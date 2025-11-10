Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票

【動物專訊】「放生」等如「放死」！廣東清遠近日發生借「放生」之名殘害近千隻貓貓事件，狀甚驚慌的貓貓被人困籠運到迎咀水庫「放生」，結果多隻貓貓溺水慘死，多隻貓貓失蹤，幸運獲內地義工救起的貓貓，不少都生病或受傷。有內地義工向本報求救，指現時已救起約330隻貓，但被逼在3天內遷離安置點，一方面急尋新的安置點和領養家庭，另一方面亦急尋獸醫和醫護人士幫忙，因為很多貓貓健康情況很不樂觀，希望香港的動物救援機構和獸醫團隊也可伸出援手。 根據內地傳媒報道及社交媒體影片，事發於11月1日在廣東清遠迎咀水庫，當時有3輛白色客貨車駛至，10多名戴口罩人士將約1000隻貓從數十個鐵籠中倒出，貓貓被「放生」時顯得十分驚慌，有些貓被人用竹竿趕落水庫，不幸遇溺，有些貓則被趕及叢林，現場充滿貓貓哀鳴。 有關影片的拍攝者在文中寫上「此次放生的貓咪包括4565斤＂中貓＂（每斤5元）、879斤＂大貓＂（每斤8.5元），加上700元運費，合計5444斤約1120只貓，總花費30997元。」 那些害貓人士更在現場以喇叭播放《大悲咒》，有人舉著「積德行善，放生救苦」，但結果是大量貓貓遇害、受傷和受驚。根據傳媒報道，有路過人士質疑

香港動物報 ・ 1 天前