LOEWE手袋雙11低至半價！超限量Goya枕頭包低至$10,XXX｜雙11優惠2025

雙11優惠終於來到白熱化階段，終於見到有網站做LOEWE手袋減價，手袋迷把握機會搶購低至LOEWE手袋！提提你，這次款式超限量，手快有手慢無，各位LOEWE迷，來來來，在雙11期間燒錢吧！

（Getty Images）

24S名牌網雙11優惠來了，LOEWE是其中可以享用優惠的品牌。今次優惠款式相當限量，就是「枕頭包」Goya，從Mini版到編織版，低至$10,675把它搶回家。另外，酒紅色Slide Hammock Bag、編織款Hammock都有折，同樣手快有手慢無，看中了就別猶豫下單吧！

24S雙11優惠詳情：

日期：即日起開始

優惠：End of Season低至半價

運費：購物滿300€免運費

LOEWE Goya Puffer mini bag

半價：$10,675；原價：$21,350

LOEWE Goya Puffer mini bag

LOEWE Goya small puffer bag

半價：$13,600；原價：$27,200

LOEWE Goya small puffer bag

LOEWE Goya Puffer quilted bag

半價：$14,725；原價：$29,450

LOEWE Goya Puffer quilted bag

LOEWE Goya Puffer bag in pleated leather

低至7折：$25,620；原價：$36,600

LOEWE Goya Puffer bag in pleated leather

LOEWE Slice Hammock bag

7折：$18,130；原價：$25,900

LOEWE Slice Hammock bag

LOEWE Hammock compact woven

7折：$22,995；原價：$32,850

LOEWE Hammock compact woven

雙11優惠2024｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略

