屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
為了迎接雙11，Rakuten Travel宣佈由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，由即日起可到其網站或App領取8折優惠券，雙11當日更加碼推出低至5折優惠券，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，立即往下睇睇優惠詳情，Yahoo購物專員亦為大家揀選日本酒店11大之最，為無時無刻想飛日本的港人們提供多一個出發的理由。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
Rakuten Travel 快閃優惠低至5折
Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，第一階段釋出8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。第二階段則於11月11日當日分四個時段發放低至5折的住宿優惠，分別為11am發放的5折券、12pm的6折券、1pm的65折券，以及2pm的7折券，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。留意每種優惠券數量有限只有200至311張，大家記得準時開搶！
Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼
優惠推出日期時間：2025年10月31日9am
Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日11am
Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm
Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券
優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm
嚴選「11大之最」住宿體驗
由於參與活動的指定住宿數目眾多，Yahoo購物專員揀選了「日本酒店11大之最」，包括最正宗溫泉體驗、一泊二食的懷石料理住宿、最豐富購物配套、最便利交通位置、最地道美食住宿、最家庭友善以至最安心清潔等，無論你揀選酒店的標準是甚麼，總有一間令你忍不住訂下去！
日本酒店推介1. 最道地溫泉體驗：文珠莊松露亭
坐落於日本絕景「天橋立」之中，並獲得「JAPAN QUALITY」認證的傳統和風旅宿。旅館被歷經歲月的樹林所環繞，能欣賞到寧靜的阿蘇海，以及日本三景之一「天橋立」，最大亮點為天橋立溫泉，素有「美肌之湯」美譽泉質，對肌膚有顯著護理效果，住客能感受溫泉的滋潤，靜享一趟身心靜修之旅。
文珠莊松露亭
優惠前房價：每晚$4,482起，活動期間最高可享67折優惠
文珠莊松露亭
地址：京都府宮津市天橋立文殊堂岬（地圖按此）
交通：從天橋立站步行約6分鐘
日本酒店推介2. 最正宗一泊二食：深山莊高見屋旅館
旅館位於藏王溫泉區，開業至今已有300年歷史，是當地的老字號溫泉旅館。館內每間客房均設有露天浴池，部份更是100%自家源泉，讓住客可在大自然懷抱中放鬆身心。料理以藏王山出產的新鮮食材烹製，既有「華之會席膳」、日式牛肉火鍋，以及以山形的鄉土菜肴為中心的早餐，讓住客無需另覓餐廳，專心享受旅館的一切設備。
深山莊高見屋旅館
優惠前房價：每晚$3,922起，活動期間最高可享56折優惠
深山莊高見屋旅館
地址：山形市藏王溫泉54（地圖按此）
交通：從山形站轉乘路線巴士至藏王溫泉巴士總站，再轉乘酒店接駁巴士
日本酒店推介3. 最絕美四季住宿：十勝川溫泉第一酒店
十勝川溫泉是北海道最為珍貴的溫泉，泉質為富含植物性有機質的「褐碳溫泉」（モールの湯），溫和不刺激、香氣獨特，具有使皮膚光滑、保濕的功效，世界上只有兩處有此特殊的泉質，另一處位於德國。在十勝川溫泉第一酒店除了享受療癒溫泉外，更能欣賞四季分明的自然景觀，包括春日的花海盛開、夏日的綠意盎然、秋日的楓紅染山、冬日的皚皚白雪，感受十勝四季的魅力。
十勝川溫泉第一酒店
優惠前房價：每晚$1,782.8起，活動期間最高可享67折優惠
十勝川溫泉第一酒店
地址：北海道河東郡音更町十勝川溫泉南12（地圖按此）
交通：從JR帶廣站出發，開車約20分鐘
