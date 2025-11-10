容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
KKday雙11優惠2025｜11.11連續12小時激派低至$11優惠！再送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼
KKday一連22日「11週年慶叠加雙11大折日」，11月11日正式進入最終日，平台將推出最激優惠，由早上11點至晚上11點連續12小時、每小時推出低至$11、$111、買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園門票、澳門及深圳酒店住宿、日本溫泉券等，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今日（11日）除了加推3個超抵優惠碼，當日累積最高消費額可獲東京來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，以及7大優惠，立即睇睇KKday今年最後一擊雙11優惠吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
KKday雙11優惠1. 加推3大超抵優惠碼
11月11日凌晨12點起再度加推3大APP限定優惠碼，包括全站商品 11%OFF 最高可減$50；全線產品買滿$1,111即減$100；全站酒店產品優惠買滿$600可享88折最高可減$100。
11週年慶限定優惠碼
全線亞洲外遊產品消費滿$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50；
全線外遊產品消費滿$111即享9折，輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30；
全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折，輸入優惠碼【DBLH250】最高減$250。
APP限定優惠
【加推】預訂全站產品輸入優惠碼【KKDBD11】，即享11%OFF，最高可減$50；
【加推】全站買滿$1,111， 輸入優惠碼【KKDBD100】即減$100；
【加推】全站酒店產品消費滿$600， 輸入優惠碼【KKDBD88】可享88折最高可減$100；
中國大灣區全線產品滿$666，輸入優惠碼【KKDBD66】即減$66；
港澳玩樂/SPA/體驗產品， 輸入優惠碼【HKFB88】可享88折最高減$50；
港澳美食買滿$800，輸入優惠碼【HKFB50】即減$50；
港澳美食買滿$1,800，輸入優惠碼【HKFB111】即減$111。
👉🏻優惠碼每周更新，逢星期二 11am 發放新一輪優惠碼
👉🏻優惠不適用於現金券、美食券、SIM卡&WIFI產品、迪士尼門票、JR PASS等指定產品， 詳情請參閱推廣頁面
KKday雙11優惠2. 玩樂及餐飲優惠快閃限量搶
11月11日由11am至11pm每小時無間斷送上超特價本地及海外吃喝玩樂產品，覆蓋餐飲、門票、本地遊、酒店住宿環球旅遊門票等多個產品！今次為大家精選11月11日7大優惠，包括香港迪士尼樂園滿$1,000減$500、澳門上葡京酒店$1,111住宿套票、$11尖沙咀開篷巴士聖誕燈飾遊/日本高速 SIM卡、$111鐵板燒/海鮮自助晚餐等，即睇以下7大優惠！
11月11日11am：香港迪士尼樂園1日票滿$1,000減$500
價錢：第一級別門票每位$605，輸入優惠碼【KKDDISNEY】，購買2位只需$710/2位，人均$355
優惠價：第二級別門票每位$695，輸入優惠碼【KKDDISNEY】，購買2位只需$890/2位，人均 $445
11月11日12pm：澳門上葡京酒店住宿套票$1,111/32折起
【KKday超狂價 HK$1,111/住宿套票】澳門上葡京酒店住宿豪華房+雙人早餐
優惠價：$1,111/套，平均$555.5/位
（原價$2,698/套）
【KKday限時快閃32折起】上葡京酒店豪華房1間1晚＋優惠加購雙人自助午餐/晚餐｜送AIRSIM無國界上網卡
優惠價：豪華房+雙人自助午餐每晚$1,787起，平均$893.5起/位 ；豪華房+雙人自助晚餐每晚$2,824起，平均 $1,412起/位
（原價$3,439/ 套）；預訂澳門酒店滿$1,100輸入優惠碼【BDMOFB100】減$100
11月11日1pm：尖沙咀開篷巴士聖誕燈飾遊每位$11/買1送1
【KKday超狂價HK$11/位】開篷巴士“尖沙咀”聖誕燈飾遊行程(大小同價)
優惠價：$11/位
（原價$108/位）
【KKday雙11限定 - 買一送一】香港開蓬巴士“尖沙咀”聖誕燈飾遊行程
優惠價：$110/2位起，低至$55/位
（原價$110/位）
11月11日2pm：龍亭鐵板燒買1送1/第2位$111
【KKday超狂價- 第2位HK$111/位】龍亭鐵板燒 -「鵝肝龍蝦1++韓牛」（十四品) （午市及晚市適用）
優惠價：$560/2位，人均$280/位
（原價$1,360/位）
【KKday 快閃限時優惠｜買一送一】極品蟹粉帝王蟹8道菜盛宴
優惠價：$998/2位，平均 $ 499/位
(原價$1388/位)
11月11日3pm：深圳龍華希爾頓逸林酒店海鮮自助晚餐買1送1
【KKday超狂價- 買一送一人均HK$111】深圳龍華希爾頓逸林酒店 – 海鮮自助晚餐 亞洲主題（中式/日式/東南亞）｜蒜蓉蒸小青龍｜大閘蟹 & 現炒海鮮｜4小時任食
優惠價：$222/2位（1位成人+1位11歲及以下兒童或60歲及以上長者），$111/位（原價$730/位）
11月11日4pm：澳門新濠天地水舞間門票人均$500
【KKday超狂價- 水舞間HK$500/位】澳門新濠天地水舞間門票2人優惠平均$500/位， 享+$1加購葡國餐廳公雞午市套餐
優惠價：2025年11月至2026年5月，2人同行，景觀位$501/位，豪華位$801/位
（原價分別為$876/位及 $1,276/位）
11月11日5pm：日本SIM卡$11
【KKday超狂價- 日本高速SIM卡 HK$11】– DOCOMO原生資源 4G高速SIM卡 香港機場領取
優惠價：每日1GB，共5日$11/張
（原價$35）
KKday雙11優惠3. 最高消費金額送東京來回機票
假如你正計劃即將出發的行程，不妨在雙11優惠期間趁平價入手各類旅遊產品，分分鐘贏得一個免費旅行！11月11日當日，單日累積最高消費的KKday會員，即有機會獲得來回機票，目的地為日本東京。得獎名單會在翌日中午12時於「11.11週年」推廣頁更新，記得博命買啦！
更多相關文章：
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起
深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025
東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025
旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋
其他人也在看
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 6 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 9 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 20 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 10 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。姊妹淘 ・ 8 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 11 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 1 天前
辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨
辛辣麵（正名：辛拉麵），可謂是韓國人心目中的「國民拉麵」。還記得疫情肆虐之時曾出現一輪超市掃貨盲搶熱潮，不少港人紛紛大量囤貨，即食麵是其中最重要的一環，但來自韓國的辛辣麵，想不到因一個原因於疫情期間無人問津，甚至更曾於超市出現辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！關於辛辣麵更有不少傳言，例如韓版好食過中國版，究竟是否真確？想知辛辣麵的秘辛就繼續看下去吧。Yahoo Food ・ 16 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 16 小時前