雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
叮叮叮！KKday雙11優惠提前開跑！KKday由即日起到11月11日推出「11週年慶叠加雙11大折日」，多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，更每日大派超抵優惠碼，每日累積最高消費額送多個目的地雙人來回機票！Yahoo購物專員整合了適用的旅遊優惠碼，大家bookmark此文章以便查看最新資訊！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
KKday雙11優惠1. 每日11am大派優惠碼
10月21日至10月31日每日大派6大優惠碼！
11週年慶限定優惠碼
全線亞洲外遊產品消費滿HK$650，輸入優惠碼【DUBAS50】即減$50
全線外遊產品消費滿HK$111即享9折，輸入優惠碼【DUBALL30】最高減$30
全線歐美加澳紐長線滿$1,500即享9折，輸入優惠碼【DBLH250】最高減250
APP限定優惠
預訂全站產品輸入優惠碼【KKDBD11】，即享11%OFF，最高可減$50；
全站買滿$1,111， 輸入優惠碼【KKDBD100】即減$100；
全站酒店產品消費滿$600， 輸入優惠碼【KKDBD88】可享88折最高可減$100。
👉🏻優惠碼將於每周星期二11am更新優惠碼，上述優惠碼只適用於10月21日至10月28日10:59am或換完即止。
👉🏻優惠不適用於現金券、美食券、SIM卡&WIFI產品、迪士尼門票、JR PASS等指定產品， 詳情請參閱推廣頁面
KKday雙11優惠2. 玩樂及餐飲優惠快閃限量搶
活動期間每日10am、12nn、3pm、6pm推出超特價本地及海外吃喝玩樂產品，涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別。今次為大家精選10月21日4大優惠，包括$11永東巴士澳門單程兌換券、港島香格里拉大酒店自助餐買二送一、澳門JW萬豪酒店自助餐第2位加$11、釜山通行證買1送3等，即睇以下四大優惠！
10月21日10am：永東巴士港澳直通巴士單程低至$11
今日（21日）10am推出永東巴士優惠，香港市區往/返澳門單程兌換券1張原價$180、折後只要$11，即可以「過大海」食買玩～除此之外，還有2張兌換券優惠，分別可以低至$111買到2張、每張$50.5，同時還有買一送一優惠，除開每張$90。
【KKday 獨家限量搶 –$11/張】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券1張
價錢：$11
（原價$180）
優惠推出時間：2025年10月21日10am
【KKday 獨家限量搶 –$111/2張】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券2張
價錢：$111/2張
（原價$360/2張），每張$50.5
優惠推出時間：2025年10月21日10am
【KKday 快閃限量搶 – 買1送1】永東巴士香港市區往/返澳門單程兌換券2張
價錢：$180/2張
（原價$360/2張），每張$90
優惠推出時間：2025年10月21日10am
10月21日12pm：港島香格里拉酒店Cafe TOO自助餐買二送一/ 第2位半價
港島香格里拉酒店Cafe TOO自助午餐或晚餐可享買買二送一/ 第2位半價優惠，輸入雙11優惠碼【ISL11OFF】可享額外89折，最高可減$80，折後午餐每位低至$337起、晚餐$560起。如今自助餐以「蟹逅金秋」為主題，以時令大閘蟹、麵包蟹、松葉蟹、本地新鮮藍蟹及三點蟹等入饌，吃到花雕蛋白蒸花蟹、蟹粉豆腐、咖喱炒軟殼蟹、烏雞栗子准山燉湯等。
港島香格里拉酒店Cafe TOO自助午餐或晚餐
價錢：午餐每位$337起、晚餐每位$560起
優惠推出日期時間：10月21日12nn
10月21日3pm：澳門JW萬豪酒店-名廚都匯自助餐每位$111/ 第2位加$11
澳門JW萬豪酒店名廚都匯自助餐以半自助餐形式提供多款特製的國際及澳葡地道美饌，招牌菜式包括荔枝木香烤北京填鴨、海鮮冷盤、低溫慢煮牛扒等，原價每位$420起，如今推出$111一位，另設第2位加$11優惠，優惠低至27折！
澳門JW萬豪酒店名廚都匯自助餐
價錢：首位$111，第2位加$11
優惠推出日期時間：10月21日3pm
10月21日6pm：釜山BIG3通行證低至$223
每日6pm準時搶釜山BIG3通行證，每張低至$223；而輸入優惠碼【25BSPRM9】可享釜山Pass 9折，計劃到釜山旅遊人士必搶！
韓國釜山旅遊優惠
價錢：$223
優惠推出日期時間：10月21日6pm
KKday雙11優惠3. 最高消費金額可赢雙人來回機票
假如你正計劃即將出發的行程，不妨在雙11優惠期間趁平價入手各類旅遊產品，分分鐘贏得一個免費旅行！因為KKday在10月21日至11月1日期間單日累積最高消費的KKday會員，即有機會獲得雙人來回機票，目的地包括日本東京、越南富國島、台灣。 每日中午12點於「11.11週年」推廣頁更新截至前一日累積最高消費額的得獎名單。
