雙11優惠2025｜Estée Lauder官網限時8折+滿額送11件小禮物！IU同款Double Wear持久粉底$352入手、全年至抵價搶購「小棕瓶」套裝

Estée Lauder一年一度雙11勁減來了！備受喜愛的貴婦護膚品牌Estée Lauder，每逢雙11官網勁減亦是最佳入貨時機，除了全網正價護膚品 8 折超抵買，更有海量佳節套裝、滿額禮品，不論送禮自用性價比極高！

Estée Lauder官網雙 11 勁減詳情

1）正價產品 8 折優惠

2）買滿 $1,800 即送 $957 網上獨家禮品套裝

3）購買任何產品，憑 $660 加購 11 件人氣套裝

按此登入 Estee Lauder 官網減價專頁

Estee Lauder 佳節套裝推薦

每逢聖誕 Estee Lauder 亦會推出性價比超高的皇牌套裝，本年度必搶套裝包括「皇牌修復亮肌套妝」，只需 $965 已可擁有皇牌「小棕瓶」再生基因修復精華 50ml、眼霜、潔面啫喱及修復晚霜，一次擁有秋冬護膚神器！

The Lift + Glow Routine 皇牌修復亮肌套裝

價錢：$965

按此購買

The Lift + Glow Routine 皇牌修復亮肌套裝

THE LIFT + FIRM ROUTINE 皇牌緊緻拉提套裝

價錢：$1,095

按此購買

THE LIFT + FIRM ROUTINE 皇牌緊緻拉提套裝

秋冬必備的「新生活膚全能日夜面霜套裝」同樣抵買，只需 $715 即擁有皇牌新生活膚彈活面霜、新生活膚膠原修護晚霜的 30ml 貨裝，「皇牌全面修復美肌套裝」只需 $1,210 即可買齊精華、面霜及睫毛膏，絕對是忠實用家入貨的最佳時機。

DOUBLE YOUR JOY 新生活膚全能日夜面霜套裝

價錢：$715

按此購買

DOUBLE YOUR JOY 新生活膚全能日夜面霜套裝

Beauty Secrets Unwrapped 皇牌全面修復美肌套裝

價錢：$1,210

按此購買

Beauty Secrets Unwrapped 皇牌全面修復美肌套裝

彩妝系列同樣「便宜又大碗」，唇膏控們必入手 $660 「高清純色唇膏5色套裝」，一次擁有 5 款 IU 同款時尚唇膏，選色更是日常百搭的時尚粉裸及顯白紅色。12件精選套裝則包括「小棕瓶」、人氣眼霜、唇膏、睫毛膏及 7 色眼影，只需 $660 即可入手，每年也瞬速售罄！

Unwrap the Moment 高清純色唇膏5色套裝

價錢：$660

按此購買

Unwrap the Moment 高清純色唇膏5色套裝

12 Beauty Essentials 12款美容精選商品

價錢：$660

按此購買

12 Beauty Essentials 12款美容精選商品

官網限定！正價產品 8 折優惠必掃推薦

官網雙11正價貨品限定8折，必搶好物包括高效修護「小棕瓶」，30ml 8折後只需 $552 即可入手，就是全年最抵價格！趁減價入手人氣微精華、新生活膚彈活面霜，為秋冬乾肌紓敏保濕，年末奢寵每寸肌膚！

升級再生基因修復精華

8折後：$552︱ 原價：$690

按此購買

升級再生基因修復精華

櫻花微精華活膚原生液

8折後：$408︱ 原價：$510

按此購買

櫻花微精華活膚原生液

新生活膚彈活面霜

8折後：$700︱ 原價：$875

按此購買

新生活膚彈活面霜

升級專研拉提立體緊塑精華

8折後：$1,008︱ 原價：$1,260

按此購買

升級專研拉提立體緊塑精華

減價當然要趁機入手全城好評「 Double Wear 持久防曬粉底」，被 Threads 推舉為「最強抗油抗濕」的持久粉底，高遮瑕而不乾澀的效果，備受化妝師及妝迷的喜愛。另外，IU 同款的「高清純色柔霧唇膏」減價後 $272 已可入手，「高清純色透亮護唇膏」8折後低至 $220，簡易打造水潤精緻的韓系優雅唇妝！

持久防曬粉底 SPF 10/ PA++

8折後：$352︱ 原價：$440

按此購買

持久防曬粉底 SPF 10/ PA++

持久輕透柔霧氣墊粉底 SPF 25/PA+++

8折後：$336︱ 原價：$420

按此購買

持久輕透柔霧氣墊粉底 SPF 25/PA+++

高清純色柔霧唇膏

8折後：$272︱ 原價：$340

按此購買

高清純色柔霧唇膏

高清純色透亮護唇膏

8折後：$220︱ 原價：$275

按此購買

高清純色透亮護唇膏

