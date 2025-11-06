雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
The Outnet雙11優惠正式開始！指定減價產品限時額外8折，即睇抵買VEJA波鞋推介！
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！
法國品牌VEJA出品的小白鞋，款式簡約耐看，人氣之選Campo、V12等款式都有平，女裝Campo綠色「V」Logo波鞋折後最平低至$542，而V12款男女裝都有平，女裝更有藍色和橙色款選擇，折後只需$662！不過數到最平，一定是男裝這對VEJA Wata II款波鞋，由原價$1,145減至$522就可以買到，是平時較少看到的價位！還有不少VEJA波鞋都有平，重點男女裝全部都是$1,000以下就可以買到，一直想買VEJA的朋友，可以考慮入貨了！
VEJA女裝減價推介：
VEJA Campo canvas sneakers
折上折42折：$542｜
52折特價：$677｜ 原價：$1,301
VEJA V-12 leather sneakers
折上折42折：$662｜
53折特價：$828｜ 原價：$1,561
VEJA V-12 leather sneakers
折上折42折：$662｜
53折特價：$828｜ 原價：$1,561
VEJA Marlin knitted running sneakers
折上折51折：$798｜
64折特價：$997｜ 原價：$1,557
VEJA男裝減價推介：
VEJA V-12 leather sneakers
折上折42折：$662｜
53折特價：$828｜ 原價：$1,561
VEJA Wata II canvas sneakers
折上折46折：$522｜
57折特價：$653｜ 原價：$1,145
VEJA Rio Branco mesh and suede sneakers
折上折46折：$594｜
57折特價：$742｜ 原價：$1,301
VEJA Urca leather sneakers
折上折46折：$689｜
57折特價：$861｜ 原價：$1,509
