雙11優惠2025︱adidas波鞋買三對額外半價勁減！爆紅德訓鞋SL72低至$239.5／T-Toe薄底鞋$179.5 入手全網最抵！

雙11前夕預熱，adidas 人氣波鞋瘋狂勁減低至$167.5即可入手！由10月30日起至11月16日，adidas 官網選購三對指定鞋款即享額外半價優惠，大量熱賣款式例如SL72、R71、STADT等半價後低至$239.5內已有交易，運動跑鞋Duramo SL折後更只需$167.5即可買到，絕對是全年最抵搜購時機！

超人氣德訓鞋款 SL72 折後 $239.5 搶完即止！

曾登上 LYST 熱搜榜第二位的 SL72，集合經典 T-Toe 及修長鞋型設計，加上尼龍鞋身更輕巧舒適，買三對享半價後只需 $239.5 已可買到！另外就是經典 STADT 鞋款，百搭設計十分易襯，就是鞋櫃必備的基礎款式，半價後 $209.5 即可擁有！

SL 72 RS

半價後價錢：$239.5︱ 減價：$479︱原價：$799

SL 72 RS

Stadt 運動鞋

半價後價錢：$209.5︱ 減價：$419︱原價：$699

Stadt 運動鞋

超平價薄底鞋款 Breaknet 折後 $179.5 超抵入手！

由 Blackpink Jennie 帶起的德訓鞋熱潮持續，是次減價備有多款薄底鞋款，易襯、帥氣又不挑季節，就是鞋櫃必備的百搭之選。特別推薦 Breaknet 及 VS Jog 2.0 鞋款，買三對半價後只需 $179.5 即可買到，鞋身設計和配色與 Samba 十分神似，就是平替的最佳選擇！

Breaknet 光滑運動鞋

半價後價錢：$179.5︱ 減價：$359︱原價：$599

Breaknet 光滑運動鞋

VS JOG 2.0

半價後價錢：$179.5︱ 減價：$359 ︱原價：$599

VS JOG 2.0

家中已擁有「黑白灰配色」德訓鞋的話，一於入手復古經典款 R71 吧！時尚「祖母綠」、「復古藍」配色特別又易襯，奢華的麂皮材質為秋冬穿搭添上獨特個性，尤其適合參加佳節派對時配襯吸睛造型！買三對享半價後，只需低至 $209.5 就能擁有，而 VL Court 2.0 的時尚深啡色折後 $239.5 即可入手，十分抵買！

R71 運動鞋

半價後價錢：$209.5︱ 減價：$419 ︱原價：$699

R71 運動鞋

VL Court 2.0 運動鞋

半價後價錢：$239.5︱ 減價：$479 ︱原價：$599

VL Court 2.0 運動鞋

超抵買運動跑鞋 Duramo SL 折後$167.5 必要搶購！

趁減價季以最抵價錢入手運動鞋吧！日常跑步、做gym、返工也可輕鬆穿著，Duramo SL 採用 Lightmotion 緩衝科技打造，結合速乾、舒適及輕巧於一身，而且配色大多是「黑白灰」基礎色易襯款，並非螢光色系難襯款式，買三對享半價後 $167.5 值得入手，性價比超級高！

Duramo SL 運動鞋

半價後價錢：$195.5︱ 減價：$391 ︱原價：$559

Duramo SL 運動鞋

Duramo RC2 跑步鞋

半價後價錢：$167.5︱ 減價：$335︱原價：$559

Duramo RC2 跑步鞋

人氣高企的 Response 跑鞋採用全幅 EVA 中底，跑步、運動時抓地力更高，鞋型貼腳輕巧而不顯累贅，折後 $209.5 已能買到。如果喜愛更加修腳的款式，Cloudfoam pure 2.0 設計緊貼腳型更見輕巧，時尚灰白配色同樣跑步、做gym、日常散步亦可輕鬆穿搭，買三對半價後只需 $209.5 必要入手！

Response 運動鞋

半價後價錢：$209.5︱ 減價：$419︱原價：$599

Response 運動鞋

Cloudfoam Pure 2.0 運動鞋

半價後價錢：$209.5︱ 減價：$419︱原價：$599

Cloudfoam Pure 2.0 運動鞋

