雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350

專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
迎接雙11購物節，Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，預訂精選的日本酒店低至5折，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，有興趣立即睇Yahoo購物專員為大家介紹優惠詳情。
Agoda快閃優惠低至5折
Agoda由即日起至11月9日舉辦「秋季優惠」活動，指定活動頁面顯示參與活動的酒店放出折扣房間，涵蓋東京、大阪、京都、沖繩本島、福岡、札幌、名古屋、橫濱及其他城市數百間酒店，部份更低至5折！用戶可選擇參與酒店進行預訂，入住日期至2026年2月28日為止，活動頁面展示的酒店房間價格為淨房費，即未連稅及其他費用，折扣酒店房間數量有限，訂完即止。
東京優惠酒店推介
Yahoo購物專員睇過參與活動的酒店，雖然熱門酒店並未有減到5折，不過折扣後價錢都算吸引，所以都順手分享房價OK而評分高的酒店。因為去旅行一定想住得舒適及方便，平價酒店可能有很多，反而評價好的酒店難求。
這次想介紹的是東京「相鐵FRESA INN - 東京六本木」（Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi），逾8,000個評分獲得8.5/10分，更是2024年Agoda旅人之選大賞得主。酒店就位於地鐵日比谷線六本木車站旁邊，步行1分鐘有便利店，步行約5分鐘更有佔地6層的驚安之殿堂（Don Don Donki），而且步行亦可去到藝術館、博物館、拉麵店和六本木Hills。11月最低房價每晚連稅$897起；提早預訂1月住宿的話，最平每晚連稅$698起，即人均只需$349起呢，超抵！
相鐵FRESA INN - 東京六本木
房型：雙人房 - 禁煙 (Double Room - Non-Smoking)
11月最低房價：$897起，人均$448.5起；1月最低房價：$698起，人均$349起
