雙11優惠2025｜iHerb限時78折！盤點保健品暢銷排名Top 10 破萬好評xx牌維他命B低至$64

好多人傷風感冒，大家除了要做運動強身健體外，更會進食保健品去增強抵抗力及補充一些缺乏的營養素。有食開保健品的話，相信都有自己喜愛的品牌，但對於一些保健品新手，可能仍然不知道入手邊個品牌會比較合適。因此Yahoo購物專員整合iHerb「膳食補充劑」暢銷排名Top 10，各位入手前不妨參考下香港區邊幾款產品最受歡迎。另外有好消息，iHerb由即日起推出雙11預售優惠，正價貨品輸入優惠碼【PRESINGLESHK】有78折優惠，大家不妨趁平買定幾盒！

iHerb優惠 (更新自2025年1月7日)

正價貨品輸入優惠碼【 PRESINGLESHK 】 有78折優惠

日期：即日起至10月31日

Supplement推薦（Getty image）

iHerb保健品第10名：California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維他命C

California Gold Nutrition CollagenUP含有有助肌肉骨骼健康的膠原蛋白、透明質酸和維生素C三種成分。而且膠原蛋白配搭維他命C更可加強吸收，不少女士會透過進食膠原蛋白保健品，讓肌膚緊緻Q彈！有用家表示，此款膠原蛋白粉食用後感覺有效，不過需長期食用效果才顯著。大家不妨趁有78折特價入手，試試看效果如何！

California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維他命C（原味，206 克）

78折特價：$108｜ 原價：$138

California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維他命C（原味，206 克）

iHerb保健品第9名：California Gold Nutrition 維他命D3+K2

California Gold Nutrition一直都是iHerb熱賣品牌之一，經常在暢銷排行榜見到其品牌不同的產品出現，除了第10名的CollagenUP膠原蛋白粉，接下來還有魚油、NMN膠囊，價錢親民遇上折扣更加抵買！而今次登上第9名是California Gold Nutrition維他命D3+K2，產品有助骨骼及牙齒健康，幫助鈣及磷的吸收，以及增強抵抗力。iHerb優惠價，60粒裝只需$57，有食開維他命D3的話不妨考慮一下。

California Gold Nutrition 維生素D3+K2 60粒

78折特價：$57｜ 原價：$73

California Gold Nutrition 維生素D3+K2 60粒

iHerb保健品第8名：California Gold Nutrition USP級維他命C

轉季是流感高峰期，不少人都感冒傷風，大家在無強制戴口罩的情況下，更需要加強抵抗力，而維他命C亦是不少人用來提升抵抗力的保健品之一。California Gold Nutrition的Gold C USP級維他命C在iHerb上長期熱賣，產品有助促進免疫系列功能、改善心血管及皮膚健康，適逢California Gold Nutrition有低至78折優惠，吸引好多人不停回購。

California Gold Nutrition Gold C USP級維生素C (1,000毫克) (60粒)

限時78折特價：$93｜ 原價：$119

California Gold Nutrition Gold C USP級維生素C (1,000毫克) (60粒)

iHerb保健品第7名：Doctor's Best 高吸收鎂

Doctor's Best也是iHerb熱賣品牌！鎂是近期熱門補充劑，有助放鬆肌肉、緩解情緒壓力以及優化睡眠質量，對於經常失眠或需要服用安眠藥的人很有用。有超過十五萬五星好評，不少用家都表示會回購。iHerb優惠價240粒裝只需$120，睡眠質量不佳的朋友不妨考慮一下。

Doctor's Best 高吸收鎂 100微克 240粒

78折特價：$120｜ 原價：$154

Doctor's Best 高吸收鎂 100微克 240粒

iHerb保健品第6名：California Gold Nutrition Omega 800 特濃縮 Omega-3魚油

California Gold Nutrition Omega 800特濃縮魚油每粒含有480毫克EPA及320毫克DHA，有助維持血脂水平，降低患心血管疾病風險，及改善身體炎症反應。而消委會亦有提及，孕婦服用含DHA的魚油，可以令胎兒將來會有較好的解難能力，不過進食前最好先諮詢醫生意見。

California Gold Nutrition Omega 800特濃縮Omega-3魚油（1000毫克，90粒）

78折特價：$166｜ 原價：$213

California Gold Nutrition Omega 800特濃縮Omega-3魚油（1000毫克，90粒）

iHerb保健品第5名：California Gold Nutrition AstaCarotenoid複合物

California Gold Nutrition AstaCarotenoid復合物提取自萬壽菊花的葉黃素和玉米黃質，保護眼睛的黃斑和晶狀體免受氧化應激的傷害，有α、β和γ-胡蘿卜素有助轉化爲維生素A維持夜間視力，又含番茄紅素、藻青蛋白和蝦青素，可保護脂質，全方位護眼。

California Gold Nutrition AstaCarotenoid複合物素食軟膠囊（30粒）

78折特價：$101｜ 原價：$130

California Gold Nutrition AstaCarotenoid複合物素食軟膠囊（30粒）

iHerb保健品第4名：California Gold Nutrition Omega-3優質魚油

魚油中的Omega-3有助於降低心血管疾病風險，保持大腦健康運作，改善整體健康。不論成年人或老人家，都可以進食魚油來減少炎症機會及改善心血管健康。今次登上第4名這款Omega-3每粒含180毫克EPA和120毫克DHA，每日食2粒便可。

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油（240粒）

78折特價：$76｜ 原價：$97

California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油（240粒）

iHerb保健品第3名：Life Extension 生物活性全複合維生素B

有食開輔酶Q10的朋友，對Life Extension這個牌子也不陌生。品牌的生物活性維他命B也適合作為日常保健品食用，內含多種營養素，包括維他命B6、維他命B12、煙酸、生物維他命、5-MTHF等，有助身體生產所需的健康能量，促進器官功能及認知能力，亦同時改善新陳代謝的過程正常運作。

Life Extension生物活性全複合維生素B （60粒素食膠囊）

78折特價：$64｜ 原價：$82

Life Extension生物活性全複合維生素B （60粒素食膠囊）

iHerb保健品第2名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌

多次獲得第一名的California Gold Nutrition LactoBif益生菌，今次排名稍微下降變為第二位。產品有8種經科學研究的活性益生菌菌株，分別是5種乳杆菌及3種雙歧杆菌，對低pH和胃腸道環境具有抵抗力，並附着在腸道細胞系上，有助令腸道更健康。限時78折後只需$138，雖然不是最抵的價錢，但如果食完想補貨，可以考慮入手了。

California Gold Nutrition LactoBif益生菌300億CFU（60粒）

78折特價：$138｜ 原價：$177

California Gold Nutrition LactoBif益生菌300億CFU（60粒）

iHerb保健品第1名：NOW Foods 維生素D3 + K2

維生素D3+K2這個配方非常熱門！今次排行榜Top 10內有兩個品牌的維生素D3+K2上榜，此產品有助骨骼、牙齒及心血管健康，而且維他命D3更有助鈣質吸收。維他命D3+K2使用素食膠囊製造，素食者食都無問題。

NOW Foods 維生素 D3 + K2 素食膠囊 (120粒)

78折特價：$60｜ 原價：$77

NOW Foods 維生素 D3 + K2 素食膠囊 (120粒)

