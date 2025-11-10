Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋

今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！

Catalog網店雙11優惠2025詳情：

雙11優惠2025

必搶波鞋推薦！adidas Taekwondo芭蕾舞鞋低至$329

今年Catalog網店的雙11優惠相當精彩，推出超過1,000款產品低至15折，以下介紹的鞋款更「1件包郵」，抵上加抵！Yahoo購物掃視過網店，大家最愛的波鞋產品不但碼數選擇多，而且好多都是靚配色，絕非為了清倉底貨。

adidas波鞋絕對是今次Catalog減價必入手之選，除了新鞋款如Taekwondo芭蕾舞鞋47折後低至$329，元祖級經典鞋款如Samba OG、Stan Smith，37折後減至$299即可入手，買滿$1,100更可以輸入優惠碼【FTW50】減多$50，隨時抵過官網入手！

此外，Asics的多款復古波鞋也降至歷史新低價，Gt-2160、Gel-1130、Gel-Nunobiki等，全部易襯又百搭，搭配裙裝或運動服裝都非常時尚。之前就算原價都「一鞋難求」，現在不僅有貨，還減到$389起就可以買到，抵買到要瘋狂掃一波！

Adidas Samba OG

56折特價：$499｜ 原價：$899

SHOP NOW

Adidas Samba OG

Adidas Taekwondo

6折特價：$419｜ 原價：$699

SHOP NOW

Adidas Taekwondo

Adidas Taekwondo Lace Shoe

47折特價：$329｜ 原價：$699

SHOP NOW

Adidas Taekwondo Lace Shoe

Adidas Originals Stan Smith

37折特價：$299｜ 原價：$799

SHOP NOW

Adidas Originals Stan Smith

Asics Gel-1130

6折特價：$389｜ 原價：$650

SHOP NOW

Asics Gel-1130

Asics Gt-2160

51折特價：$399｜ 原價：$790

SHOP NOW

Asics Gt-2160

Asics Gel-Nunobiki

6折特價：$449｜ 原價：$750

SHOP NOW

Asics Gel-Nunobiki

