KKday雙11優惠2025｜11.11連續12小時激派低至$11優惠！再送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜KKday雙11優惠最終日 連續12小時派激抵產品低至$11，兼送東京來回機票 即睇7大精選優惠+加推優惠碼

KKday一連22日「11週年慶叠加雙11大折日」，11月11日正式進入最終日，平台將推出最激優惠，由早上11點至晚上11點連續12小時、每小時推出低至$11、$111、買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園門票、澳門及深圳酒店住宿、日本溫泉券等，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今日（11日）除了加推3個超抵優惠碼，當日累積最高消費額可獲東京來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，以及7大優惠，立即睇睇KKday今年最後一擊雙11優惠吧！

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

按此即睇KKday雙11優惠

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

KKday雙11優惠1. 加推3大超抵優惠碼

11月11日凌晨12點起再度加推3大APP限定優惠碼，包括全站商品 11%OFF 最高可減$50；全線產品買滿$1,111即減$100；全站酒店產品優惠買滿$600可享88折最高可減$100。

11週年慶限定優惠碼

APP限定優惠

👉🏻優惠碼每周更新，逢星期二 11am 發放新一輪優惠碼

👉🏻優惠不適用於現金券、美食券、SIM卡&WIFI產品、迪士尼門票、JR PASS等指定產品， 詳情請參閱推廣頁面

11月11日凌晨12點再度加推3大APP限定優惠碼。（相片來源：KKday）

KKday雙11優惠2. 玩樂及餐飲優惠快閃限量搶

11月11日由11am至11pm每小時無間斷送上超特價本地及海外吃喝玩樂產品，覆蓋餐飲、門票、本地遊、酒店住宿環球旅遊門票等多個產品！今次為大家精選11月11日7大優惠，包括香港迪士尼樂園滿$1,000減$500、澳門上葡京酒店$1,111住宿套票、$11尖沙咀開篷巴士聖誕燈飾遊/日本高速 SIM卡、$111鐵板燒/海鮮自助晚餐等，即睇以下7大優惠！

11月11日11am：香港迪士尼樂園1日票滿$1,000減$500

價錢：第一級別門票每位$605，輸入優惠碼【KKDDISNEY】，購買2位只需$710/2位，人均$355

SHOP NOW

優惠價：第二級別門票每位$695，輸入優惠碼【KKDDISNEY】，購買2位只需$890/2位，人均 $445

SHOP NOW

香港迪士尼樂園（相片來源：KKday）

11月11日12pm：澳門上葡京酒店住宿套票$1,111/32折起

【KKday超狂價 HK$1,111/住宿套票】澳門上葡京酒店住宿豪華房+雙人早餐

優惠價：$1,111/套，平均$555.5/位 （原價$2,698/套）

SHOP NOW

【KKday限時快閃32折起】上葡京酒店豪華房1間1晚＋優惠加購雙人自助午餐/晚餐｜送AIRSIM無國界上網卡

優惠價：豪華房+雙人自助午餐每晚$1,787起，平均$893.5起/位 ；豪華房+雙人自助晚餐每晚$2,824起，平均 $1,412起/位 （原價$3,439/ 套） ；預訂澳門酒店滿$1,100輸入優惠碼【BDMOFB100】減$100

按此經KKday預訂

上葡京酒店豪華房（相片來源：KKday）

11月11日1pm：尖沙咀開篷巴士聖誕燈飾遊每位$11/買1送1

【KKday超狂價HK$11/位】開篷巴士“尖沙咀”聖誕燈飾遊行程(大小同價)

優惠價：$11/位 （原價$108/位）

按此經KKday預訂

【KKday雙11限定 - 買一送一】香港開蓬巴士“尖沙咀”聖誕燈飾遊行程

優惠價：$110/2位起，低至$55/位 （原價$110/位）

按此經KKday預訂

尖沙咀開篷巴士聖誕燈飾遊（相片來源：KKday）

11月11日2pm：龍亭鐵板燒買1送1/第2位$111

【KKday超狂價- 第2位HK$111/位】龍亭鐵板燒 -「鵝肝龍蝦1++韓牛」（十四品) （午市及晚市適用）

優惠價：$560/2位，人均$280/位 （原價$1,360/位）

按此經KKday預訂

【KKday 快閃限時優惠｜買一送一】極品蟹粉帝王蟹8道菜盛宴

優惠價：$998/2位，平均 $ 499/位 (原價$1388/位)

按此經KKday預訂

龍亭鐵板燒（相片來源：KKday）

11月11日3pm：深圳龍華希爾頓逸林酒店海鮮自助晚餐買1送1

【KKday超狂價- 買一送一人均HK$111】深圳龍華希爾頓逸林酒店 – 海鮮自助晚餐 亞洲主題（中式/日式/東南亞）｜蒜蓉蒸小青龍｜大閘蟹 & 現炒海鮮｜4小時任食

優惠價：$222/2位（1位成人+1位11歲及以下兒童或60歲及以上長者），$111/位（原價$730/位）

按此經KKday預訂

深圳龍華希爾頓逸林酒店海鮮自助晚餐（相片來源：KKday）

11月11日4pm：澳門新濠天地水舞間門票人均$500

【KKday超狂價- 水舞間HK$500/位】澳門新濠天地水舞間門票2人優惠平均$500/位， 享+$1加購葡國餐廳公雞午市套餐

優惠價：2025年11月至2026年5月，2人同行，景觀位$501/位，豪華位$801/位 （原價分別為$876/位及 $1,276/位）

按此經KKday預訂

澳門新濠天地水舞間（相片來源：KKday）

11月11日5pm：日本SIM卡$11

【KKday超狂價- 日本高速SIM卡 HK$11】– DOCOMO原生資源 4G高速SIM卡 香港機場領取

優惠價：每日1GB，共5日$11/張 （原價$35）

按此經KKday預訂

日本高速SIM卡（相片來源：KKday）

KKday雙11優惠3. 最高消費金額送東京來回機票

假如你正計劃即將出發的行程，不妨在雙11優惠期間趁平價入手各類旅遊產品，分分鐘贏得一個免費旅行！11月11日當日，單日累積最高消費的KKday會員，即有機會獲得來回機票，目的地為日本東京。得獎名單會在翌日中午12時於「11.11週年」推廣頁更新，記得博命買啦！

更多相關文章：

雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、Rakuten Travel旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略

東京機票優惠｜年尾清假外遊必睇！東京機票來回連稅低至$1,385起

深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025

啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025

昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025

東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025

高鐵優惠單程低至$1！香港直達福田、深圳北高鐵車票｜雙11優惠2025

澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025

東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025

京都平酒店｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！京都四星酒店人均$225起｜雙11優惠2025

東京酒店優惠｜東京赤坂酒店低至16折！每晚人均$253.5起 地點極方便、房內還有微波爐｜Agoda雙11優惠2025

旅人必備！精選7件旅遊超實用神器 $65起入手旅行插頭/行李磅/頸枕/行李收納袋

旅行背囊推介！Backpacker旅客必睇 歐遊防盜旅行背包/超大容量60L/附USB充電埠