雙11優惠最後機會！Agoda酒店優惠低至85折 曼谷酒店人均低至$106、高分/新酒店都有折！

眨下眼又到年尾，大家又是時候開始準備訂聖誕大餐、買聖誕禮物及參加一連串聖誕派對。想提早預訂聖誕大餐的話，不妨留意下位於紅磡嘉里酒店推出的聖誕自助餐，現在只要去Klook預購更有限時75折優惠，折後人均低至$534即可任食聖誕火雞、帶骨煙燻火腿等節日美食之外，更有期間限定的頂級熊本和牛、威靈頓牛柳、法式紙包焗海鮮等，食物選擇都幾多。嘉里酒店坐落於紅磡海濱，餐廳可以飽覽維港海景，到時聖誕節一邊欣賞燈飾，一邊品嚐美食，夠晒嘆！

Yahoo Food ・ 5 小時前