Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
雙11優惠最後機會！Agoda酒店優惠低至85折 曼谷酒店人均低至$106、高分/新酒店都有折！

11月11日過去，又不代表雙11優惠結束！Yahoo購物專員留意到Agoda酒店額外85折仍然進行中，一直到11月17日～當中有些酒店折上折，折扣低至2折，人均$106就有交易，十分划算，即睇平酒店精選。

現有優惠再享85折 曼谷酒店人均低至$106

Agoda雙11優惠即日起舉行至11月17日，預訂酒店時可以在現有優惠再享85折，折上折優惠適用於2026年2月1日前入住的酒店預訂。Yahoo購物專員見到優惠活動頁上涵蓋多個熱門旅遊地，有日本、韓國、泰國、台灣，就連中東、英國、尼泊爾等都有。以2025年11月22日入住、23日退房為例，顯示曼谷酒店低至2折、人均$106起就可以入住Grand Howard Hotel一晚。想快閃BKK，就可以參考以下高評價/新酒店選擇。

Agoda高分酒店推介1. Akara Hotel Bangkok

  • 獲得2024年Agoda Award

  • 網上評分：8.6/10

2025年11月22日入住、23日退房，36折特價：$651起（原價$1,812），人均$325.5起

Akara Hotel Bangkok位於曼谷鬧區地段，鄰近水門區或者勝利紀念碑站。（酒店官網）
Akara Hotel Bangkok位於曼谷鬧區地段，鄰近水門區或者勝利紀念碑站。（酒店官網）

Akara Hotel Bangkok

地址：372 Thanon Si Ayutthaya, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Bangkok（地圖按此

交通：Phaya Thai站步行12分鐘

Agoda高分酒店推介2. Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok

  • 網上評分：9.2/10

2025年11月22日入住、23日退房，65折特價：$1,202起（原價$2,197），人均$601起

Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok最大特色就是直接連接BTS ASOK站天橋，出入夠方便。（酒店官網）
Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok最大特色就是直接連接BTS ASOK站天橋，出入夠方便。（酒店官網）

Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok

地址：1 Sukhumvit 14 Alley, Khlong Toei, Bangkok（地圖按此

交通：BTS ASOK站

Agoda高分酒店推介3. InterContinental Bangkok Sukhumvit By IHG

  • 2023年開幕

  • 獲得2024年Agoda Award

  • 網上評分：8.7/10

2025年11月22日入住、23日退房，35折特價：$1,345起（原價$3,810），人均$672.5起

InterContinental Bangkok Sukhumvit2023年底才全新開幕！（酒店官網）
InterContinental Bangkok Sukhumvit2023年底才全新開幕！（酒店官網）

InterContinental Bangkok Sukhumvit By IHG

地址：10 Sukhumvit 59, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok（地圖按此

交通：BTS Thong Lor站步行6分鐘

Agoda高分酒店推介4. KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton

  • 2025年新開幕

  • 網上評分：9.3/10

2025年11月22日入住、23日退房，35折特價：$1,420起（原價$1,998），人均$710起

KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，是希爾頓Curio系列在泰國的首間酒店。（酒店官網）
KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，是希爾頓Curio系列在泰國的首間酒店。（酒店官網）

KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton

地址：525 Sukhumvit Road, Sukhumvit 29 Alley, Khlong Toei Nuea,10110,Bangkok,Thailand（地圖按此

交通：BTS Asoke/Phrom Phong站，約5-10分鐘步程

