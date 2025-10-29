雙11優惠2025｜iHerb限時78折！盤點保健品暢銷排名Top 10 破萬好評xx牌維他命B低至$64

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
Yahoo購物為你整合iHerb暢銷保健品Top 10，iHerb更限時推出正價貨品78折優惠，即睇Yahoo購物推介：
好多人傷風感冒，大家除了要做運動強身健體外，更會進食保健品去增強抵抗力及補充一些缺乏的營養素。有食開保健品的話，相信都有自己喜愛的品牌，但對於一些保健品新手，可能仍然不知道入手邊個品牌會比較合適。因此Yahoo購物專員整合iHerb「膳食補充劑」暢銷排名Top 10，各位入手前不妨參考下香港區邊幾款產品最受歡迎。另外有好消息，iHerb由即日起推出雙11預售優惠，正價貨品輸入優惠碼【PRESINGLESHK】有78折優惠，大家不妨趁平買定幾盒！
iHerb優惠 (更新自2025年1月7日)
正價貨品輸入優惠碼【PRESINGLESHK】有78折優惠
日期：即日起至10月31日
iHerb保健品第10名：California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維他命C
California Gold Nutrition CollagenUP含有有助肌肉骨骼健康的膠原蛋白、透明質酸和維生素C三種成分。而且膠原蛋白配搭維他命C更可加強吸收，不少女士會透過進食膠原蛋白保健品，讓肌膚緊緻Q彈！有用家表示，此款膠原蛋白粉食用後感覺有效，不過需長期食用效果才顯著。大家不妨趁有78折特價入手，試試看效果如何！
California Gold Nutrition CollagenUP 水解海洋膠原蛋白肽+透明質酸和維他命C（原味，206 克）
78折特價：$108｜
原價：$138
iHerb保健品第9名：California Gold Nutrition 維他命D3+K2
California Gold Nutrition一直都是iHerb熱賣品牌之一，經常在暢銷排行榜見到其品牌不同的產品出現，除了第10名的CollagenUP膠原蛋白粉，接下來還有魚油、NMN膠囊，價錢親民遇上折扣更加抵買！而今次登上第9名是California Gold Nutrition維他命D3+K2，產品有助骨骼及牙齒健康，幫助鈣及磷的吸收，以及增強抵抗力。iHerb優惠價，60粒裝只需$57，有食開維他命D3的話不妨考慮一下。
California Gold Nutrition 維生素D3+K2 60粒
78折特價：$57｜
原價：$73
iHerb保健品第8名：California Gold Nutrition USP級維他命C
轉季是流感高峰期，不少人都感冒傷風，大家在無強制戴口罩的情況下，更需要加強抵抗力，而維他命C亦是不少人用來提升抵抗力的保健品之一。California Gold Nutrition的Gold C USP級維他命C在iHerb上長期熱賣，產品有助促進免疫系列功能、改善心血管及皮膚健康，適逢California Gold Nutrition有低至78折優惠，吸引好多人不停回購。
California Gold Nutrition Gold C USP級維生素C (1,000毫克) (60粒)
限時78折特價：$93｜
原價：$119
iHerb保健品第7名：Doctor's Best 高吸收鎂
Doctor's Best也是iHerb熱賣品牌！鎂是近期熱門補充劑，有助放鬆肌肉、緩解情緒壓力以及優化睡眠質量，對於經常失眠或需要服用安眠藥的人很有用。有超過十五萬五星好評，不少用家都表示會回購。iHerb優惠價240粒裝只需$120，睡眠質量不佳的朋友不妨考慮一下。
Doctor's Best 高吸收鎂 100微克 240粒
78折特價：$120｜
原價：$154
iHerb保健品第6名：California Gold Nutrition Omega 800 特濃縮 Omega-3魚油
California Gold Nutrition Omega 800特濃縮魚油每粒含有480毫克EPA及320毫克DHA，有助維持血脂水平，降低患心血管疾病風險，及改善身體炎症反應。而消委會亦有提及，孕婦服用含DHA的魚油，可以令胎兒將來會有較好的解難能力，不過進食前最好先諮詢醫生意見。
California Gold Nutrition Omega 800特濃縮Omega-3魚油（1000毫克，90粒）
78折特價：$166｜
原價：$213
iHerb保健品第5名：California Gold Nutrition AstaCarotenoid複合物
