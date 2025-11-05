低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025｜Hogan「餅乾鞋」快閃75折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶
雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren快閃75折！宋仲基、Krystal必備恤衫／平替愛馬仕「菜籃袋」低至$3,9XX
雙11優惠2025｜Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100
雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11優惠2025︱adidas波鞋買三對額外半價勁減！爆紅德訓鞋SL72低至$239.5／T-Toe薄底鞋$179.5 入手全網最抵！
雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 7 分鐘前
【123 by ELLA】雙十一全場第二件半價（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行雙十一狂歡購物節，全場商品任揀兩件，第二件自動半價，不同商品都能一齊結帳，享受優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850
雙11優惠要來了！這次罕見The Row在FARFETCH雙11優惠快閃75折，熱賣款如可愛的90s小圓筒袋、N/S水桶袋都有75折，折後萬元左右可以抱回家。Jennie同款的Terrasse、India手袋都有折，是不是有心動在聖誕前買個The Row做聖誕禮物呢！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【雙11活動】adidas 官網限定 3 Stripes Festival 全年至抵快閃優惠低至3折！
優惠由即日起至 11 月 16 日，限時折上折，優惠疊住黎！大量款式最終入手價低至 3 折！兩大優惠專區 款式每日更新：1. 額外 5 折專區指定減價產品買 3 件或以上額外 5 折！2. 限時降價專...運動筆記 ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
蝴蝶酥食譜｜ 自製酥皮蝴蝶酥 極度鬆脆
蝴蝶酥 只需4種材料 睇完條片就知竅門喺邊 點先可以整到層層分明 記得開埋聲音聽就知有幾鬆脆 影片連結 : https://youtu.be/5EwUqf080SICook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【百佳】原箱優惠 雀巢原箱咖啡平均$5.3/罐（即日起至06/11）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡250毫升6罐裝4排 $126/箱（買2箱送2支雪碧/ 芬達汽水500毫升、買滿$299即享89折、買滿$499再送$100網購電子優惠券）、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升12盒裝 $268/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、維達原箱金鑽系列4層衛生紙 27卷 $49.5/箱、倩絲原箱四層壓花卷紙 27卷 $73/箱（買滿$399送普樂氏多用途煮食鍋(配蒸籠)1.2公升、唯潔雅盒裝面紙、唯潔雅DELUXE ROYAL 高級三層衛生紙！YAHOO著數 ・ 1 天前
【壽司郎】滿腹祭 x 赤醋飯 海膽拌牛油果海苔包配魚子醬 $22（04/11起）
壽司郎最新推出【滿腹祭 x 赤醋飯】，季節食材超豐富！新品包括海膽拌牛油果海苔包配魚子醬 $22、赤西貝 $12、粒粒蝦肉炸蝦棒配他他醬 $27、炙燒喜之次 $27、出汁蒸蜆 $28、明太子忌廉烏冬 $32、白桃蒙布朗蛋糕 $22！YAHOO著數 ・ 1 天前
Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價
最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：YAHOO著數 ・ 2 小時前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月最新優惠低至3折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月將有雙11優惠和黑五購物節優惠，現時iHerb自家品牌產品最平低至3折，新會員更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
買新機的你，終於等到 Casetify iPhone 17 系列專屬機殼的折扣優惠！Casetify 突發推限時優惠，購買一件產品即可享 85 折，購買兩件享 8 折，三件享 75 折，而購買滿四件更可享受驚艷的 7 折優惠！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
新田貨倉無情火波及鄰近場地燒死兩狗 失蹤兩貓屍首亦已尋回
【動物專訊】新田麒麟村日前發生貨倉三級火，大火波及鄰近場地，除兩狗狗「阿嬌」和「Copper」慘被燒死外，之前失蹤的兩隻貓貓，屍首也在前日尋回。主人傷心得在大街上痛哭，認識貓狗主人的動物義工安采妮表示，他們原本為兩狗兩貓打造了一個舒適居所，有冷氣有像Party Room般的擺設，主人留在該處陪伴貓狗的時間甚至多過回自己家，沒想到一場無情大火，讓無辜的貓狗們喪命。 事緣新田麒麟村一個貨倉在10月31日下午1時許發生三級火災，大火波及相鄰汽車維修場，可憐兩隻居住於該維修場的狗狗「阿嬌」和Copper慘被燒死，還有兩隻貓貓Cookie和Bubby不知所蹤。兩貓屍體前日終在燒成灰燼的現場中發現，主人傷心得在大街上對著愛貓屍體痛哭。阿嬌的狗主Ben也十分傷心，其女朋友更難過得無法上班。 安采妮表示，自己認識貓狗的主人們，有時她會到該場地玩健身，而狗狗阿嬌會一同玩耍，「他們不是養倉狗，他們的場地有冷氣，在室內居住如家居般，主人很長時間都在場內工作和陪伴貓狗，甚至有時睡覺都在場內。他們亦常常會駕車帶狗狗出去周圍玩，真的很愛錫他們的貓狗。」 她又直言，當旁邊貨倉起火時，該倉人士明知她朋友場地有4隻毛孩香港動物報 ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165
雙11優惠衝著來了，NARS網店也在推出限定10日優惠，11月7至16日，一連10日限定美妝低至半價，超過分的！網店輸入指定優惠碼，正價貨品享高達7折，準備在聖誕前買一波！Yahoo Style HK ・ 4 小時前