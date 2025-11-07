雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手
FWRD減價區Valentino產品最平低至55折，手袋全不用萬元，趕快趁低價入手吧！
不知不覺已有不少商戶推出雙11優惠，又來到可以低價入手名牌產品的時候！今次推介入手Valentino手袋，講到Valentino產品，少不了其標誌性「V」Logo和柳釘設計，Yahoo購物專員發現FWRD男裝減價區有不少抵買的Valentino手袋和cardholder，最平低至55折，V Logo BORSA款手袋更不用萬元入手，款式更是男女都適用，趕快趁低價入手吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Valentino手袋不用萬元 cardholder/銀包最平低至55折
Valentino的手袋一向備受追捧，Yahoo購物專員發現FWRD男裝竟有不少Valentino手袋優惠，特意精選萬元以下的Valentino手袋，雖然是男裝手袋，但款式都較中性，男女都可以用，同時還有cardholder和銀包優惠，全場最平低至55折！Yahoo購物專員最推介入手Valentino Garavani BORSA款shoulder bag，黑色皮革配銀色Valentino「V」Logo，非常經典百搭款式，重點價錢由$15,466減至$8,818就可以入手，非常抵買！此外，Valentino cardholder同樣吸引，又是黑色皮革cardholder配銀柳釘設計，折後竟低至$1,509，不過留意部分產品存貨不多，有興趣就快手下單吧！
FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA
57折特價：$8,817｜
原價：$15,466
FWRD Boutique Valentino Garavani Toile Iconographe LocÃ² crossbody bag
57折特價：$9,860｜
原價：$17,285
FWRD Boutique Valentino Garavani Blue Toile Iconographe handbag
57折特價：$7,262｜
原價：$12,737
FWRD Boutique Valentino Garavani BORSA（最後一件）
57折特價：$6,741｜
原價：$11,825
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud crossbody bag
57折特價：$7,262｜
原價：$12,737
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder
57折特價：$1,509｜
原價：$2,636
FWRD Boutique Valentino Garavani Black leather Rockstud card holder (最後一件)
57折特價：$1,509｜
原價：$2,636
Valentino Garavani V Logo Strap Wallet
55折特價：$7,488｜
原價：$13,607
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
Hogan「餅乾鞋」快閃56折！檀健次加持斷貨王厚底德訓鞋，復古咖啡色百搭好著｜雙11優惠2025
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
雙11優惠2025｜Go Wild行山用品限時24折起！超過2,000款行山鞋、行山服飾有平 Columbia行山鞋平近$900
其他人也在看
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 13 小時前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 1 天前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！
馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。28Hse.com ・ 20 小時前
馬斯克萬億美元薪酬案明表決！一文睇清
特斯拉周四 (6 日) 將召開年度股東大會，投資人將投票表決公司未來發展方向及執行長馬斯克薪酬提案。《商業內幕》指出，儘管特斯拉股價已從 3 月至 8 月期間的跌幅中恢復，但許多投資人對馬斯克的領導能力以及公司在 AI 投資仍存疑。鉅亨網 ・ 1 天前
UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色
UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 15 小時前
美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7
美股呈「彈散」表現，回升僅一日便再度顯著向下，納斯達克指數跌近2%，科技股是跌市重災區，道瓊斯指數失守47,000點水平。私營機構估算的數據指出，上月美國裁員情况加劇，總體職位數目可能下跌，減息預期升温，美國國債息率下跌，美元轉弱。Yahoo財經 ・ 2 小時前
JPEX詐騙案 網紅林作陳怡准以30萬元保釋 案件下月再訊
【on.cc東網專訊】在虛擬資產交易平台JPEX詐騙案中有80名人士被捕，16人被落案起訴包括網紅林作及陳怡，其中15人的案件今(6日)於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案中14人今獲裁判官准以2萬至30萬港元保釋，林及陳的保釋金額各為30萬現金，期間需交出旅on.cc 東網 ・ 19 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 17 小時前
雙11優惠2025｜Tory Burch手袋快閃75折！李洙赫同款新款Romy、宋雨琦同款水桶袋$2,8XX起秒搶
不少網購平台及品牌未等到雙11正日，就已經率先推出雙11優惠2025，吸引大家提早消費！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Nothing CMF Headphone Pro 歷史低價，HK$650 免運購亮色簡約耳機出街有型
想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定高露潔牙膏4支 送$214禮品（即日起至11/11）
由即日起至11月11日，去屈臣氏門市或網店買4支高露潔光感白白金系列牙膏85g或紫鑽煥光美白牙膏100g，即送總值超過$214禮遇！YAHOO著數 ・ 22 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 1 天前