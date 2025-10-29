許紹雄逝世終年 76 歲
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠陸續有嚟，Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，帶來5大瘋搶優惠，最吸引的是本地及海外活動低至$11起，澳門金光飛航、香港機場快綫、Haagen-Dazs都只是$11；還有日韓冬季活動低至5折、高達$1,176優惠碼、買得多送更多的即時回贈，11月11日更會送來回機票，Yahoo購物專員立即為大家整理優惠內容及精選優惠攻略！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Klook 5大獨家優惠預覽
優惠1：每日11am & 9pm大派抵Deal低至HK$11
優惠2：冬季旅行優惠碼低至5折
優惠3：優惠碼高達$1,176
優惠4：買得多回贈愈多高達$100
優惠5：雙11限定送來回機票
Klook雙11優惠1. 抵Deal低至$11
由11月1日起，每日11am及9pm分別推出低至$11優惠，官網已預告頭4日及雙11當日的優惠內容，11月1日以澳門吃喝玩樂為主；11月2日以深圳旅遊產品為主；11月3日主打香港、首爾及台北酒店優惠；11月4日為香港美食；11月11日則有長隆獨家優惠。Yahoo購物專員為大家精選了十大必買優惠，記得Mark實時間準時搶！
11月1日11am開賣：金光飛航
優惠價：香港往/返澳門單程船票$11
11月1日11am開賣：澳門新濠影滙傳奇英雄科技城
優惠價：門票買一送一
11月2日11am開賣：香港機場快綫
優惠價：香港站單程車票$11
11月2日11am開賣：阿奇拉湯泉生活
優惠價：8小時門票 $11
11月2日11am開賣：金谷潮玩聯盟
優惠價：$10
11月2日9pm開賣：關西樂享周遊券
優惠價：買一送一
11月3日11am開賣：日勝生加賀屋
優惠價：5折再送Uber 台幣100元折抵券
11月3日11am開賣：香港WM酒店
優惠價：連住兩晚半價+連雙人自助早餐
11月4日11am開賣：Häagen-Dazs
優惠價：單球雪糕券$11
11月4日9pm開賣：香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant
優惠價：聖誕自助餐買一送一
Klook雙11優惠2. 冬季優惠低至5折
今次冬季優惠以日韓滑雪場以及滑雪一日遊為主，有初學員課程、娛雪體驗以及冰雪祭等選擇，以下精選多個值得入手的日韓冬季優惠！
【日本】
富士山Yeti滑雪場 - 東京出發初學者課程和冰雪樂趣體驗
價錢：優惠低至半價，折後每位$502起
從大阪出發：箱館山滑雪場初學者課程 & 雪上歡樂體驗
價錢：優惠低至6折，折後每位$465起
北海道｜支笏湖冰濤祭＆星野Tomamu冰村一日遊｜札幌出發
價錢：優惠低至8折，折後每位$777起
【韓國】
[限時優惠] 伊利希安江村滑雪度假村一日遊（首爾出發）
價錢：優惠低至85折，折後每位$72起
維瓦爾第公園冰雪樂園 / 南怡島 / 草泥馬 / 士多啤梨採摘
價錢：優惠低至85折，折後每位$563起
韓國冬季龍平滑雪場一日遊（首爾出發）
價錢：優惠低至85折，折後每位$497起
Klook雙11優惠3. 優惠碼高達$1,176
今次活動推出多個優惠碼，有三亞全線旅遊產品、全球酒店以及信用卡優惠，夾夾埋埋最高可獲$1,176折扣。
11月1日開搶：三亞全線旅遊產品減$200
三亞旅遊產品消費需滿$1,000，輸入優惠碼【HELLOSANYA】即減$200，不適用於「延後付款」訂單。
11月3日11am開搶：酒店50%折扣
預訂Klook酒店輸入優惠碼【STAY50OFF08】即享5折優惠，最高折扣為$233。
11月3日11am開搶：逢星期一全球酒店85折
Klook用戶訂購全球酒店淨房商品，輸入優惠碼可享85折優惠，最高可折抵$350，優惠碼需於領取當日使用完畢。
11月3日11am開搶：酒店5%折扣
於Klook預訂指定酒店，輸入優惠碼【YEHOTEL5OFF】可享95折優惠，最高折扣$39。
滙豐信用卡簽賬：全球活動即減$111
預訂全球活動單一淨額簽賬滿$1,000或以上，輸入優惠碼【HSBC25NOV111】可享$111折扣。
滙豐信用卡簽賬：即減$25
購買Klook活動滿$500，輸入優惠碼【DL1165OFF】即享$25折扣優惠，不包括香港餐飲、Klook Pass、所有除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。
滙豐信用卡簽賬：即減$120
購買Klook活動滿$2,500，輸入優惠碼【DL11120OFF】即享$120折扣優惠，不包括香港餐飲、Klook Pass、所有除外產品及Klook不定時公佈的相關產品或活動。
滙豐信用卡簽賬：全球指定酒店減$100
預訂指定酒店淨房住宿滿$1,000或以上，輸入優惠碼【HSBC25NOVHT】可享$100折扣
Klook雙11優惠4. 買得多送更多 即時回贈
活動期間消費滿$500即送$50回贈、消費滿$1,000即送$100回贈，限量名額1000個。優惠碼會於消費後經電郵發放，使用期限至2025年12月31日，每人於活動期間只可享用優惠1次。
Klook雙11優惠5. 雙11限定送來回機票
Klook仍未釋出有關優惠的詳情，跟實我地Yahoo Travel，有最新消息立即為大家更新。
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠
雙11優惠2025｜清遠2天團人均低至$155！住溫泉度假山莊、歎獨立泡池、包食3餐、任玩KTV+麻將
