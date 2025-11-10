Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025

今年雙11，Balenciaga於FWRD平台推出限時快閃優惠，人氣手袋系列包括Rodeo、Le City、Crush 等熱賣款式，全面低至7折。

Rodeo手袋自推出以來，憑簡約輪廓與柔軟垂墜感迅速成為品牌新寵。設計靈感來自洛杉磯奢華地標Rodeo Drive，以翻蓋大開口搭配單提把，散發低調奢華氣息。品牌大使Nicole Kidman曾於廣告中手提Rodeo手袋亮相，演繹“Quiet Luxury”與Y2K復古風格兼備的時尚態度。除了Rodeo，經典回歸的Le City手袋亦同步減價，由原價$22,546減至$15,782，性價比極高。延續Balenciaga標誌性街頭美學。多款手袋提供迷你、中型、大型尺寸選擇，滿足不同造型需求。

Nicole Kidman（圖片：Balenciaga）

按此到FWRD看Balenciage手袋

FWRD雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月12日

優惠：指定貨品滿750美金即享85折；滿2,000美金即享7折

FWRD Code： 1111

運費：購物滿100美金免運費，DHL Express 2-3個工作天

按此到FWRD看Balenciage手袋

大膽風格與話題性單品成功轉型

Balenciaga（巴黎世家）以「建築式剪裁」與「技術革新」著稱，曾推出茧型大衣、氣球裙等經典設計，奠定其在高級時裝界的地位。2001年由開雲集團重啟品牌後，Balenciaga逐步走向年輕化。2015年起由 Demna Gvasalia擔任創意總監，他以街頭風格、解構主義與挑戰傳統的設計語言，成功吸引新世代消費者，並於2021年重啟高級訂製系列，進一步鞏固品牌時尚地位。

Balenciaga（巴黎世家）以「建築式剪裁」與「技術革新」著稱。（圖片：Balenciaga）

人氣熱賣手袋款式低至7折 $15,782入手Le City手袋

時尚迷們久等了！FWRD平台終於推出雙11限時優惠，折扣低至7折！當中最令人心動的，莫過於Balenciaga多款人氣手袋系列同步加入折扣行列。無論你鍾情於簡約高級感，還是偏好街頭復古風，這次絕對是入手心儀手袋的黃金時機。本次優惠涵蓋三大話題款式：Rodeo、Le City、Crush，涵蓋多種尺寸與配色選擇，部分熱門款式目前只剩極少量，存貨緊張。想入手夢幻手袋，現在就是最佳時機！

楊超越（圖片：Balenciaga）

Le City Medium Bag

7折：$15,782； 原價：$22,546

SHOP NOW

Le City Medium Bag

Rodeo Mini Top Handle Bag

7折：$16,272； 原價：$23,246

SHOP NOW

Rodeo Mini Top Handle Bag

Rodeo Small Top Handle Bag

7折：$18,776； 原價：$26,822

SHOP NOW

Rodeo Small Top Handle Bag

XS Le Cagole Shoulder Bag

7折： $13,878； 原價：$19,825

SHOP NOW

連韓韶禧也在用。（圖片：IG@xeesoxee）

XS Le Cagole Shoulder Bag

Large Crush Chain Shoulder Bag

7折：$18,776； 原價 ：$26,822

SHOP NOW

Large Crush Chain Shoulder Bag

Rodeo Vanity Bag

75折：$11,020； 原價 ：$14,694

SHOP NOW

Rodeo Vanity Bag

XS Hourglass Top Handle Bag

7折：$15,510； 原價 ：$22,158

SHOP NOW

XS Hourglass Top Handle Bag

Bel Air Medium Carry All Bag

7折：$28,844； 原價 ：$41,206

SHOP NOW

Bel Air Medium Carry All Bag

Bel Air Medium Carry All Bag

FWRD雙11優惠詳情：

日期：即日起至11月12日

優惠：指定貨品滿750美金即享85折；滿2,000美金即享7折

FWRD Code： 1111

運費：購物滿100美金免運費，DHL Express 2-3個工作天

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

