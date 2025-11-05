Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！

雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到！(New Balance)

New Balance 波鞋低至半價！比官網更平買到賺到

廣告 廣告

New Balance 波鞋每次減價都極快斷碼，但 Zalora 的貨源十分充足，首推 500 、373、237 熱賣款式，配色絕非「減價螢光色」，而是非常好看又百搭的日常色選，例如燕麥灰、粉紅、咖啡等大熱色系並碼數齊備，顏值高、穿著感舒適又耐穿，絕對值得入手買到賺到！

New Balance 500 Classic Lifestyle Shoes

7折價錢：$384︱ 原價：$549

按此購買

New Balance 500 Classic Lifestyle Shoes

New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋

6折價錢：$341︱ 原價：$569

按此購買

New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋

New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋

6折價錢：$341︱ 原價：$569

按此購買

New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋

New Balance 237 Classic Lifestyle Shoes

5折價錢：$410︱ 原價：$820

按此購買

New Balance 237 Classic Lifestyle Shoes

New Balance 515 海鹽配色、327 潮人最愛低至5折

如果喜愛清新色系，515 海鹽配色亦罕有勁減低至 $359，時尚易襯氣質滿滿，配裙配褲亦一流！鍾情復古學院風的話，BB80、550 籃球鞋款亦減至 $380 即有交易，同樣是清新易襯的配色，秋冬配闊腳褲一流。潮人最愛的 327 亦極少有減價，鞋型修腳不笨重，秋冬配西裝褲保證好看，不到 $500 的價格超級親民！

New Balance 515 Classic Lifestyle Shoes

6折價錢：$359.4︱ 原價：$599

按此購買

New Balance 515 Classic Lifestyle Shoes

New Balance BB80 Lifestyle Shoes

5折價錢：$380︱ 原價：$760

按此購買

New Balance BB80 Lifestyle Shoes

New Balance 327 Classic Lifestyle Shoes

5折價錢：$470︱ 原價：$940

按此購買

New Balance 327 Classic Lifestyle Shoes

New Balance 550 Classic Lifestyle Shoes

4折價錢：$472︱ 原價：$1,180

按此購買

New Balance 550 Classic Lifestyle Shoes

時尚老爹鞋罕有勁減！New Balance 2002R $769 有交易

New Balance 經典鞋款 2002R 甚少減價，Zalora 7折後只需 $769 已能買到，而且碼數十分齊備，配色也是大熱的 Calm Taupe、Arid Stone 大地配色，絕對值得趁低入手。2002R 現時於官網價位為 $879 至 $1,399 不等，Zalora 減價後只需 $769 ，多買一對送給另一半亦不心痛，看中就要手刀下單了！

New Balance Unisex 2002R - Arid Stone

7折價錢：$769.3︱ 原價：$1,099

按此購買

New Balance Unisex 2002R - Arid Stone

New Balance Mens 2002R - Calm Taupe

7折價錢：$769.3︱ 原價：$1,099

按此購買

New Balance Mens 2002R - Calm Taupe

New Balance Unisex 2002R - Grey Matter

7折價錢：$994︱ 原價：$1,420

按此購買

New Balance Unisex 2002R - Grey Matter

New Balance 2002R Classic Lifestyle Shoes

7折價錢：$769.3︱ 原價：$1,420

按此購買

New Balance 2002R Classic Lifestyle Shoes

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

雙11優惠推薦：

雙11優惠2025｜UGG官網限時低至半價！I-DLE同款兩件8折/雪靴平逾$800

雙11優惠2025｜Chevignon突發折上折低至24折！短裝T恤$100有找/低至$319入手牛仔蛋糕裙、直筒工裝牛仔褲

雙11優惠2025︱lululemon官網早鳥優惠勁減67折起！$2XX搶到運動T恤、跑步必備緊身褲、爆紅Define外套都有減