雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手

不知不覺已有不少商戶推出雙11優惠，又來到可以低價入手名牌產品的時候！今次推介入手Valentino手袋，講到Valentino產品，少不了其標誌性「V」Logo和柳釘設計，Yahoo購物專員發現FWRD男裝減價區有不少抵買的Valentino手袋和cardholder，最平低至55折，V Logo BORSA款手袋更不用萬元入手，款式更是男女都適用，趕快趁低價入手吧！

Valentino手袋不用萬元 cardholder/銀包最平低至55折

Valentino的手袋一向備受追捧，Yahoo購物專員發現FWRD男裝竟有不少Valentino手袋優惠，特意精選萬元以下的Valentino手袋，雖然是男裝手袋，但款式都較中性，男女都可以用，同時還有cardholder和銀包優惠，全場最平低至55折！Yahoo購物專員最推介入手Valentino Garavani BORSA款shoulder bag，黑色皮革配銀色Valentino「V」Logo，非常經典百搭款式，重點價錢由$15,466減至$8,818就可以入手，非常抵買！此外，Valentino cardholder同樣吸引，又是黑色皮革cardholder配銀柳釘設計，折後竟低至$1,509，不過留意部分產品存貨不多，有興趣就快手下單吧！

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

57折特價：$8,817｜ 原價：$15,466

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag

57折特價：$9,860｜ 原價：$17,285

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag

FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag

57折特價：$7,262｜ 原價：$12,737

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA（最後一件）

57折特價：$6,741｜ 原價：$11,825

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag

57折特價：$7,262｜ 原價：$12,737

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

57折特價：$1,509｜ 原價：$2,636

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder (最後一件)

57折特價：$1,509｜ 原價：$2,636

SHOP NOW

FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder

Valentino Garavani V Logo Strap Wallet

55折特價：$7,488｜ 原價：$13,607

SHOP NOW

Valentino Garavani V Logo Strap Wallet

