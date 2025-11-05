Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜NARS網店限定10日低至半價，拎【優惠碼】買節日限量版Explicit唇膏直接半價至$165

雙11優惠衝著來了，NARS網店也在推出限定10日優惠，11月7至16日，一連10日限定美妝低至半價，超過分的！網店輸入指定優惠碼，正價貨品享高達7折，準備在聖誕前買一波！

按此到NARS網店

（官方圖片）

今年NARS SINGLES’ DAY 11.11年度美妝慶典於11月7日至11月16日（僅限10天）舉行，NARS官網指定經典美妝產品限時優惠，低至半價！

在此期間，輸入以下優惠碼，即可享受高達7折的優惠：

優惠1 ：於 NARS 網店購買任何兩件產品*，輸入優惠碼 【SINGLE20】 ，即可享 8 折優惠。

優惠2 ：於 NARS 網店購買任何產品* 滿 HK$1,200，輸入優惠碼 【SINGLE25】 ，即可享 75 折優惠。

優惠3：於 NARS 網店購買任何產品* 滿 HK$1,500，輸入優惠碼【SINGLE30】，即可享 7 折優惠。

*所有折扣優惠只適用於正價產品，不包括Holiday 2025節日限量系列、套裝及配件；折扣優惠不可與其他優惠同時使用。

按此到NARS網店

11月7至16日，只限10日的NARS網店優惠裡，不少美妝都有減價，如節日限量版的Explicit赤吻緞光唇膏，$330減至$165，直接來半價呢！

[節日限量版] Explicit 赤吻緞光唇膏

特價：$165；原價：$330

[節日限量版] Explicit 赤吻緞光唇膏

除了節日限定版唇膏，本身Explicit唇膏，正價如果用優惠碼，買兩件都有8折，滿$1,200有75折，推介留意822 dirty talk粉嫩容易使用的日常必備唇色；826 undressed會再深少少的藕粉色，很溫柔又很適合秋冬；802 no shame是偏橙啡，在秋冬很適合的高級色，各位唇膏控趁有折來入手美美唇膏吧！

NO SHAME - 802 心動杏棕色

SHOP NOW - 802

NO SHAME - 802 心動杏棕色

NO SHAME - 802 心動杏棕色

DIRTY TALK - 822 玫瑰粉紅色

SHOP NOW - 822

DIRTY TALK - 822 玫瑰粉紅色

DIRTY TALK - 822 玫瑰粉紅色

UNDRESSED - 826 激情米粉色

SHOP NOW

UNDRESSED - 826 激情米粉色

UNDRESSED - 826 激情米粉色

人氣的原生光蜜粉餅，節日限定的Gold Dust Light Reflecting版都有減價，$370減至$185，也是直接來半價，就很令人心動吧！另外超好用的Afterglow眼影組合、Laguna修容眼影組合、Amour胭脂都有折，也是低至半價搶回家！

[節日限量版] Gold Rush 眼影

特價：$100；原價：$200

[節日限量版] Gold Rush 眼影

[節日限量版] Afterglow 唇頰組合(2 款色調)

特價：$175；原價：$350

SHOP NOW

[節日限量版] Afterglow 唇頰組合(2 款色調)

[節日限量版] 迷你 Powermatte 玩魅啞緻唇膏組合

特價：$145；原價：$290

SHOP NOW

[節日限量版] 迷你 Powermatte 玩魅啞緻唇膏組合

Orgasm 迷你胭脂及護唇膏組合

特價：$145；原價：$290

SHOP NOW

Orgasm 迷你胭脂及護唇膏組合

Afterglow 悅光誘惑眼影組合

特價：$250；原價：$500

SHOP NOW

Afterglow 悅光誘惑眼影組合

[Amour 限量系列] 胭脂 #Cherish

特價：$165；原價：$330

SHOP NOW

[Amour 限量系列] 胭脂 #Cherish

Laguna 終極修容眼影組合 (2 款色調)

特價：$260；原價：$520

SHOP NOW

Laguna 終極修容眼影組合 (2 款色調)

按此到NARS網店

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

