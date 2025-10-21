雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼

南韓當局早前將64名在柬埔寨涉嫌網絡詐騙的南韓公民接回國，其中49人被警方正式拘捕。警察廳指，考慮到他們是犯罪嫌疑人，亦是在柬埔寨當地被犯罪團夥拘禁和虐待的受害者，將徹查他們的出入境渠道、犯罪窩點結構和現狀，以及受害情況等案情細節，另外亦有10人在京畿道地方法院接受逮捕必要性審查。 另外，一名8月時在柬埔寨被犯罪團夥綁架，並虐待致死的22歲大學生，骨灰今日運回南韓，並移交家屬。兩國警方日前在金邊為學生驗屍並將遺體火化。當局指，將在南韓再展開病檢，以及藥品和毒品檢測，再公布確切死因。兩國警方高層又在首爾會談，同意建立24小時熱線，就打擊跨國詐騙犯罪交流情報，本周起會展開磋商，韓方亦提出長遠有必要在柬埔寨設立專門負責南韓公民案件的「南韓人服務台」。(ST)

infocast ・ 2 小時前