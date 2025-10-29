雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日快閃抵Deal $11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 附開搶時間表+優惠碼

雙11優惠陸續有嚟，Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，帶來5大瘋搶優惠，最吸引的是本地及海外活動低至$11起，澳門金光飛航、香港機場快綫、Haagen-Dazs都只是$11；還有日韓冬季活動低至5折、高達$1,176優惠碼、買得多送更多的即時回贈，11月11日更會送來回機票，Yahoo購物專員立即為大家整理優惠內容及精選優惠攻略！

按此睇更多Klook雙11優惠

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，帶來五大瘋搶優惠。（相片來源：Klook）

Klook 5大獨家優惠預覽

優惠1：每日11am & 9pm大派抵Deal低至HK$11

優惠2：冬季旅行優惠碼低至5折

優惠3：優惠碼高達$1,176

優惠4：買得多回贈愈多高達$100

優惠5：雙11限定送來回機票

Klook雙11優惠1. 抵Deal低至$11

由11月1日起，每日11am及9pm分別推出低至$11優惠，官網已預告頭4日及雙11當日的優惠內容，11月1日以澳門吃喝玩樂為主；11月2日以深圳旅遊產品為主；11月3日主打香港、首爾及台北酒店優惠；11月4日為香港美食；11月11日則有長隆獨家優惠。Yahoo購物專員為大家精選了十大必買優惠，記得Mark實時間準時搶！

由11月1日起，每日11am及9pm分別推出低至$11優惠。（相片來源：Klook）

11月1日11am開賣：金光飛航

優惠價：香港往/返澳門單程船票$11

SHOP NOW

金光飛航（相片來源：Klook）

11月1日11am開賣：澳門新濠影滙傳奇英雄科技城

優惠價：門票買一送一

SHOP NOW

澳門新濠影滙傳奇英雄科技城（相片來源：Klook）

11月2日11am開賣：香港機場快綫

優惠價：香港站單程車票$11

SHOP NOW

11月2日11am開賣：阿奇拉湯泉生活

優惠價：8小時門票 $11

SHOP NOW

11月2日11am開賣：金谷潮玩聯盟

優惠價：$10

SHOP NOW

金谷潮玩聯盟（相片來源：Klook）

11月2日9pm開賣：關西樂享周遊券

優惠價：買一送一

SHOP NOW

11月3日11am開賣：日勝生加賀屋

優惠價：5折再送Uber 台幣100元折抵券

SHOP NOW

11月3日11am開賣：香港WM酒店

優惠價：連住兩晚半價+連雙人自助早餐

SHOP NOW

香港WM酒店（相片來源：Klook）

11月4日11am開賣：Häagen-Dazs

優惠價：單球雪糕券$11

SHOP NOW

11月4日9pm開賣：香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant

優惠價：聖誕自助餐買一送一

SHOP NOW

Klook雙11優惠2. 冬季優惠低至5折

今次冬季優惠以日韓滑雪場以及滑雪一日遊為主，有初學員課程、娛雪體驗以及冰雪祭等選擇，以下精選多個值得入手的日韓冬季優惠！

冬季優惠低至5折，活動以日韓滑雪場以及滑雪一日遊為主。（相片來源：Klook）

【日本】

富士山Yeti滑雪場 - 東京出發初學者課程和冰雪樂趣體驗

價錢：優惠低至半價，折後每位$502起

SHOP NOW

從大阪出發：箱館山滑雪場初學者課程 & 雪上歡樂體驗

價錢：優惠低至6折，折後每位$465起

SHOP NOW

箱館山滑雪場（相片來源：Klook）

北海道｜支笏湖冰濤祭＆星野Tomamu冰村一日遊｜札幌出發

價錢：優惠低至8折，折後每位$777起

SHOP NOW

支笏湖冰濤祭（相片來源：Klook）

【韓國】

[限時優惠] 伊利希安江村滑雪度假村一日遊（首爾出發）

價錢：優惠低至85折，折後每位$72起

SHOP NOW

維瓦爾第公園冰雪樂園 / 南怡島 / 草泥馬 / 士多啤梨採摘

價錢：優惠低至85折，折後每位$563起

SHOP NOW

維瓦爾第公園冰雪樂園（相片來源：Klook）

韓國冬季龍平滑雪場一日遊（首爾出發）

價錢：優惠低至85折，折後每位$497起

SHOP NOW

Klook雙11優惠3. 優惠碼高達$1,176

今次活動推出多個優惠碼，有三亞全線旅遊產品、全球酒店以及信用卡優惠，夾夾埋埋最高可獲$1,176折扣。

優惠碼高達$1,176（相片來源：Klook）

11月1日開搶：三亞全線旅遊產品減$200

11月3日11am開搶：酒店50%折扣

11月3日11am開搶：逢星期一全球酒店85折

Klook用戶訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼可享85折優惠，最高可折抵$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。

11月3日11am開搶：酒店5%折扣

滙豐信用卡簽賬：全球活動即減$111

滙豐信用卡簽賬：即減$25

滙豐信用卡簽賬：即減$120

滙豐信用卡簽賬：全球指定酒店減$100

Klook雙11優惠4. 買得多送更多 即時回贈

活動期間消費滿$500即送$50回贈、消費滿$1,000即送$100回贈，限量名額1000個。優惠碼會於消費後經電郵發放，使用期限至2025年12月31日，每人於活動期間只可享用優惠1次。

Klook雙11優惠5. 雙11限定送來回機票

Klook仍未釋出有關優惠的詳情，跟實我地Yahoo Travel，有最新消息立即為大家更新。

