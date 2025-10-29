雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠｜Rakuten Travel 快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利

為了迎接雙11，Rakuten Travel宣佈由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，推出限時住宿折扣及專屬優惠，由即日起可到其網站或App領取8折優惠券，雙11當日更加碼推出低至5折優惠券，涵蓋日本各地熱門酒店及溫泉旅館，立即往下睇睇優惠詳情，Yahoo購物專員亦為大家揀選日本酒店11大之最，為無時無刻想飛日本的港人們提供多一個出發的理由。

Rakuten Travel 快閃優惠低至5折

Rakuten Travel由10月31日起至11月12日舉辦「11.11 SALE」優惠活動，第一階段釋出8折優惠碼，大家只需登入其香港網站或App即可領取，預訂金額滿$3,500即可使用，折扣上限為$700，適用於全日本頂級住宿。第二階段則於11月11日當日分四個時段發放低至5折的住宿優惠，分別為11am發放的5折券、12pm的6折券、1pm的65折券，以及2pm的7折券，適用於2026年10月31日前入住指定住宿。留意每種優惠券數量有限只有200至311張，大家記得準時開搶！

Rakuten Travel「11.11 SALE」8折優惠碼

優惠推出日期時間：2025年10月31日9am

即取Rakuten Travel 8折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」5折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日11am

即取Rakuten Travel 5折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」6折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日12pm

即取Rakuten Travel 6折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」65折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日1pm

即取Rakuten Travel 65折優惠

Rakuten Travel「11.11 SALE」7折券

優惠推出日期時間：2025年11月11日2pm

即取Rakuten Travel 7折優惠

嚴選「11大之最」住宿體驗

由於參與活動的指定住宿數目眾多，Yahoo購物專員揀選了「日本酒店11大之最」，包括最正宗溫泉體驗、一泊二食的懷石料理住宿、最豐富購物配套、最便利交通位置、最地道美食住宿、最家庭友善以至最安心清潔等，無論你揀選酒店的標準是甚麼，總有一間令你忍不住訂下去！

日本酒店推介1. 最道地溫泉體驗：文珠莊松露亭

坐落於日本絕景「天橋立」之中，並獲得「JAPAN QUALITY」認證的傳統和風旅宿。旅館被歷經歲月的樹林所環繞，能欣賞到寧靜的阿蘇海，以及日本三景之一「天橋立」，最大亮點為天橋立溫泉，素有「美肌之湯」美譽泉質，對肌膚有顯著護理效果，住客能感受溫泉的滋潤，靜享一趟身心靜修之旅。

文珠莊松露亭

優惠前房價：每晚$4,482起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

坐落於日本絕景「天橋立」之中，並獲得「JAPAN QUALITY」認證的傳統和風旅宿。（相片來源：Rakuten Travel）

最大亮點為天橋立溫泉，素有「美肌之湯」美譽泉質，對肌膚有顯著護理效果。（相片來源：Rakuten Travel）

文珠莊松露亭

地址：京都府宮津市天橋立文殊堂岬（地圖按此）

交通：從天橋立站步行約6分鐘

日本酒店推介2. 最正宗一泊二食：深山莊高見屋旅館

旅館位於藏王溫泉區，開業至今已有300年歷史，是當地的老字號溫泉旅館。館內每間客房均設有露天浴池，部份更是100%自家源泉，讓住客可在大自然懷抱中放鬆身心。料理以藏王山出產的新鮮食材烹製，既有「華之會席膳」、日式牛肉火鍋，以及以山形的鄉土菜肴為中心的早餐，讓住客無需另覓餐廳，專心享受旅館的一切設備。

深山莊高見屋旅館

優惠前房價：每晚$3,922起，活動期間最高可享56折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

旅館位於藏王溫泉區，開業至今已有300年歷史，是當地的老字號溫泉旅館。（相片來源：Rakuten Travel）

深山莊高見屋旅館

地址：山形市藏王溫泉54（地圖按此）

交通：從山形站轉乘路線巴士至藏王溫泉巴士總站，再轉乘酒店接駁巴士

日本酒店推介3. 最絕美四季住宿：十勝川溫泉第一酒店

十勝川溫泉是北海道最為珍貴的溫泉，泉質為富含植物性有機質的「褐碳溫泉」（モールの湯），溫和不刺激、香氣獨特，具有使皮膚光滑、保濕的功效，世界上只有兩處有此特殊的泉質，另一處位於德國。在十勝川溫泉第一酒店除了享受療癒溫泉外，更能欣賞四季分明的自然景觀，包括春日的花海盛開、夏日的綠意盎然、秋日的楓紅染山、冬日的皚皚白雪，感受十勝四季的魅力。