日本酒店推介4. 最便利交通位置：新大阪心齋橋酒店
酒店正正位於大阪市中心，距離地鐵心齋橋站或四橋站只需約3分鐘步行，步行心齋橋步行街、道頓堀，心齋橋大丸或Parco等商場也不過10分鐘，出門吃喝玩樂都非常方便。酒店備有女性專用樓層，亦有家庭房間，獨遊的女生或家庭客亦能安心入住。
新大阪心齋橋酒店
優惠前房價：每晚$657起，活動期間最高可享45折優惠
新大阪心齋橋酒店
地址：大阪市中央區西心齋橋1丁目10番36號（地圖按此）
交通：從心齋橋站步行約2分鐘
日本酒店推介5. 最極致服務體驗：京都 The Junei Hotel
酒店獲「JAPAN QUALITY」認證，在Rakuten Travel網站上「服務與員工」評分高達4.9/5 分，許多旅客在評論中讚揚酒店貼心細緻的服務質素。酒店以五感用心呈現京都待客細節：「視覺」室內設計加入京唐紙、川島織物等元素；「聽覺」全館播放著專屬療癒系背景音樂；「觸覺」選用京都西川製作的100%純棉寢具；「嗅覺」客房鋪設榻榻米瀰漫住特有的「藺草」自然幽香；「味覺」則以京都在地食材入饌，細緻照顧每位旅客的需要。
京都 The Junei Hotel
優惠前房價：每晚$2,984.8起，活動期間最高可享67折優惠
京都 The Junei Hotel
地址：京都市上京區東堀川通下長者町下る三町目14番（地圖按此）
交通：從丸太町站步行約13分鐘
日本酒店推介6. 最深度文化體驗：丸福樓
位於京都鍵屋町的「丸福樓」，前身為任天堂創業初期的總部大樓，建於十九世紀末。翻新後搖身一變成為獨具特色的古蹟酒店，由舊本社及由世界級建築大師安藤忠雄操刀的新楝組成，舊本社保留懷舊的建築風格、新楝可欣賞到安藤忠雄風的清水模風格，為旅客提供獨一無二的住宿體驗。
丸福樓
優惠前房價：每晚$3,273起，活動期間最高可享67折優惠
丸福樓
地址：京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342番地（地圖按此）
交通：從京都站步行約15分鐘
日本酒店推介7. 最地道美食住宿：有馬溫泉高山莊華野
旅館座落於有馬高地之上，瞰整個神戶有馬溫泉街，環境清幽，亦提供金泉與銀泉溫泉，可舒緩身心。晚餐分別有「旬菜會席」以及「 特選會席」選用在地當造食材，如日本三大和牛神戶牛及在地野菜，製作出一道又一道懷石料理，另還可以追加伊勢海老及原隻鮑魚，令人食指大動。早餐有招牌腐竹鍋，採用每日早晨新鮮直送的豆漿手工製成，濃郁順滑，配上燒三文魚及蛋卷，簡簡單單但令人回味。
有馬溫泉高山莊華野
優惠前房價：每晚$3,908起，活動期間最高可享4折優惠
有馬溫泉高山莊華野
地址：兵庫県神戸市北區有馬町400-1（地圖按此）
交通：從有馬溫泉站轉乘接駁巴士，車程約3分鐘
日本酒店推介8. 最安心清潔標準：東京豐洲萬葉俱樂部
位於豐洲市場旁的全新觀光設施「千客萬來」，是一間全新開幕的溫泉酒店，館內設施一應俱全，提供住宿客房、全天候開放的天然溫泉、俯瞰城市景致的頂樓足浴區，以及岩盤浴等，泉水是從箱根、湯河原等溫泉勝地「專車直送」而來，每日新鮮注入，環境潔淨衛生，大家可邊浸邊欣賞東京灣和彩虹大橋景色。
東京豐洲萬葉俱樂部
優惠前房價：每晚$1,507.7起，活動期間最高可享67折優惠
東京豐洲萬葉俱樂部
地址：東京都江東區豊洲6丁目5番1號（地圖按此）
交通：從市場前站直達
日本酒店推介9. 最豐富購物配套：lyf 澀谷東京
酒店坐落於東京市中心黃金地段，東京最潮百貨「澀谷 PARCO」就在對面，步行約15分鐘即可抵達潮牌集中地裏原宿、表參道，鄰近例如澀谷十字路口及代代木公園等人氣地標，無論購物、用餐、文化展覽一應俱全，成為最強購物配套之選！
lyf 澀谷東京
優惠前房價：每晚$1,664起，活動期間最高可享67折優惠
lyf 澀谷東京
地址：東京都澀谷區宇田川町4-3（地圖按此）
交通：從澀谷站直達步行6分鐘
日本酒店推介10. 最獨特住宿體驗：南禪寺八千代
建於1890年，並於2017年進行翻新，保留傳統日式庭園與祇園風格建築，最招牌的池泉山水式庭園「青龍庭」，是由日本著名的庭園設計師小川治兵衛所設計，展現出京都獨有的優雅氣質與歷史美感，為京都老字號旅館。旅館東邊為南禪寺，西邊為平安神宮，更可步行到祗園和清水寺等，可以說是被紅葉景點重重包圍，部份套房設有露台，可邊浸浴邊欣賞庭園的紅葉景色，絕對是奢華又獨特的住宿體驗。
南禪寺八千代
優惠前房價：每晚$2,893起，活動期間最高可享67折優惠
