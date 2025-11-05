Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384

由「西太后」所創的Vivienne Westwood，曾因日本電影《NANA》紅爆亞洲，近年重新受Gen Z追捧，就算本身不留意名牌，但其土星Logo總是讓人無法忽略，一看便知是Vivienne Westwood出品。Mytheresa近期有雙11優惠，由即日起至11月12日，指定減價產品買滿$2,500可享額外8折優惠，可以不用千元入手Vivienne Westwood耳環、Logo衫，Vivienne Westwood人氣餃子袋低至$1,384，即睇抵買推介！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Vivienne Westwood優惠頁按此

Jennie揹過Vivienne Westwood的餃子袋後，它便變得極為搶手，常常斷貨。（IG@jennierubyjane）

Jennie熱捧餃子袋、Logo Tee/耳環全部都有折

先從手袋開始，被稱為「餃子袋」的Vivienne Westwood手袋，因BLACKPINK的Jennie私下都愛用，結果成為了品牌長期斷貨的款式之一，而Mytheresa都有Vivienne Westwood餃子袋，格仔紋款式折後最平低至$1,384，黑色餃子袋折後只需$1,584！另外，Vivienne Westwood服飾和首飾同樣抵買，折後竟不用千元，當中值得入手Vivienne Westwood土星白色Logo Tee，折後最平低至$744！Vivienne Westwood水晶頸鏈暗藏細節，「LOVE」中的「O」換上Vivienne Westwood土星Logo，價錢折後都是$592；Logo耳環折上折低至64折，折後只需$696就可以買回家，折扣優惠非常吸引！

Vivienne Westwood減價手袋推介

Vivienne Westwood Granny Small tartan leather clutch

折上折48折：$1,384｜ 6折特價：$1,730 ｜ 原價：$2,895

SHOP NOW

Vivienne Westwood Granny Small tartan leather clutch

Vivienne Westwood Heart velvet coin purse with strap

折上折48折：$1,808｜ 6折特價：$2,260 ｜ 原價：$3,780

SHOP NOW

Vivienne Westwood Heart velvet coin purse with strap

Vivienne Westwood Croc-effect leather tote bag

折上折56折：$1,584｜ 7折特價：$1,980 ｜ 原價：$2,840

SHOP NOW

Vivienne Westwood Croc-effect leather tote bag

Vivienne Westwood減價服飾推介

Vivienne Westwood Bea cotton and cashmere sweater

折上折56折：$1,672｜ 6折特價：$2,090 ｜ 原價：$3,490

SHOP NOW

Vivienne Westwood Bea cotton and cashmere sweater

Vivienne Westwood Orb cropped cotton jersey T-shirt

折上折56折：$744｜ 7折特價：$930 ｜ 原價：$1,330

SHOP NOW

Vivienne Westwood Orb cropped cotton jersey T-shirt

Vivienne Westwood Bea wool and silk top

折上折56折：$1,416｜ 7折特價：$1,770 ｜ 原價：$2,540

SHOP NOW

Vivienne Westwood Bea wool and silk top

Vivienne Westwood減價首飾推介

Vivienne Westwood Roderica crystal-embellished necklace

折上折48折：$592｜ 6折特價：$740 ｜ 原價：$1,240

SHOP NOW

Vivienne Westwood Roderica crystal-embellished necklace

Vivienne Westwood Grace embellished earrings

折上折64折：$696｜ 8折特價：$870 ｜ 原價：$1,095

SHOP NOW

Vivienne Westwood Grace embellished earrings

Vivienne Westwood Pina crystal-embellished earrings

折上折64折：$952｜ 8折特價：$1,190 ｜ 原價：$1,495

SHOP NOW

Vivienne Westwood Pina crystal-embellished earrings

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren快閃75折！宋仲基、Krystal必備恤衫／平替愛馬仕「菜籃袋」低至$3,9XX

雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折

雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！

雙11優惠2025｜搶先平買Jellycat聖誕系列！最平低至$190、Letter to Santa公仔平官方價$160

雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）