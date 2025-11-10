鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
經過一輪雙11預熱優惠，Klook終於見真章，將於11月11日全日24小時發放本地及海外至抵優惠，大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼之餘，亦由凌晨12點至晚上11點釋出超過200個優惠，當中有本地2大人氣主題樂園低至半價、全球酒店高達$1,111折扣、內地玩樂低至買1送1，還有本地餐飲/海外SIM卡/交通出行/全球自助餐低至$11等，而消費最高的幸運兒可獲雙人澳洲來回機票，立即睇睇以下精選優惠吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Klook 3大必搶優惠預覽
優惠1：大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼
優惠2：超過200個優惠低至$11
優惠3：送雙人澳洲來回機票
Klook優惠1. 大派即減$1,111/ 1折優惠碼
Klook將於11月11日當日放送超抵優惠碼， 包括全線長隆酒店/全線日本產品半價、全球活動即減$111、全球酒店高達$1,111折扣，Yahoo購物專員為大家整理好優惠碼詳情及開搶日程！
Klook雙11精選優惠碼折扣
11月11日12am開搶：全球活動即減$111
預訂全球活動單一淨額簽賬滿$1,000或以上，輸入優惠碼【HSBC25NOV111】，可享港幣$111折扣
11月11日12am開搶：全線長隆酒店低至半價
預訂全線長隆酒店輸入優惠碼【CHIMELONGHALF】，無門檻即享半價，可減高達$1,400/ 輸入優惠碼【CHIMELONG111】，無門檻即減$111
11月11日11am開搶：全球酒店預訂即減高達$1,111
預訂全球酒店房間滿$3,500輸入活動頁面領取的優惠碼，即減$1,111/ 滿$1,111減$111
11月11日12pm開搶：全線日本產品低至半價
預訂日本活動滿$1,000輸入優惠碼【HSBC25NOVJP】即減$500
11月11日4pm-11pm開搶：每小時大派1折及半價優惠碼折扣高達$300
11月11日9pm開搶：全球酒店即減高達$1,111
預訂全球酒店房間輸入活動頁面領取的優惠碼，滿$3,500即減$1,111/ 滿$1,111即減$111
11月11日11pm開搶：全線長隆酒店低至半價
預訂全線長隆酒店並輸入優惠碼【CHIMELONG211】，無門檻即享$211折扣優惠
Klook優惠2. 雙11當日釋出逾200個優惠
今次Klook於11月11日一口氣推出超過200個優惠，涵蓋機票、火車、船飛、租車、酒店、門票、旅遊SIM卡等一連串優惠，涉及本地、日韓台泰、深圳、廣州等熱門旅遊目的地，相當震撼。當中不少優惠都很有份量，包括香港迪士尼樂園半價、香港海洋公園/深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟/上海迪士尼樂園買1送1、金光飛航船票$1、日韓台泰SIM卡/香港機場快線低至$11等，部份需要輸入優惠碼才可享用，今次為大家精選超筍快閃優惠！
Klook雙11快閃精選優惠
11月11日12am/11am/9pm/11pm開賣：香港迪士尼樂園
優惠價：門票半價，最低消費金額達$1,220，最高折扣金額為$886
11月11日12am/9pm/11pm開賣：香港海洋公園
優惠價：門票買1送1
11月11日9am開賣：香港康得思酒店
優惠價：自助午餐/晚餐 $11
11月11日11am開賣：東京Shibuya Sky
優惠價：輸入優惠碼【SHIS1111B1G1】門票買1送1
11月11日11am開賣：全球租車
優惠價：輸入優惠碼【CASP1111】即享5折優惠，上限為100美元
11月11日12pm開賣：澳門金光飛航
優惠價：香港（上環港澳碼頭）至澳門（氹仔客運碼頭）平日標準艙日航單程 $1
11月11日12pm開賣：澳門旅遊塔360°旋轉餐廳
優惠價：平日自助晚餐$11
11月11日1pm開賣：Skyliner京成電鐵
優惠價：輸入優惠碼【SKYL111150OFF】車票享買1送1
11月11日6pm開賣：深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟
優惠價：輸入優惠碼【SZSNOW1111】門票享買1送1，$621/2位，人均$310.5
11月11日6pm開賣：上海迪士尼樂園
優惠價：輸入優惠碼【SHDLUSB】門票享買1送1，$478/2位，人均$239
11月11日7pm開賣：香港機場快線
優惠價：成人機場快綫單程往/ 返香港站車票$11/買1送1，$120/2份，人均$60
Klook優惠3. 消費最高者免費獲澳洲雙人來回機票
以上優惠精彩了吧？！Klook更會送出兩套香港航空澳洲雙人來回機票，雙11當日經Klook網頁或其手機應用程式累計淨額消費最高的的兩位幸運兒即可獲得，首名是墨爾本雙人來回經濟客艙機票、次名是悉尼雙人來回經濟客艙機票，出發日期為2026年1月5日至2026年6月30日，各位旅遊達人記得準時搶購！
