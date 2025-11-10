鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
雙11優惠2025｜Lancôme官網「小黑瓶」買1享26套裝優惠！極光水、極緻完美玫瑰面霜套裝低至57折
Lancôme官網突發雙11優惠低至52折，大家快來掃貨吧！即看內文：
法國明星級護膚品牌Lancôme在雙11購物季來臨之際，竟然做低至半價優惠！並推出官網限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」精華水套裝，低至$555可以擁有1支150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水再送4支皇牌產品旅行裝，全部價值$1,034，差不多以半價就可以入手。除了「小黑瓶」，極緻完美玫瑰眼霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極光水、大眼精華等都有優惠套裝，同樣低近半價！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
官網限定小黑瓶系列優惠！
法國明星級護膚美妝品牌Lancôme，說到皇牌護膚品系列一定數到「小黑瓶」Génifique系列。除了文首提到的GÉNIFIQUE精華水套裝只需$555外，超多人回購的精華液這次也有115ML套裝，只需$1,960享用26件小禮物，禮物價值$3,789，差不多是半價優惠了！「小黑瓶」精華液是半透白色，質地帶黏，味道聞起來是舒服的，沒有很濃烈的香精味道。1滴管左右的份量，輕塗在臉上，感覺清爽而水潤，也很快就被皮膚吸收，皮膚摸起來會很嫩滑舒服。網上不少用家都有表示，毛孔會有減細，假如有痘疤的話，此精華亦有助淡疤，並讓皮膚狀況穩定下來。1支精華就可以有助修護不少歲月狀況，難怪評價高而且回購率也很高。
Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝
套裝包括：
GÉNIFIQUE煥活修護精華 115ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml x4
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6
全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml
全方位防禦抗曬清爽乳霜 10ml
GÉNIFIQUE大眼精華 5ml x2
立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml
52折特價：$1,960｜
價值：$3,789
Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）
套裝包括：
GÉNIFIQUE煥活修護精華 50ml / 補充裝 50ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml
55折特價：$1,150｜
價值：$2,107
Génifique煥活修護精華水150ml套裝（買1享5）
套裝包括：
GÉNIFIQUE煥活修護精華水 150ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml
GÉNIFIQUE大眼精華 5ml
全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml
54折特價：$555｜
價值：$1,034
除了「小黑瓶」之外，Lancôme也有很多值得入手的護膚品！為冬季乾燥天氣做準備，小編很推介這款極緻完美玫瑰「逆齡」面霜。蘊含淡紋抗皺的胜肽成分，和再生玫瑰分子萃取物，能滋潤肌膚，促進膠原蛋白生成，讓肌膚變的光滑有彈性，重拾年輕肌膚澎潤的狀態。而且面霜中淡淡的玫瑰香氣，非常療癒，無論自用或者送女性長輩都很合適。這次雙11優惠，極緻完美玫瑰「逆齡」面霜買30ml贈送25ml的套裝只需$1,590、而極緻完美玫瑰眼霜買20ml贈送15ml的套裝只需$1,210，超級抵買！
極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）
套裝包括：
極緻完美玫瑰眼霜 20ml
極緻完美玫瑰眼霜 5ml x3
57折特價：$1,210｜
價值：$2,118
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）
套裝包括：
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 30ml
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 15ml
極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml x2
57折特價：$1,590｜
價值：$2,794
此外，還有大眼精華、第二代極光水，套裝幾乎都可以做到半價優惠，大家快囤貨吧！趁著Lancôme官網減價有優惠套裝，本身有用開的用家可以趁機囤貨；未用過的朋友，也可以入手最低價的套裝試試效果！
第二代極光水150ml套裝（買1享4）
套裝包括：
第二代CLARIFIQUE極光水 150ml
第二代CLARIFIQUE極光水 50ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml
淨澈亮肌日霜 15ml
57折特價：$835｜
價值：$1,471
GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）
套裝包括：
GÉNIFIQUE大眼精華 20ml
GÉNIFIQUE大眼精華 5ml
GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x2
全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml
58折特價：$770｜
價值：$1,331
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
雙11優惠推薦：
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX
雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
其他人也在看
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 1 天前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 Tyson Yoshi臨上台取消演唱
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜任食大閘蟹+片皮鴨第二位$111！海東軒人均$260起食生拆蟹粉小籠包、古法扣原隻鮑、薑茶湯圓
想盡情任食大閘蟹及片皮鴨？機會來了！於港島及九龍都有多間分店的海東軒，11月3日晚上6點於KKday推出任食大閘蟹及片皮鴨套餐限時第二位$111優惠，折後人均只需$259.5即可食足一晚，絕對有時間讓各位食到夠本！是次套餐除了大閘蟹及片皮鴨外，更有其他多款特色美食，如生拆蟹粉扒時蔬、生拆蟹粉小籠包、黃炆佛跳牆等，夠晒有誠意！其他大部分餐廳推出的任食套餐都只限兩小時，今次海東軒無限時任食套餐，必定吸引一眾蟹迷搶購！各位想食就快去預購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
今日優惠｜Châteraisé朱古力閃電泡芙買1送1、榮華港九區買2送1優惠 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 2 天前
住新界真係不如返深圳住？港島新界深圳置業400萬買到咩？
十月底一名來自上海的港漂接受本地報章訪問，表示在父母資助下，於今年5月以418萬元購入筲箕灣傲華一個實用面積220平方呎的開放式單位，成功「上車」，表示只選擇港島新樓，更豪言：「住新界不如回深圳住！」。咁究竟住新界係咪真係不如住深圳呢？我們嘗試以事主418萬元作為預算，為大家睇睇在各區有甚麼選擇！28Hse.com ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
賴芭堅娜奪標後 拒與WTA官員合照
【Now Sports】WTA年終賽上周六經已結束，最後由哈薩克球手賴芭堅娜擊敗一姐莎芭列卡奪冠，但頒獎禮儀式上，該新科冠軍拒與WTA官員合照，變成尷尬場面。當賴芭堅娜（Elena Rybakina）奪得錦標後，在頒獎儀式上，準備與亞軍的莎芭列卡，以及WTA首席執行長合照時，賴芭堅娜一直企在兩人的左邊一段距離，沒有上前合照，使場面非常尷尬，直到WTA官員離開後，她才與一姐合照，那更明顯是針對WTA所做出的行為。據悉哈薩克球手這樣做，是對於她的教練胡高夫，今年因為有疑似越軌行為被WTA調查，以行動表示不滿。賴芭堅娜賽前只有不足14%打入年終賽，但她以行動來證明其實力，並且對WTA的政治分圍，作出無聲抗議。now.com 體育 ・ 15 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 急凍南美白對蝦肉 $35/2包（即日起至13/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍南美白對蝦肉180克 $35/2包、雀巢咖啡250毫升6罐裝 $60/2排、精選筒裝薯片買一送一！YAHOO著數 ・ 21 小時前
Amazon優惠｜Razer Huntsman Mini 近對折，歷史低價 HK$540 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
螺栓螺帽藏250萬元可卡因空運抵港 20歲收貨男涉販毒被捕
【on.cc東網專訊】香港海關於10月31日在香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢獲約4公斤懷疑可卡因，估計市值約250萬元，並拘捕一名男子。on.cc 東網 ・ 1 天前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前