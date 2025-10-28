Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag

計劃歐洲之旅卻擔心扒手問題？近年來歐洲主要旅遊城市如巴黎、羅馬、巴塞隆納等地的扒手活動日趨猖獗，不少遊客都曾遇上財物被竊的困擾。今次為大家於Amazon精選的7大防盜神器涵蓋了旅行中最容易出現安全漏洞的環節：從隱藏式錢帶保護現金和護照，到防割材質的背包防止扒手行竊；從RFID屏蔽技術對抗電子掃描，到便攜式門鎖增強住宿安全。每一款產品都經過嚴格篩選，不但具備優秀的防盜功能，更兼顧日常使用的便利性和舒適度。

1. Travelon Anti-Theft Classic Backpack（防盜經典背包）

這款防盜背包配備RFID保護、防割裂帶和隱藏式拉鏈設計，尺寸適中但容量驚人，適合作為隨身物品使用。設有筆記本電腦隔層和兩個側袋，其中一個帶拉鏈，非常適合日常旅遊使用。​頂部裝載背包有襯墊套，適用於平板電腦或筆記本電腦，最大可達13英吋（約33.02公分），搭有插袋和拉鍊口袋，正面收納袋有一個插袋和筆環，附擴展網眼的側面拉鍊口袋，外部大型側插袋可快速拿取物品，包括雨傘、地圖或太陽鏡。

Travelon Anti-Theft Classic Backpack（防盜經典背包）

63折特價：$512.8｜ 原價$811.94

Travelon Anti-Theft Classic Backpack（防盜經典背包）

有筆記本電腦隔層和兩個側袋，其中一個帶拉鏈，非常適合日常旅遊使用。

附擴展網眼的側面拉鍊口袋，外部大型側插袋可快速拿取物品，包括雨傘、地圖或太陽鏡。

2. Travelon Classic Messenger Bag（經典斜挎包）

擁有4.4星評價，內建5點防盜安全系統，可保護免受扒手和小偷的侵害。這款包包的4個側面和底部面板都內含防割網狀內襯、搭配防割背帶、設有可上鎖的隔層，以及一個 RFID 遮蔽收納袋，可保護您攜帶的信用卡、護照和其他敏感資訊。特別適合較高身材的旅客，肩帶可調節至最合適長度。​

Travelon Classic Messenger Bag（經典斜挎包）

71折特價：$483.3｜ 原價$683.7

Travelon Classic Messenger Bag（經典斜挎包）

特別適合較高身材的旅客，肩帶可調節至最合適長度。​

擁有4.4星評價，內建5點防盜安全系統，可保護免受扒手和小偷的侵害。

3. Travelon Anti-Theft Signature Crossbody（防盜簽名系列斜背包）

寬敞的鎖定主隔間適用於平板電腦或iPad ，設計亦非常適合日常工作旅行、度假村週末或歐洲度假。鎖定隔層、防斜的機身、RFID屏蔽口袋和插槽、可存放卡片和護照，有用戶在智利聖地亞哥擠迫火車上實測，小偷無法打開拉鏈最終放棄。​

Travelon Anti-Theft Signature Crossbody（防盜簽名系列斜背包）

71折特價：$483.8｜ 原價$641

Travelon Anti-Theft Signature Crossbody（防盜簽名系列斜背包）

鎖定隔層、防斜的機身、RFID屏蔽口袋和插槽、可存放卡片和護照。

4. WATERFLY Crossbody Sling Daypack（斜挎吊帶包）

輕便貼身設計，配備隱藏口袋，價格實惠且用戶評價良好。正面的拉鏈袋和搭扣包，讓大家能存放iPad、iPhone、電源帶等，內含多個獨立小隔層，能完好的收納你的小物件，如化妝品、紙巾、鑰匙等隨身物品。正面附有隱藏式耳機孔，方便您使用耳機，隨時隨地享受音樂。

WATERFLY Crossbody Sling Daypack（斜挎吊帶包）

79折特價：$167.8｜ 原價$213.6

WATERFLY Crossbody Sling Daypack（斜挎吊帶包）

輕便貼身設計，配備隱藏口袋。

能完好的收納你的小物件，如化妝品、紙巾、鑰匙等隨身物品。

5. Amazon Basics RFID Travel Passport Wallet Organizer（護照錢包收納包）

RFID錢帶時尚的設計，可輕鬆在任何服裝下穿著。即使在敏感的皮膚上，也非常適合全天舒適。採用100%尼龍物料，配備RFID阻隔材料保護護照和信用卡。設有多個收納袋，包括後方快速存取袋、全長拉鏈袋和微網格拉鏈袋，讓旅行必需品井然有序且方便拿取，提供實用的包包替代品。 ​

Amazon Basics RFID Travel Passport Wallet Organizer（護照錢包收納包）

特價：$193.9

Amazon Basics RFID Travel Passport Wallet Organizer（護照錢包收納包）

使用柔軟、纖薄的材料在旅途中保持護照、金錢和其他貴重物品的隱藏和安全。

設有多個收納袋，包括後方快速存取袋、全長拉鏈袋和微網格拉鏈袋。

6. DoorJammer Portable Door Lock（便攜式門鎖）

通過TSA認證的旅行尺寸，重量不足1磅，堅固小巧設計，安裝快速簡便。無需工具，只需將DoorJammer放在手柄下方，將其插入門下方，然後順時針旋轉螺絲即可安全貼合，快速釋放功能可在緊急情況下向上拉動立即移除。 ​

DoorJammer Portable Door Lock（便攜式門鎖）

83折特價：$194.2｜ 原價$233

通過TSA認證的旅行尺寸，重量不足1磅，堅固小巧設計，安裝快速簡便。

只需將DoorJammer放在手柄下方，將其插入門下方，然後順時針旋轉螺絲即可安全貼合。

用於家庭受旅行安全和個人保護

7. Apple AirTag 追蹤裝置

AirTag採用小巧輕便的圓形設計，易於夾在包包、鑰匙圈等物品上。透過「尋找我的」應用程式，可以輕鬆追蹤AirTag所附的物品，甚至發出聲音協助尋找。AirTag採用設計，以確保追蹤只限於你自己的裝置，其他人無法追蹤你的物品。具有防水設計，可以在潮濕的環境下使用，例如雨天或者在戶外運動時。

Apple AirTag 追蹤裝置

價錢：698.1（4個）

AirTag採用小巧輕便的圓形設計，易於夾在包包、鑰匙圈等物品上。

AirTag採用設計，以確保追蹤只限於你自己的裝置，其他人無法追蹤你的物品。

