雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！
iHerb雙11優惠詳情及Yahoo獨家優惠碼：
1. Yahoo獨家優惠
付款前輸入優惠碼【1025YHK】即可享全單8折優惠（每人可用優惠碼2次）
優惠日期：即日起至10月31日
2. iHerb雙11早烏優惠
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
優惠日期：即日起至11月1日凌晨1點
👉 雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
iHerb限時全單78折！FRESH護膚品比官網平近$200
iHerb有不少FRESH護膚品，雖然部分定價比官網價高，但使用限時78折優惠碼，折後價錢都是比官網價平。Yahoo購物專員精選了多款FRESH人氣護膚品，當中最抵買的是Fresh紅茶凝時煥活精華，含紅茶發酵液、紅茶、金銀花葉提取物等成分，有助緊緻肌膚、撫平細紋與皺紋，FRESH官網價是$780，iHerb折後只需$588，差不多平近$200！FRESH玫瑰保濕系列都非常值得入手，當中人氣Fresh玫瑰深層保濕雙效精華，含精確平衡的水油比例，高效水溶性及油溶性的成分，為肌膚帶來深層滋潤，重點折後$483，比官網平近$140！此外，FRESH最暢銷產品之一，紅茶酵素抗氧精華水都有平，精華特點可改善膚色不均問題，折後只是$294，即睇更多抵買推介！
Fresh 黃糖潤色護唇膏 (蜂蜜橘)
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$196｜
原價：$251｜ 官網價：$220
Fresh 玫瑰深層保濕雙效精華
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$483｜
原價：$619｜ 官網價：$620
Fresh 玫瑰保濕面膜
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$207｜
原價：$261｜ 官網價：$250
Fresh 紅茶凝時煥活面霜
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$717｜
原價：$919｜ 官網價：$860
Fresh 紅茶酵素抗氧精華水
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$294｜
原價：$377｜ 官網價：$380
Fresh 紅茶凝時煥活精華
輸入優惠碼【25SALE88】即可享78折優惠
78折特價：$588｜
原價：$754｜ 官網價：$780
Fresh 大豆卸妝潔面乳
付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折
78折特價：$294｜
原價：$377｜ 官網價：$345
