黑色星期五優惠大合集！
雙11優惠最後機會！Agoda酒店優惠低至85折 曼谷酒店人均低至$106、高分/新酒店都有折！
11月11日過去，又不代表雙11優惠結束！Yahoo購物專員留意到Agoda酒店額外85折仍然進行中，一直到11月17日～當中有些酒店折上折，折扣低至2折，人均$106就有交易，十分划算，即睇平酒店精選。
現有優惠再享85折 曼谷酒店人均低至$106
Agoda雙11優惠即日起舉行至11月17日，預訂酒店時可以在現有優惠再享85折，折上折優惠適用於2026年2月1日前入住的酒店預訂。Yahoo購物專員見到優惠活動頁上涵蓋多個熱門旅遊地，有日本、韓國、泰國、台灣，就連中東、英國、尼泊爾等都有。以2025年11月22日入住、23日退房為例，顯示曼谷酒店低至2折、人均$106起就可以入住Grand Howard Hotel一晚。想快閃BKK，就可以參考以下高評價/新酒店選擇。
Agoda高分酒店推介1. Akara Hotel Bangkok
獲得2024年Agoda Award
網上評分：8.6/10
2025年11月22日入住、23日退房，36折特價：$651起
（原價$1,812），人均$325.5起
Akara Hotel Bangkok
地址：372 Thanon Si Ayutthaya, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok（地圖按此）
交通：Phaya Thai站步行12分鐘
Agoda高分酒店推介2. Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok
網上評分：9.2/10
2025年11月22日入住、23日退房，65折特價：$1,202起
（原價$2,197），人均$601起
Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok
地址：1 Sukhumvit 14 Alley, Khlong Toei, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS ASOK站
Agoda高分酒店推介3. InterContinental Bangkok Sukhumvit By IHG
2023年開幕
獲得2024年Agoda Award
網上評分：8.7/10
2025年11月22日入住、23日退房，35折特價：$1,345起
（原價$3,810），人均$672.5起
InterContinental Bangkok Sukhumvit By IHG
地址：10 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Thong Lor站步行6分鐘
Agoda高分酒店推介4. KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton
2025年新開幕
網上評分：9.3/10
2025年11月22日入住、23日退房，35折特價：$1,420起
（原價$1,998），人均$710起
KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton
地址：525 Sukhumvit Road, Sukhumvit 29 Alley, Khlong Toei Nuea,10110,Bangkok,Thailand（地圖按此）
交通：BTS Asoke/Phrom Phong站，約5-10分鐘步程
