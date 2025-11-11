LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025

鳳凰｜一號風球今日日間維持
雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！
24S名牌網雙11優惠來了，LOEWE是其中可以享用優惠的品牌。今次優惠款式相當限量，就是「枕頭包」Goya，從Mini版到編織版，低至$10,675把它搶回家。另外，酒紅色Slide Hammock Bag、編織款Hammock都有折，同樣手快有手慢無，看中了就別猶豫下單吧！
24S雙11優惠詳情：
日期：即日起開始
優惠：End of Season低至半價
運費：購物滿300€免運費
LOEWE Goya Puffer mini bag
半價：$10,675；原價：$21,350
LOEWE Goya small puffer bag
半價：$13,600；原價：$27,200
LOEWE Goya Puffer quilted bag
半價：$14,725；原價：$29,450
LOEWE Goya Puffer bag in pleated leather
低至7折：$25,620；原價：$36,600
LOEWE Slice Hammock bag
7折：$18,130；原價：$25,900
LOEWE Hammock compact woven
7折：$22,995；原價：$32,850
