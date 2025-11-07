焦點

雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Style HK

雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手

FWRD減價區Valentino產品最平低至55折，手袋全不用萬元，趕快趁低價入手吧！

Yahoo Style
Yahoo Style
雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手
雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手

不知不覺已有不少商戶推出雙11優惠，又來到可以低價入手名牌產品的時候！今次推介入手Valentino手袋，講到Valentino產品，少不了其標誌性「V」Logo和柳釘設計，Yahoo購物專員發現FWRD男裝減價區有不少抵買的Valentino手袋和cardholder，最平低至55折，V Logo BORSA款手袋更不用萬元入手，款式更是男女都適用，趕快趁低價入手吧！

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

廣告

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

FWRD減價區優惠頁

Valentino手袋不用萬元 cardholder/銀包最平低至55折

Valentino的手袋一向備受追捧，Yahoo購物專員發現FWRD男裝竟有不少Valentino手袋優惠，特意精選萬元以下的Valentino手袋，雖然是男裝手袋，但款式都較中性，男女都可以用，同時還有cardholder和銀包優惠，全場最平低至55折！Yahoo購物專員最推介入手Valentino Garavani BORSA款shoulder bag，黑色皮革配銀色Valentino「V」Logo，非常經典百搭款式，重點價錢由$15,466減至$8,818就可以入手，非常抵買！此外，Valentino cardholder同樣吸引，又是黑色皮革cardholder配銀柳釘設計，折後竟低至$1,509，不過留意部分產品存貨不多，有興趣就快手下單吧！

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

57折特價：$8,817｜原價：$15,466

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA
FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag

57折特價：$9,860｜原價：$17,285

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag
FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag

FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag

57折特價：$7,262｜原價：$12,737

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag
FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA（最後一件）

57折特價：$6,741｜原價：$11,825

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA
FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag

57折特價：$7,262｜原價：$12,737

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

57折特價：$1,509｜原價：$2,636

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder (最後一件)

57折特價：$1,509｜原價：$2,636

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

Valentino Garavani V Logo Strap Wallet

55折特價：$7,488｜原價：$13,607

SHOP NOW

Valentino Garavani V Logo Strap Wallet
Valentino Garavani V Logo Strap Wallet

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025

Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025

lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025

雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起

雙11優惠2025｜Go Wild行山用品限時24折起！超過2,000款行山鞋、行山服飾有平 Columbia行山鞋平近$900

11 food.

其他人也在看

佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025

佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025

恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！

Yahoo Food ・ 13 小時前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作

JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作

虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...

BossMind ・ 1 天前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！

馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！

馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。

28Hse.com ・ 20 小時前
馬斯克萬億美元薪酬案明表決！一文睇清

馬斯克萬億美元薪酬案明表決！一文睇清

特斯拉周四 (6 日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案。《商業內幕》指出，儘管特斯拉股價已從 3 月至 8 月期間的跌幅中恢復，但許多投資人對馬斯克的領導能力以及公司在 AI 投資仍存疑。

鉅亨網 ・ 1 天前
UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色

UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色

UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走

餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀

28Hse.com ・ 15 小時前
美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7

美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7

美股呈「彈散」表現，回升僅一日便再度顯著向下，納斯達克指數跌近2%，科技股是跌市重災區，道瓊斯指數失守47,000點水平。私營機構估算的數據指出，上月美國裁員情况加劇，總體職位數目可能下跌，減息預期升温，美國國債息率下跌，美元轉弱。

Yahoo財經 ・ 2 小時前
JPEX詐騙案　網紅林作陳怡准以30萬元保釋　案件下月再訊

JPEX詐騙案　網紅林作陳怡准以30萬元保釋　案件下月再訊

【on.cc東網專訊】在虛擬資產交易平台JPEX詐騙案中有80名人士被捕，16人被落案起訴包括網紅林作及陳怡，其中15人的案件今(6日)於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案中14人今獲裁判官准以2萬至30萬港元保釋，林及陳的保釋金額各為30萬現金，期間需交出旅

on.cc 東網 ・ 19 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。

姊妹淘 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶

雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶

不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Nothing CMF Headphone Pro 歷史低價，HK$650 免運購亮色簡約耳機出街有型

Amazon優惠｜Nothing CMF Headphone Pro 歷史低價，HK$650 免運購亮色簡約耳機出街有型

想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定高露潔牙膏4支 送$214禮品（即日起至11/11）

【屈臣氏】買指定高露潔牙膏4支 送$214禮品（即日起至11/11）

由即日起至11月11日，去屈臣氏門市或網店買4支高露潔光感白白金系列牙膏85g或紫鑽煥光美白牙膏100g，即送總值超過$214禮遇！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前