California Gold Nutrition AstaCarotenoid復合物提取自萬壽菊花的葉黃素和玉米黃質，保護眼睛的黃斑和晶狀體免受氧化應激的傷害，有α、β和γ-胡蘿卜素有助轉化爲維生素A維持夜間視力，又含番茄紅素、藻青蛋白和蝦青素，可保護脂質，全方位護眼。
California Gold Nutrition AstaCarotenoid複合物素食軟膠囊（30粒）
78折特價：$101｜
原價：$130
iHerb保健品第4名：California Gold Nutrition Omega-3優質魚油
魚油中的Omega-3有助於降低心血管疾病風險，保持大腦健康運作，改善整體健康。不論成年人或老人家，都可以進食魚油來減少炎症機會及改善心血管健康。今次登上第4名這款Omega-3每粒含180毫克EPA和120毫克DHA，每日食2粒便可。
California Gold Nutrition Omega-3 優質魚油（240粒）
78折特價：$76｜
原價：$97
iHerb保健品第3名：Life Extension 生物活性全複合維生素B
有食開輔酶Q10的朋友，對Life Extension這個牌子也不陌生。品牌的生物活性維他命B也適合作為日常保健品食用，內含多種營養素，包括維他命B6、維他命B12、煙酸、生物維他命、5-MTHF等，有助身體生產所需的健康能量，促進器官功能及認知能力，亦同時改善新陳代謝的過程正常運作。
Life Extension生物活性全複合維生素B （60粒素食膠囊）
78折特價：$64｜
原價：$82
iHerb保健品第2名：California Gold Nutrition LactoBif 益生菌
多次獲得第一名的California Gold Nutrition LactoBif益生菌，今次排名稍微下降變為第二位。產品有8種經科學研究的活性益生菌菌株，分別是5種乳杆菌及3種雙歧杆菌，對低pH和胃腸道環境具有抵抗力，並附着在腸道細胞系上，有助令腸道更健康。限時78折後只需$138，雖然不是最抵的價錢，但如果食完想補貨，可以考慮入手了。
California Gold Nutrition LactoBif益生菌300億CFU（60粒）
78折特價：$138｜
原價：$177
iHerb保健品第1名：NOW Foods 維生素D3 + K2
維生素D3+K2這個配方非常熱門！今次排行榜Top 10內有兩個品牌的維生素D3+K2上榜，此產品有助骨骼、牙齒及心血管健康，而且維他命D3更有助鈣質吸收。維他命D3+K2使用素食膠囊製造，素食者食都無問題。
NOW Foods 維生素 D3 + K2 素食膠囊 (120粒)
78折特價：$60｜
原價：$77
更多iHerb產品推介
銷量第一蘋果醋為何吸引？小編開箱iHerb 6大零食百貨品牌！Bob’s red mill製作「隔夜燕麥」很美味、Kettle Foods薯片零反式脂肪
iHerb寵物用品排行榜Top 10！低至8折入手毛孩專用魚油/排名第一是寵物supplement
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時75折 低至$45入手士多啤梨味軟糖/100粒膠囊只需$40
iHerb抗氧化保健品排行榜Top 7！限時76折/第一名supplement竟然跟肝有關｜Yahoo購物節
益生菌推薦｜iHerb破萬好評益生菌推薦8款！最平$62起／增強免疫力／整腸暢便
減肥零食｜iHerb熱賣減肥零食推薦：純素高蛋白零食／低卡薯片／低糖低脂朱古力
輔酶Q10推薦｜iHerb獨家優惠碼76折！5大CoQ10營養補充品推薦 低至$38入手60粒膠囊
能量棒推薦｜iHerb必試6大Energy Bar品牌推薦！破萬好評Atkins低至$12／No Cow純素無奶兼低糖
NMN哪個牌子好？推薦5款iHerb暢銷NMN保健品 入手前記得留意有無此成分
早餐推介｜iHerb健康營養早餐推薦！人氣Granola麥片最平$39入手（附Yahoo獨家82折優惠碼）
減肥零食｜iHerb減肥零食18款推薦！熱賣低脂薯片低至$24（附Yahoo獨家8折優惠碼）
維他命C推薦｜iHerb維他命C暢銷排名Top10！第一名低至$15就買到 長期雄據榜首
iHerb保健品暢銷排名Top 10 最多人買xx牌益生菌低至$63
更多飲食健康資訊
Omega-3魚油和XX一齊食會排便不順？Supplement七大禁忌組合 影響身體吸收營養、嚴重可引致腹瀉、嘔吐（附服食小貼士）
網絡熱話「速攻藍莓」會影響經期？營養師拆解疑雲，再分享保護視力補充這兩款營養素
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
鈣片幾時食最好？不能與這東西同吃？營養師拆解鈣片疑雲！想加強吸收要配合這營養素
膠原蛋白是什麼？有助維持皮膚緊緻彈性？營養師拆解膠原蛋白五大好處及功效 再分享進食什麼食物最有效
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C低至$82／Omega-3 $95入手
益生菌推薦｜萬寧入手7大益生菌品牌！可調整腸胃不適／提升免疫力／改善過敏體質
