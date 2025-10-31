Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減
搶先入手lululemon官網早鳥優惠！低至67折搶到運動褲，超多爆款勁抵買，即看內文：
雙11優惠快要開始！被譽為「瑜珈界Chanel」的lululemon亦即將加入戰團，如果大家擔心搶不到即將到來的雙11優惠產品，不妨先看看官網的WE MADE TOO MUCH專區，比其他人搶先一步掃走心水服飾！除了瑜伽裝備，亦有大量極具質感的裙裝、T恤、外套，全部都非常百搭，可以在聚會時穿，又可以日常當作休閒服穿，經典款式四季都適合，性價比超高，lululemon迷絕不可錯過！
必入手瑜伽運動服！$2XX起買到T恤、高腰緊身褲
lululemon的T恤及上衣一向價位偏高，現在就是最抵買的時機！非常熱賣的Back In Action棉質T恤、短款T恤仍然齊碼，減價後$280已可入手；而IG爆紅的開領貼身Define外套以往一上架即斷貨，這次不僅有貨，減價後更低至$950，減價幅度不大卻仍然值得入手。秋冬跑步訓練必備的Lightweight UV Protection跑步外套、Wunder Train高腰緊身褲折後低至$550，全套搭配時尚度滿分，碼數剩下不多，現在不搶等到雙11優惠開始，應該就買不到了，看中就快手刀搶吧！
Define外套
8折特價：$950｜
原價：$1,180
Lightweight UV Protection跑步外套
8折特價：$950｜
原價：$1,180
Wunder Train高腰中長緊身褲
7折特價：$550｜
原價：$780
Back In Action棉質T恤
67折特價：$280｜
原價：$420
棉質短款T恤
67折特價：$280｜
原價：$420
時尚休閒服飾都有平
除了瑜伽運動服必買！lululemon更有推出穿去返工、逛街、聚會的時尚休閒服飾。男裝方面，長袖與短袖款的Polo衫，折後$550即可入手；而男裝西褲也有減價，原價$1,180，現在只需$850，買來搭配西裝褲用作返工穿搭，或者搭配運動長褲去打高爾夫球都很合適！而女裝的選擇就更多了，All Aligned 羅紋連身迷你裙、Swift中腰闊腿褲、尼龍降落傘褲等都有折，大家可以盡情狂掃貨！
ABC經典剪裁西褲款長褲
72折特價：$850｜
原價：$1,180
寬鬆剪裁長袖高爾夫球Polo衫
7折特價：$620｜
原價：$880
經典剪裁針織珠地布短袖Polo衫
7折特價：$550｜
原價：$780
Swift中腰闊腿褲
72折特價：$850｜
原價：$1,180
寬鬆剪裁皺褶紋理尼龍降落傘褲
72折特價：$850｜
原價：$1,180
All Aligned羅紋連身迷你裙
7折特價：$620｜
原價：$880
Nulu褶皺設計中長背心連身裙
7折特價：$620｜
原價：$880
彈性針織高腰中長款半身裙
7折特價：$620｜
原價：$880