雙11優惠2025｜深圳君悅酒店人均$299起！包自助早餐、嘉賓軒行政禮遇／自助晚餐、滑冰場門票
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜5星級深圳凱賓斯基酒店人均低至$408.5起！萬聖節/周末不加價 住行政房送早餐、全日酒廊禮遇｜深圳酒店
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
旅行穿甚麼鞋？5大推薦：On Cloud 5/Allbirds Tree Runners/Hoka Transport/Nike Motiva/Rothy's The Flat
其他人也在看
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 53 分鐘前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 小時前
COS減價難得低至半價！百搭Tee折後低至$100／恤衫裙、連身裙最平$495
喜歡簡約低調風的人，絕對不能錯過今次ZALORA推出的突發減價！當中以極簡時裝而聞名的COS有限時低至半價優惠，男女裝合共超過400款產品有平，包括T-Shirt、冷衫、西褲、外套、長裙等，不少服飾折完二、三百元就可以入手，是大家換季及升級衣櫃的好機會！提提大家，ZALORA買滿$399即有免運費送貨，一、兩件COS服飾都已經可以輕鬆達標！各位快趁COS特價掃貨喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜馬拉松Marathon Sports官網低至33折！Hoka跑鞋低至$599／Asics跑步T恤只需$100
跑季開始，各位跑手準備好跑步裝備未？今年馬拉松Marathon Sports官網雙11早鳥優惠超抵，有超過700款運動產品低至33折。Yahoo購物專員推薦大家入手New Balance、Asics、PUMA等的跑鞋；更可以同時入手運動服裝，折後不少產品跟outlet價位差不多，剛好可以襯出全身跑步Look！馬拉松官網買滿$500即可於指定Circle K便利店取貨或有免費送貨上門，大家快快準備大手出擊！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
雙十一購物狂潮即將來臨，各大網店紛紛推出驚人優惠，還在猶豫要買什麼？不如看看哪些產品減最多！Ahaa 網店即日起至 11 月 16 日，啟動年度最抵家電促銷，Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 頂規電動牙刷直接減到近乎 4 折，原價二千五百元的機型現在只面 HK$1,111 就能帶走！Yahoo Tech HK ・ 1 週前
【123 by ELLA】全場買3送1（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行全場買3送1，只需任選全場4件商品，即送價格最低的一件，全場商品隨意搭！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限28/10）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏多用途濕紙巾90片X2 包優惠裝 $29/件、TARGET PRO BY WATSONS 1%維A醇安瓶精華 $259/件、屈臣氏 強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包第2件半價！YAHOO著數 ・ 23 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
雙11優惠2025｜LG Pay Day 折上折，全店 92 折，2 件額外 88 折
萬聖節除了搞怪裝扮，更可以讓純黑家電為家居增添神秘高級感！LG 官網啟動 Pay Day 優惠，即日起至 10 月 31 日，全店精選產品 1 件額外 92 折，買 2 件更享額外 88 折！純黑家電系列更加碼，於所有折扣後獨家再享 95 折，相當於折上折再折，讓你用近乎破盤價把時尚智能家電一次帶回家！Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
【H&M】門市指定商品限時85折（即日起至優惠結束）
H&M 11.11 門市特惠進行中，指定商品限時85折，女裝、男裝、童裝、家居等你來逛！YAHOO著數 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜iHerb早鳥優惠全網限時78折！暢銷保健品／零食／護膚品攻略！熱賣維他命低至$60
不少商戶陸陸續續推出雙11優惠，雲集保健品、零食及日常百貨的iHerb亦正式加入戰團，由即日起至11月1日凌晨1點，推出雙11早鳥優惠，限時全單78折，而且無任何滿額要求，非常方便！iHerb一向是入手抵價保健品及零食的好地方，今次78折優惠絕對值得囤貨！各位未有頭緒的話，Yahoo購物整合iHerb上最熱賣的保健品、零食及美容美妝品頭三名單，大家不妨參考一下其他人正在入手的產品。Yahoo Food ・ 1 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 2 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 1 天前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 1 天前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 22 小時前