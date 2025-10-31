Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減

雙11優惠快要開始！被譽為「瑜珈界Chanel」的lululemon亦即將加入戰團，如果大家擔心搶不到即將到來的雙11優惠產品，不妨先看看官網的WE MADE TOO MUCH專區，比其他人搶先一步掃走心水服飾！除了瑜伽裝備，亦有大量極具質感的裙裝、T恤、外套，全部都非常百搭，可以在聚會時穿，又可以日常當作休閒服穿，經典款式四季都適合，性價比超高，lululemon迷絕不可錯過！

按此登入lululemon減價專頁

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

必入手瑜伽運動服！$2XX起買到T恤、高腰緊身褲

lululemon的T恤及上衣一向價位偏高，現在就是最抵買的時機！非常熱賣的Back In Action棉質T恤、短款T恤仍然齊碼，減價後$280已可入手；而IG爆紅的開領貼身Define外套以往一上架即斷貨，這次不僅有貨，減價後更低至$950，減價幅度不大卻仍然值得入手。秋冬跑步訓練必備的Lightweight UV Protection跑步外套、Wunder Train高腰緊身褲折後低至$550，全套搭配時尚度滿分，碼數剩下不多，現在不搶等到雙11優惠開始，應該就買不到了，看中就快手刀搶吧！

Define外套

8折特價：$950｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Define外套

Lightweight UV Protection跑步外套

8折特價：$950｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Lightweight UV Protection跑步外套

Wunder Train高腰中長緊身褲

7折特價：$550｜ 原價：$780

SHOP NOW

Wunder Train高腰中長緊身褲

Back In Action棉質T恤

67折特價：$280｜ 原價：$420

SHOP NOW

Back In Action棉質T恤

棉質短款T恤

67折特價：$280｜ 原價：$420

SHOP NOW

棉質短款T恤

時尚休閒服飾都有平

除了瑜伽運動服必買！lululemon更有推出穿去返工、逛街、聚會的時尚休閒服飾。男裝方面，長袖與短袖款的Polo衫，折後$550即可入手；而男裝西褲也有減價，原價$1,180，現在只需$850，買來搭配西裝褲用作返工穿搭，或者搭配運動長褲去打高爾夫球都很合適！而女裝的選擇就更多了，All Aligned 羅紋連身迷你裙、Swift中腰闊腿褲、尼龍降落傘褲等都有折，大家可以盡情狂掃貨！

ABC經典剪裁西褲款長褲

72折特價：$850｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

ABC經典剪裁西褲款長褲

寬鬆剪裁長袖高爾夫球Polo衫

7折特價：$620｜ 原價：$880

SHOP NOW

寬鬆剪裁長袖高爾夫球Polo衫

經典剪裁針織珠地布短袖Polo衫

7折特價：$550｜ 原價：$780

SHOP NOW

經典剪裁針織珠地布短袖Polo衫

Swift中腰闊腿褲

72折特價：$850｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

Swift中腰闊腿褲

寬鬆剪裁皺褶紋理尼龍降落傘褲

72折特價：$850｜ 原價：$1,180

SHOP NOW

寬鬆剪裁皺褶紋理尼龍降落傘褲

All Aligned羅紋連身迷你裙

7折特價：$620｜ 原價：$880

SHOP NOW

All Aligned羅紋連身迷你裙

Nulu褶皺設計中長背心連身裙

7折特價：$620｜ 原價：$880

SHOP NOW

Nulu褶皺設計中長背心連身裙

彈性針織高腰中長款半身裙

7折特價：$620｜ 原價：$880

SHOP NOW

彈性針織高腰中長款半身裙

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲

雙11優惠2025｜FRESH人氣紅茶精華比官網平近$200、潤色護唇膏多色選擇低至$1XX

雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900

雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）