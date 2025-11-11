雙11優惠2025｜Estée Lauder官網限時8折+滿額送11件小禮物！IU同款Double Wear持久粉底$352入手、全年至抵價搶購「小棕瓶」套裝

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Estée Lauder一年一度雙11勁減來了！備受喜愛的貴婦護膚品牌Estée Lauder，每逢雙11官網勁減亦是最佳入貨時機，除了全網正價護膚品 8 折超抵買，更有海量佳節套裝、滿額禮品，不論送禮自用性價比極高！
Estée Lauder官網雙 11 勁減詳情
1）正價產品 8 折優惠
2）買滿 $1,800 即送 $957 網上獨家禮品套裝
3）購買任何產品，憑 $660 加購 11 件人氣套裝
Estee Lauder 佳節套裝推薦
每逢聖誕 Estee Lauder 亦會推出性價比超高的皇牌套裝，本年度必搶套裝包括「皇牌修復亮肌套妝」，只需 $965 已可擁有皇牌「小棕瓶」再生基因修復精華 50ml、眼霜、潔面啫喱及修復晚霜，一次擁有秋冬護膚神器！
The Lift + Glow Routine 皇牌修復亮肌套裝
價錢：$965
THE LIFT + FIRM ROUTINE 皇牌緊緻拉提套裝
價錢：$1,095
秋冬必備的「新生活膚全能日夜面霜套裝」同樣抵買，只需 $715 即擁有皇牌新生活膚彈活面霜、新生活膚膠原修護晚霜的 30ml 貨裝，「皇牌全面修復美肌套裝」只需 $1,210 即可買齊精華、面霜及睫毛膏，絕對是忠實用家入貨的最佳時機。
DOUBLE YOUR JOY 新生活膚全能日夜面霜套裝
價錢：$715
Beauty Secrets Unwrapped 皇牌全面修復美肌套裝
價錢：$1,210
彩妝系列同樣「便宜又大碗」，唇膏控們必入手 $660 「高清純色唇膏5色套裝」，一次擁有 5 款 IU 同款時尚唇膏，選色更是日常百搭的時尚粉裸及顯白紅色。12件精選套裝則包括「小棕瓶」、人氣眼霜、唇膏、睫毛膏及 7 色眼影，只需 $660 即可入手，每年也瞬速售罄！
Unwrap the Moment 高清純色唇膏5色套裝
價錢：$660
12 Beauty Essentials 12款美容精選商品
價錢：$660
官網限定！正價產品 8 折優惠必掃推薦
官網雙11正價貨品限定8折，必搶好物包括高效修護「小棕瓶」，30ml 8折後只需 $552 即可入手，就是全年最抵價格！趁減價入手人氣微精華、新生活膚彈活面霜，為秋冬乾肌紓敏保濕，年末奢寵每寸肌膚！
升級再生基因修復精華
8折後：$552︱
原價：$690
櫻花微精華活膚原生液
8折後：$408︱
原價：$510
新生活膚彈活面霜
8折後：$700︱
原價：$875
升級專研拉提立體緊塑精華
8折後：$1,008︱
原價：$1,260
減價當然要趁機入手全城好評「 Double Wear 持久防曬粉底」，被 Threads 推舉為「最強抗油抗濕」的持久粉底，高遮瑕而不乾澀的效果，備受化妝師及妝迷的喜愛。另外，IU 同款的「高清純色柔霧唇膏」減價後 $272 已可入手，「高清純色透亮護唇膏」8折後低至 $220，簡易打造水潤精緻的韓系優雅唇妝！
持久防曬粉底 SPF 10/ PA++
8折後：$352︱
原價：$440
持久輕透柔霧氣墊粉底 SPF 25/PA+++
8折後：$336︱
原價：$420
高清純色柔霧唇膏
8折後：$272︱
原價：$340
高清純色透亮護唇膏
8折後：$220︱
原價：$275
