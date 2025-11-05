專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！
New Balance 波鞋低至半價！比官網更平買到賺到
New Balance 波鞋每次減價都極快斷碼，但 Zalora 的貨源十分充足，首推 500 、373、237 熱賣款式，配色絕非「減價螢光色」，而是非常好看又百搭的日常色選，例如燕麥灰、粉紅、咖啡等大熱色系並碼數齊備，顏值高、穿著感舒適又耐穿，絕對值得入手買到賺到！
New Balance 500 Classic Lifestyle Shoes
7折價錢：$384︱
原價：$549
New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋
6折價錢：$341︱
原價：$569
New Balance 373 經典Lifestyle 運動鞋
6折價錢：$341︱
原價：$569
New Balance 237 Classic Lifestyle Shoes
5折價錢：$410︱
原價：$820
New Balance 515 海鹽配色、327 潮人最愛低至5折
如果喜愛清新色系，515 海鹽配色亦罕有勁減低至 $359，時尚易襯氣質滿滿，配裙配褲亦一流！鍾情復古學院風的話，BB80、550 籃球鞋款亦減至 $380 即有交易，同樣是清新易襯的配色，秋冬配闊腳褲一流。潮人最愛的 327 亦極少有減價，鞋型修腳不笨重，秋冬配西裝褲保證好看，不到 $500 的價格超級親民！
New Balance 515 Classic Lifestyle Shoes
6折價錢：$359.4︱
原價：$599
New Balance BB80 Lifestyle Shoes
5折價錢：$380︱
原價：$760
New Balance 327 Classic Lifestyle Shoes
5折價錢：$470︱
原價：$940
New Balance 550 Classic Lifestyle Shoes
4折價錢：$472︱
原價：$1,180
時尚老爹鞋罕有勁減！New Balance 2002R $769 有交易
New Balance 經典鞋款 2002R 甚少減價，Zalora 7折後只需 $769 已能買到，而且碼數十分齊備，配色也是大熱的 Calm Taupe、Arid Stone 大地配色，絕對值得趁低入手。2002R 現時於官網價位為 $879 至 $1,399 不等，Zalora 減價後只需 $769 ，多買一對送給另一半亦不心痛，看中就要手刀下單了！
New Balance Unisex 2002R - Arid Stone
7折價錢：$769.3︱
原價：$1,099
New Balance Mens 2002R - Calm Taupe
7折價錢：$769.3︱
原價：$1,099
New Balance Unisex 2002R - Grey Matter
7折價錢：$994︱
原價：$1,420
New Balance 2002R Classic Lifestyle Shoes
7折價錢：$769.3︱
原價：$1,420
相關文章：雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275
