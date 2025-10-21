天文台 18:20 取消所有熱帶氣旋警告
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
想知道最新雙11優惠？就Book Mark這篇文章吧！即看內文：
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！
每日快閃雙11優惠（每日更新）
10月21日雙11優惠
10月20日雙11優惠
自助餐精選優惠 低至第二位$11
九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐+$11多一位｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
麗晶酒店Regent Hong Kong港畔餐廳Harbourside自助餐低至75折｜👉按此搶購KKday
文華東方酒店快船廊Clipper Lounge自助餐買一送一｜👉按此搶購KKday
海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐買二送一｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一/第二位半價｜👉按此搶購KKday｜👉按此搶購Klook
放題精選優惠 $111起任食點心、片皮鴨
羲和雅苑任食點心片鴨90分鐘放題特價$111起｜👉按此搶購KKday
雲海匯及囍慶定食清蒸大閘蟹+小菜任食任飲放題69折起｜👉按此搶購KKday
四季‧悅日本料理放題+2多一位送長者或小童｜👉按此搶購KKday
和牛燒肉一郎和牛燒肉放題買二送二｜👉按此搶購Klook
富臨皇宮2小時大閘蟹放題88折｜👉按此搶購Klook
食物禮盒、手信精選優惠
香港「華園」特色零食精選齋燒鵝套裝8折｜👉按此搶購Trip.com
香港「鯉魚門紹香園」皇牌琥珀合桃$80｜👉按此搶購Trip.com
大武山牧場經典蜂蜜蛋糕酥條88折｜👉按此搶購Pinkoi
東方美人茶爆米花真茶葉茶香爆米花84折｜👉按此搶購Pinkoi
心茶茶點禮盒95折｜👉按此搶購Pinkoi
KKday信用卡、電子支付優惠碼｜最高可減$150
滙豐信用卡即減$150：使用滙豐信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDHSBC150】享有95折（最高折扣金額$150）
恒生信用卡即減$150：使用恒生信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDHASE150】享有95折（最高折扣金額$150）
東亞信用卡即減$125：憑東亞銀行信用卡預訂海外餐飲美食產品滿$800輸入【25KKDBEA125】可享$125折扣
東亞信用卡即減$120：東亞信用卡預訂中國、香港、日本、韓國、台灣產品滿$800，輸入優惠碼【25KKDBEA120】即享$120折扣優惠
大新信用卡即減$150：使用大新信用卡預訂港澳吃喝玩樂滿$1,000或以上，輸入優惠碼【25KKDDSB150】享有95折（最高折扣金額$150）
Klook信用卡、電子支付優惠碼｜最高可減$180
建行(亞洲)信用卡減$50：消費需滿$500，輸入優惠碼【CCBA2550】可減$50
建行(亞洲)信用卡減$180：消費需滿$1,500，輸入優惠碼【CCBA25180】可減$180
交通銀行信用卡減$30：消費需滿$500，輸入優惠碼【BOCOM30】可減$30
交通銀行信用卡減$150：消費需滿$1,500，輸入優惠碼【BOCOM150】可減$150
