11優惠 72折住海景露台房

適逢雙11臨近，Klook公佈於11月3日11am推出豪華海景客房連露台套票，連雙人自助早餐每晚$1,111起，連稅及附加費約$1,254起，人均只需$627起。官網同款住宿套票連稅及附加費索價$1,751.5起，即是Klook的雙11優惠約相等於72折！Yahoo購物專員留意到，這個優惠疑似已偷偷開賣，連稅價更只要$1,243，周末入住價錢亦一樣。適用入住日期至今年年底，唯部份日子不適用，每日優惠房間有限，有興趣就立即預訂！

【雙11限時 $1,111起】豪華海景客房連露台1晚 連雙人自助早餐

房型：雙床房/大床房

優惠價：$1,111起，連稅及附加費$1,254起

SHOP NOW

海景露台房面積近500平方呎（圖片來源：黃金海岸酒店）

迷人海景+豐富娛樂設施

黃金海岸酒店坐落屯門黃金海岸泳灘旁，客房與套房均坐擁廣闊迷人海景，住客出門便能輕鬆前往泳灘嬉水及曬太陽，充滿度假的感覺。酒店娛樂設施亦相當豐富，除有基本的室外游泳池及水上樂園，更有兒童專區：兒童遊樂區、鯊魚冒險島、沙池、兒童小火車等，甚至有罕見的VR虛擬實境遊戲、迷你高爾夫球場、戶外迷你保齡、飛天鋼索、夾公仔樂園等等，應有盡有，保證staycation沒有悶場！

迷你高爾夫球設施「奇趣高爾夫」，成人與兒童都可以一起玩（圖片來源：黃金海岸酒店）

「鯊魚冒險島」有趣好玩，小朋友一定樂而忘返（圖片來源：黃金海岸酒店）

香港黃金海岸酒店

地址：香港青山公路1號（地圖按此）

交通：港鐵屯門站C2出口轉乘港鐵接駁巴士K51、K51A（繁忙時段）或K53（繁忙時段）線，於香港黃金海岸站下車。酒店提供定時穿梭巴士往來九龍尖沙咀港鐵站及西九龍總站，每人單程$30。

更多相關文章：

雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼

雙11優惠2025｜富麗敦海洋公園酒店套票低至7折！人均$844住海景房送海洋公園門票，暢游香港最佳酒店泳池

雙11優惠2025｜香港迪士尼樂園半價優惠！單次入園人均低至$360

雙11優惠2025｜機場快綫車票優惠！香港站到機場只要$11起

香港博物館節「博物館慶典年」！文化中心變身遊樂場，大玩巨型棋盤遊戲、 復古街拍

香港好去處｜鄧麗欣Stephy開首個個人畫展、圓畫家夢！展出逾20幅親筆畫作 即睇門票優惠

直擊香港首個Halloween音樂嘉年華！灣仔海濱大玩迷宮版鬼屋、攤位遊戲有誠意 張敬軒、MC張天賦輪流登台

聖誕好去處2025｜mofusand空降馬鞍山MOSTown！全港首個貓貓聖誕村 設7.5米高聖誕樹、萌貓市集

國泰航空獲全球首間7-Star PLUS全服務航空公司！飛行安全獲AirlineRatings認證

香港好去處｜青協背包跑12月將軍澳開跑！互動攤位+音樂表演+身心健康工作坊

哈佛專家揭盅快樂地圖！2025全球十大最開心旅遊城市 里斯本奪冠，台北、東京、香港包尾？

海洋公園哈囉喂2025｜驚嚇結界、6大驚嚇體驗！走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒 即睇門票優惠

直擊迪士尼Halloween！因颱風米娜撲空全新「惡人反轉大街派對」、「森林河流之旅」 秋裝Duffy與好友可愛度爆燈｜萬聖節2025

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！三眼仔與史迪仔期間限定店/西九哈佬怪獸派對/色彩班斕幻彩森林