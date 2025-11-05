雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165
雙11優惠衝著來了，NARS網店也在推出限定10日優惠，11月7至16日，一連10日限定美妝低至半價，超過分的！網店輸入指定優惠碼，正價貨品享高達7折，準備在聖誕前買一波！
今年NARS SINGLES’ DAY 11.11年度美妝慶典於11月7日至11月16日（僅限10天）舉行，NARS官網指定經典美妝產品限時優惠，低至半價！
在此期間，輸入以下優惠碼，即可享受高達7折的優惠：
優惠1：於 NARS 網店購買任何兩件產品*，輸入優惠碼【SINGLE20】，即可享 8 折優惠。
優惠2：於 NARS 網店購買任何產品* 滿 HK$1,200，輸入優惠碼【SINGLE25】，即可享 75 折優惠。
優惠3：於 NARS 網店購買任何產品* 滿 HK$1,500，輸入優惠碼【SINGLE30】，即可享 7 折優惠。
*所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括Holiday 2025節日限量系列、套裝及配件；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。
11月7至16日，只限10日的NARS網店優惠裡，不少美妝都有減價，如節日限量版的Explicit赤吻緞光唇膏，$330減至$165，直接來半價呢！
[節日限量版] Explicit 赤吻緞光唇膏
特價：$165；原價：$330
除了節日限定版唇膏，本身Explicit唇膏，正價如果用優惠碼，買兩件都有8折，滿$1,200有75折，推介留意822 dirty talk粉嫩容易使用的日常必備唇色；826 undressed會再深少少的藕粉色，很溫柔又很適合秋冬；802 no shame是偏橙啡，在秋冬很適合的高級色，各位唇膏控趁有折來入手美美唇膏吧！
NO SHAME - 802 心動杏棕色
DIRTY TALK - 822 玫瑰粉紅色
UNDRESSED - 826 激情米粉色
人氣的原生光蜜粉餅，節日限定的Gold Dust Light Reflecting版都有減價，$370減至$185，也是直接來半價，就很令人心動吧！另外超好用的Afterglow眼影組合、Laguna修容眼影組合、Amour胭脂都有折，也是低至半價搶回家！
[節日限量版] Gold Rush 眼影
特價：$100；原價：$200
[節日限量版] Afterglow 唇頰組合(2 款色調)
特價：$175；原價：$350
[節日限量版] 迷你 Powermatte 玩魅啞緻唇膏組合
特價：$145；原價：$290
Orgasm 迷你胭脂及護唇膏組合
特價：$145；原價：$290
Afterglow 悅光誘惑眼影組合
特價：$250；原價：$500
[Amour 限量系列] 胭脂 #Cherish
特價：$165；原價：$330
Laguna 終極修容眼影組合 (2 款色調)
特價：$260；原價：$520
