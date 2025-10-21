雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）

由信置（00083）聯同嘉華（00173）及中國海外（00688）合作發展的元朗錦上路站第二期 柏瓏III，今日（21日）首輪公開發售138伙，入場費由466.62萬元起。項目收票逾4,700張，超額認購逾33倍。市場預料銷情理想，有望即日沽清。閱讀更多：柏瓏I、II撻訂比例達16%｜撻完再買第III期平過百萬？入手第III期注意事項！柏瓏 驗樓｜業主近770期買頂層一房半 但收樓不似預期大手客擬豪擲3,000萬搶購美聯物業高級董事布少明表示，該行錄得約10組準買家計劃購入多於1伙單位，其中最大手客部署購入5至8伙，預算介乎2,000萬至3,000萬元，對1房及2房單位均感興趣。按地域劃分，今日參與的買家中，港島及九龍客佔約4成，其餘為新界客。用家佔大多數 投資者亦積極入市中原地產高級資深營業董事陳忠浩指出，柏瓏III的主力戶型為1房及2房單位，吸引年輕上車客及小家庭用家，同時亦切合長線收租客的需求。該行今日錄得4至5組大手客出席，其中一名大手客計劃斥資約1,700萬至1,800萬元購入三伙單位作收租用途。陳忠浩補充，出席的中原客戶中，用家佔比約7成至7成半，餘下約2成半至3成為投資客

28Hse.com ・ 8 小時前