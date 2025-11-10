iHerb雙11優惠全網限時74折
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
Catalog網店由即日起至11月13日限時低至37折，即睇Yahoo購物推介：
今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！
Catalog網店雙11優惠2025詳情：
優惠1：全場貨品低至37折
優惠2：開設1件包郵專區，專區外買滿$299都免運費送上門（平時需要買滿$700才免運費）
優惠3：精選鞋款買滿$1,100輸入優惠碼【FTW50】即減$50、服裝買滿$750輸入優惠碼【APP30】即減$30、配件及童裝買滿$500輸入優惠碼【ANK20】減$20
必搶波鞋推薦！adidas Taekwondo芭蕾舞鞋低至$329
今年Catalog網店的雙11優惠相當精彩，推出超過1,000款產品低至15折，以下介紹的鞋款更「1件包郵」，抵上加抵！Yahoo購物掃視過網店，大家最愛的波鞋產品不但碼數選擇多，而且好多都是靚配色，絕非為了清倉底貨。
adidas波鞋絕對是今次Catalog減價必入手之選，除了新鞋款如Taekwondo芭蕾舞鞋47折後低至$329，元祖級經典鞋款如Samba OG、Stan Smith，37折後減至$299即可入手，買滿$1,100更可以輸入優惠碼【FTW50】減多$50，隨時抵過官網入手！
此外，Asics的多款復古波鞋也降至歷史新低價，Gt-2160、Gel-1130、Gel-Nunobiki等，全部易襯又百搭，搭配裙裝或運動服裝都非常時尚。之前就算原價都「一鞋難求」，現在不僅有貨，還減到$389起就可以買到，抵買到要瘋狂掃一波！
Adidas Samba OG
56折特價：$499｜
原價：$899
Adidas Taekwondo
6折特價：$419｜
原價：$699
Adidas Taekwondo Lace Shoe
47折特價：$329｜
原價：$699
Adidas Originals Stan Smith
37折特價：$299｜
原價：$799
Asics Gel-1130
6折特價：$389｜
原價：$650
Asics Gt-2160
51折特價：$399｜
原價：$790
Asics Gel-Nunobiki
6折特價：$449｜
原價：$750
相關文章：Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