南禪寺八千代
地址：京都府京都市左京區南禪寺福地町34（地圖按此）
交通：從地下鐵蹴上站1號出口步行約5分鐘
日本酒店推介11. 最貼心家庭服務：神戶廣場酒店
此酒店推出多款親子住宿套票，包含動物園與海洋館等熱門景點門票，無需排隊購票即可輕鬆暢遊。酒店更獲Miki House育兒綜研「歡迎寶寶的住宿」認證，免費提供奶瓶清潔劑、嬰兒浴盆及床邊護欄等嬰兒用品。部分客房可俯瞰港口與海景，盡享神戶港的迷人夜景。
神戶廣場酒店
優惠前房價：每晚$573起，活動期間最高可享56折優惠
神戶廣場酒店
地址：兵庫県神戶市中央區元町通1丁目13-12（地圖按此）
交通：從JR阪神「元町站」東口步行約1分鐘
更多相關文章：
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策
日本二三線旅遊城市推介！別再只去東京大阪 一文睇清必到景點、機票價格比拼、本地團/JR Pass推介
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
東京羽田機場全新美食廣場！14間名店進駐：米芝蓮海鮮丼、百年和牛便當、名廚炸豬扒
東京兩大機場邊個好？成田機場NRT VS 羽田機場HND大比拼！即睇優缺點/市區交通/最平機票價錢
東京羽田機場秘密基地：JAL Sky Museum！日航工廠見學免費參觀飛機維修機庫
迪士尼動畫沉浸式體驗登陸福岡！超震撼360°場景，走進《獅子王》、《美女與野獸》的光影世界｜福岡好去處
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
編輯直擊京都全新teamLab！7大亮點哪個最打卡？一文睇清事前購票攻略/入場貼士/交通方法/酒店推介
其他人也在看
OpenAI 終於完成企業重組：非營利實體掌握控制權、繼續與微軟和諧共處
在經過長達半年的籌備後，OpenAI 今日宣布其原有營利子公司已正式轉變為「公益企業」並由非營利實體掌控。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
里約熱內盧大舉圍剿毒梟 至少64人死亡
（法新社里約熱內盧28日電） 巴西警方今天動員直升機與裝甲車在里約熱內盧（Rio de Janeiro ）掃蕩毒梟，這項歷來規模最大的圍剿行動造成至少64人死亡。巴西警方出動2架直升機與32輛裝甲車執行任務，同時還有12台工事車輛負責清除毒梟設於狹小巷弄間的路障，以利進入貧民窟。法新社 ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠陸續有嚟，Klook於11月1日至12日一連12日舉行「11‧11日日放飛搶低DEAL」，帶來五大瘋搶優惠，最吸引的是本地及海外活動低至$11起，澳門金光飛航、香港機場快綫、Haagen-Dazs都只是$11；還有日韓冬季活動低至5折、高達$1,176優惠碼、買得多送更多的即時回贈，11月11日更會送來回機票，Yahoo購物專員立即為大家整理優惠內容及精選優惠攻略！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期熱選（28/10-01/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Merci蜜思朱古力袋裝 $24.8/件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串以$62/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Yahoo香港最佳品牌大獎 表揚最值得信任品牌 全民投票選出心頭好！
為慶祝Yahoo深耕香港30載，「Yahoo香港最佳品牌大獎2025」隆重推出，發掘及表彰在市場風浪中勇於創新、透過卓越服務觸動港人心弦的傑出品牌。公眾更可透過Yahoo民調網上投票，就各個界別選出你最喜愛的品牌，成功投票更可獲 20 YPoints¹！Yahoo新聞 ・ 20 小時前
日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策
今個秋季，日本接二連三發生熊襲擊人事件，有見及此，岐阜縣白川村於10月24日宣布原定於10月25日舉行的世界遺產「白川鄉」紅葉點燈活動將全面中止，計劃前往當地賞楓的各位記得留意。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
