雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

香港終於迎來秋季天氣，早晚開始變得清涼，轉季天氣皮膚保養變得非常重要！Yahoo購物專員發現iHerb有不少抵買FRESH護膚品，同時iHerb最近推出雙11早鳥優惠，由即日起至11月1日凌晨1點，輸入指定優惠碼即可享全單78折優惠，用完優惠碼後不少FRESH護膚品都比官網平，如人氣紅茶精華比官網平近$200、轉季必備的潤色護唇膏更低至$196，而且多色選擇，即睇抵買推介！

iHerb雙11優惠詳情及Yahoo獨家優惠碼：

1. Yahoo獨家優惠

付款前輸入優惠碼【1025YHK】即可享全單8折優惠（每人可用優惠碼2次）

優惠日期：即日起至10月31日

2. iHerb雙11早烏優惠

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

優惠日期：即日起至11月1日凌晨1點

FRESH產品優惠頁

👉 雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

iHerb限時全單78折！FRESH護膚品比官網平近$200

iHerb有不少FRESH護膚品，雖然部分定價比官網價高，但使用限時78折優惠碼，折後價錢都是比官網價平。Yahoo購物專員精選了多款FRESH人氣護膚品，當中最抵買的是Fresh紅茶凝時煥活精華，含紅茶發酵液、紅茶、金銀花葉提取物等成分，有助緊緻肌膚、撫平細紋與皺紋，FRESH官網價是$780，iHerb折後只需$588，差不多平近$200！FRESH玫瑰保濕系列都非常值得入手，當中人氣Fresh玫瑰深層保濕雙效精華，含精確平衡的水油比例，高效水溶性及油溶性的成分，為肌膚帶來深層滋潤，重點折後$483，比官網平近$140！此外，FRESH最暢銷產品之一，紅茶酵素抗氧精華水都有平，精華特點可改善膚色不均問題，折後只是$294，即睇更多抵買推介！

Fresh 黃糖潤色護唇膏 (蜂蜜橘)

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$196｜ 原價：$251 ｜ 官網價：$220

SHOP NOW

Fresh 黃糖潤色護唇膏 (蜂蜜橘)

Fresh 玫瑰深層保濕雙效精華

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$483｜ 原價：$619 ｜ 官網價：$620

SHOP NOW

Fresh 玫瑰深層保濕雙效精華

Fresh 玫瑰保濕面膜

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$207｜ 原價：$261 ｜ 官網價：$250

SHOP NOW

Fresh 玫瑰保濕面膜

Fresh 紅茶凝時煥活面霜

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$717｜ 原價：$919 ｜ 官網價：$860

SHOP NOW

Fresh 紅茶凝時煥活面霜

Fresh 紅茶酵素抗氧精華水

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$294｜ 原價：$377 ｜ 官網價：$380

SHOP NOW

Fresh 紅茶酵素抗氧精華水

Fresh 紅茶凝時煥活精華

輸入優惠碼【25SALE88】即可享78折優惠

78折特價：$588｜ 原價：$754 ｜ 官網價：$780

SHOP NOW

Fresh 紅茶凝時煥活精華

Fresh 大豆卸妝潔面乳

付款前輸入優惠碼【PRESINGLESHK】即可享全單78折

78折特價：$294｜ 原價：$377 ｜ 官網價：$345

SHOP NOW

Fresh 大豆卸妝潔面乳

