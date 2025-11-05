低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384
Mytheresa推出雙11優惠指定產品限時額外8折，不少Vivienne Westwood都有平，即睇推介！
由「西太后」所創的Vivienne Westwood，曾因日本電影《NANA》紅爆亞洲，近年重新受Gen Z追捧，就算本身不留意名牌，但其土星Logo總是讓人無法忽略，一看便知是Vivienne Westwood出品。Mytheresa近期有雙11優惠，由即日起至11月12日，指定減價產品買滿$2,500可享額外8折優惠，可以不用千元入手Vivienne Westwood耳環、Logo衫，Vivienne Westwood人氣餃子袋低至$1,384，即睇抵買推介！
Jennie熱捧餃子袋、Logo Tee/耳環全部都有折
先從手袋開始，被稱為「餃子袋」的Vivienne Westwood手袋，因BLACKPINK的Jennie私下都愛用，結果成為了品牌長期斷貨的款式之一，而Mytheresa都有Vivienne Westwood餃子袋，格仔紋款式折後最平低至$1,384，黑色餃子袋折後只需$1,584！另外，Vivienne Westwood服飾和首飾同樣抵買，折後竟不用千元，當中值得入手Vivienne Westwood土星白色Logo Tee，折後最平低至$744！Vivienne Westwood水晶頸鏈暗藏細節，「LOVE」中的「O」換上Vivienne Westwood土星Logo，價錢折後都是$592；Logo耳環折上折低至64折，折後只需$696就可以買回家，折扣優惠非常吸引！
Vivienne Westwood減價手袋推介
Vivienne Westwood Granny Small tartan leather clutch
折上折48折：$1,384｜
6折特價：$1,730｜ 原價：$2,895
Vivienne Westwood Heart velvet coin purse with strap
折上折48折：$1,808｜
6折特價：$2,260｜ 原價：$3,780
Vivienne Westwood Croc-effect leather tote bag
折上折56折：$1,584｜
7折特價：$1,980｜ 原價：$2,840
Vivienne Westwood減價服飾推介
Vivienne Westwood Bea cotton and cashmere sweater
折上折56折：$1,672｜
6折特價：$2,090｜ 原價：$3,490
Vivienne Westwood Orb cropped cotton jersey T-shirt
折上折56折：$744｜
7折特價：$930｜ 原價：$1,330
Vivienne Westwood Bea wool and silk top
折上折56折：$1,416｜
7折特價：$1,770｜ 原價：$2,540
Vivienne Westwood減價首飾推介
Vivienne Westwood Roderica crystal-embellished necklace
折上折48折：$592｜
6折特價：$740｜ 原價：$1,240
Vivienne Westwood Grace embellished earrings
折上折64折：$696｜
8折特價：$870｜ 原價：$1,095
Vivienne Westwood Pina crystal-embellished earrings
折上折64折：$952｜
8折特價：$1,190｜ 原價：$1,495
相關文章：Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月折上折優惠低至24折/免費退貨/香港運費攻略！