家用美容儀推薦｜Starlette家用細胞機亮相！6極RF射頻＋EMS微電流＋首創雙頻超聲波技術，抗炎舒緩降低泛紅
一款「家用細胞機」美容儀亮相，由科研護膚品牌Starlette推出的AURORA PRO美容儀，不僅能激活年輕蛋白、對抗鬆弛和皺紋等六大老化問題，其首創的「雙頻超聲波」技術，具備抗炎舒緩的功效，經S-GS實證能降低61%由外界刺激引起的泛紅、搔癢及刺痛感，為敏感肌朋友打開了使用高能量家用美容儀的大門！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）
759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
雙11優惠2025｜Sasa莎莎網店推雙11早鳥優惠限時12折起！Le Labo香水官網價83折／Byredo不用$900
未到11月，各大網購平台已經搶閘推出雙11優惠2025！而美妝日用品店的SaSa莎莎網店，亦率先推出雙11早鳥優惠限時低至12折，多款化妝品、香水、護膚品、日用品等都有平，不少折後平近數百元，非常划算！今次Yahoo購物專員為大家精選了數款至抵買名牌香水，當中有Le Labo、Byredo、Jo Malone、YSL等，有些香水折完平到編輯都想自購！想知今次SaSa莎莎網店雙11優惠有邊幾款名牌香水值得入手？即看內文！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了
人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜歐洲防盜神器7大推介！最平$167.8入手便攜式安全門鎖/防盜旅行包/Apple AirTag
計劃歐洲之旅卻擔心扒手問題？近年來歐洲主要旅遊城市如巴黎、羅馬、巴塞隆納等地的扒手活動日趨猖獗，不少遊客都曾遇上財物被竊的困擾。今次為大家於Amazon精選的7大防盜神器涵蓋了旅行中最容易出現安全漏洞的環節：從隱藏式錢帶保護現金和護照，到防割材質的背包防止扒手行竊；從RFID屏蔽技術對抗電子掃描，到便攜式門鎖增強住宿安全。每一款產品都經過嚴格篩選，不但具備優秀的防盜功能，更兼顧日常使用的便利性和舒適度。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
南瓜食譜│南瓜栗子炊飯 加兩樣材料變身野餐小飯團
入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：Yahoo Food ・ 8 小時前
NVIDIA 投資 10 億美元入股 Nokia 2.9%：攜手 AI-RAN，推進 5G／6G 與資料中心網絡
Nokia 宣布獲 NVIDIA 以 10 億美元參與定向增發，發行 1.66389 億股、每股 6.01 美元，完成後 NVIDIA 將持有約 2.9% 股權，所得資金用於推進 AI 超級循環下的可信連接與一般企業用途。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限29/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌嬰兒護理系列買2送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025東京車站熱門伴手禮Top10！冠軍「焦糖布蕾」一顆難求
「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！bella儂儂 ・ 1 天前
彭博新聞午間分享 你會想知道的五件事
會晤前瞻美國總統川普已抵達亞洲之行第三站韓國，並將於周四在那裡與中國國家主席習近平會晤。他已表示 ，預計將降低就芬太尼對中國商品加徵的關稅，並與習近平Bloomberg ・ 2 小時前
聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊
Sisley這個來自巴黎的貴婦級品牌，今個聖誕推出聖誕倒數月曆，以及聖誕套裝，包裝更聯名英國藝術家Luke Edward Hall，推出以「劇院」為主題的聖誕套裝，絕美到不行，絕對可以加入聖誕禮物名單當中。Yahoo Style HK ・ 1 天前