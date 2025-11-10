Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜Lancôme官網「小黑瓶」買1享26套裝優惠！極光水、極緻完美玫瑰面霜套裝低至57折

法國明星級護膚品牌Lancôme在雙11購物季來臨之際，竟然做低至半價優惠！並推出官網限定護膚品優惠套裝，當中不少得回購率非常高的「小黑瓶」精華水套裝，低至$555可以擁有1支150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水再送4支皇牌產品旅行裝，全部價值$1,034，差不多以半價就可以入手。除了「小黑瓶」，極緻完美玫瑰眼霜、極緻完美玫瑰「逆齡」面霜、極光水、大眼精華等都有優惠套裝，同樣低近半價！幫各位整合好評抵買Lancôme減價套裝，準備囤貨！

官網限定小黑瓶系列優惠！

法國明星級護膚美妝品牌Lancôme，說到皇牌護膚品系列一定數到「小黑瓶」Génifique系列。除了文首提到的GÉNIFIQUE精華水套裝只需$555外，超多人回購的精華液這次也有115ML套裝，只需$1,960享用26件小禮物，禮物價值$3,789，差不多是半價優惠了！「小黑瓶」精華液是半透白色，質地帶黏，味道聞起來是舒服的，沒有很濃烈的香精味道。1滴管左右的份量，輕塗在臉上，感覺清爽而水潤，也很快就被皮膚吸收，皮膚摸起來會很嫩滑舒服。網上不少用家都有表示，毛孔會有減細，假如有痘疤的話，此精華亦有助淡疤，並讓皮膚狀況穩定下來。1支精華就可以有助修護不少歲月狀況，難怪評價高而且回購率也很高。

Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華 115ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml x4 GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6 全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml 全方位防禦抗曬清爽乳霜 10ml GÉNIFIQUE大眼精華 5ml x2 立體塑顏緊緻亮肌面霜 15ml

52折特價：$1,960｜ 價值：$3,789

SHOP NOW

Génifique煥活修護「小黑瓶」115ML套裝

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華 50ml / 補充裝 50ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x6 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml

55折特價：$1,150｜ 價值：$2,107

SHOP NOW

Génifique煥活修護「小黑瓶」50ML套裝（買50ml贈42ml）

Génifique煥活修護精華水150ml套裝（買1享5）

套裝包括：

GÉNIFIQUE煥活修護精華水 150ml GÉNIFIQUE煥活修護精華水 10ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml GÉNIFIQUE大眼精華 5ml 全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml

54折特價：$555｜ 價值：$1,034

SHOP NOW

Génifique煥活修護精華水150ml套裝（買1享5）

除了「小黑瓶」之外，Lancôme也有很多值得入手的護膚品！為冬季乾燥天氣做準備，小編很推介這款極緻完美玫瑰「逆齡」面霜。蘊含淡紋抗皺的胜肽成分，和再生玫瑰分子萃取物，能滋潤肌膚，促進膠原蛋白生成，讓肌膚變的光滑有彈性，重拾年輕肌膚澎潤的狀態。而且面霜中淡淡的玫瑰香氣，非常療癒，無論自用或者送女性長輩都很合適。這次雙11優惠，極緻完美玫瑰「逆齡」面霜買30ml贈送25ml的套裝只需$1,590、而極緻完美玫瑰眼霜買20ml贈送15ml的套裝只需$1,210，超級抵買！

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）

套裝包括：

極緻完美玫瑰眼霜 20ml 極緻完美玫瑰眼霜 5ml x3

57折特價：$1,210｜ 價值：$2,118

SHOP NOW

極緻完美玫瑰眼霜20ml套裝（買20ml贈15ml）

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）

套裝包括：

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 30ml 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 15ml 極緻完美玫瑰「逆齡」面霜 5ml x2

57折特價：$1,590｜ 價值：$2,794

SHOP NOW

極緻完美玫瑰「逆齡」面霜30ML套裝（買30ml贈25ml）

此外，還有大眼精華、第二代極光水，套裝幾乎都可以做到半價優惠，大家快囤貨吧！趁著Lancôme官網減價有優惠套裝，本身有用開的用家可以趁機囤貨；未用過的朋友，也可以入手最低價的套裝試試效果！

第二代極光水150ml套裝（買1享4）

套裝包括：

第二代CLARIFIQUE極光水 150ml 第二代CLARIFIQUE極光水 50ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml 淨澈亮肌日霜 15ml

57折特價：$835｜ 價值：$1,471

SHOP NOW

第二代極光水150ml套裝（買1享4）

GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）

套裝包括：

GÉNIFIQUE大眼精華 20ml GÉNIFIQUE大眼精華 5ml GÉNIFIQUE煥活修護精華 7ml x2 全新GÉNIFIQUE煥活修護眼霜 5ml

58折特價：$770｜ 價值：$1,331

SHOP NOW

GÉNIFIQUE大眼精華20ml套裝（買1享5）