十勝川溫泉第一酒店

優惠前房價：每晚$1,782.8起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

十勝川溫泉第一酒店除了享受療癒溫泉外，更可欣賞到四季分明的自然景觀。（相片來源：Rakuten Travel）

十勝川溫泉第一酒店

地址：北海道河東郡音更町十勝川溫泉南12（地圖按此）

交通：從JR帶廣站出發，開車約20分鐘

日本酒店推介4. 最便利交通位置：新大阪心齋橋酒店

酒店正正位於大阪市中心，距離地鐵心齋橋站或四橋站只需約3分鐘步行，步行心齋橋步行街、道頓堀，心齋橋大丸或Parco等商場也不過10分鐘，出門吃喝玩樂都非常方便。酒店備有女性專用樓層，亦有家庭房間，獨遊的女生或家庭客亦能安心入住。

新大阪心齋橋酒店

優惠前房價：每晚$657起，活動期間最高可享45折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

酒店正正位於大阪市中心，距離地鐵心齋橋站或四橋站只需約3分鐘步行。（相片來源：Rakuten Travel）

新大阪心齋橋酒店

地址：大阪市中央區西心齋橋1丁目10番36號（地圖按此）

交通：從心齋橋站步行約2分鐘

日本酒店推介5. 最極致服務體驗：京都 The Junei Hotel

酒店獲「JAPAN QUALITY」認證，在Rakuten Travel網站上「服務與員工」評分高達4.9/5 分，許多旅客在評論中讚揚酒店貼心細緻的服務質素。酒店以五感用心呈現京都待客細節：「視覺」室內設計加入京唐紙、川島織物等元素；「聽覺」全館播放著專屬療癒系背景音樂；「觸覺」選用京都西川製作的100%純棉寢具；「嗅覺」客房鋪設榻榻米瀰漫住特有的「藺草」自然幽香；「味覺」則以京都在地食材入饌，細緻照顧每位旅客的需要。

京都 The Junei Hotel

優惠前房價：每晚$2,984.8起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

許多旅客在評論中讚揚酒店貼心細緻的服務質素。（相片來源：Rakuten Travel）

酒店以五感用心呈現京都待客細節。（相片來源：Rakuten Travel）

京都 The Junei Hotel

地址：京都市上京區東堀川通下長者町下る三町目14番（地圖按此）

交通：從丸太町站步行約13分鐘

日本酒店推介6. 最深度文化體驗：丸福樓

位於京都鍵屋町的「丸福樓」，前身為任天堂創業初期的總部大樓，建於十九世紀末。翻新後搖身一變成為獨具特色的古蹟酒店，由舊本社及由世界級建築大師安藤忠雄操刀的新楝組成，舊本社保留懷舊的建築風格、新楝可欣賞到安藤忠雄風的清水模風格，為旅客提供獨一無二的住宿體驗。

丸福樓

優惠前房價：每晚$3,273起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

位於京都鍵屋町的「丸福樓」，前身為任天堂創業初期的總部大樓。（相片來源：Rakuten Travel）

丸福樓

地址：京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342番地（地圖按此）

交通：從京都站步行約15分鐘

日本酒店推介7. 最地道美食住宿：有馬溫泉高山莊華野

旅館座落於有馬高地之上，瞰整個神戶有馬溫泉街，環境清幽，亦提供金泉與銀泉溫泉，可舒緩身心。晚餐分別有「旬菜會席」以及「 特選會席」選用在地當造食材，如日本三大和牛神戶牛及在地野菜，製作出一道又一道懷石料理，另還可以追加伊勢海老及原隻鮑魚，令人食指大動。早餐有招牌腐竹鍋，採用每日早晨新鮮直送的豆漿手工製成，濃郁順滑，配上燒三文魚及蛋卷，簡簡單單但令人回味。

有馬溫泉高山莊華野

優惠前房價：每晚$3,908起，活動期間最高可享4折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

旅館座落於有馬高地之上，瞰整個神戶有馬溫泉街，環境清幽。（相片來源：Rakuten Travel）

晚餐分別有「旬菜會席」以及「 特選會席」選用在地當造食材。（相片來源：Rakuten Travel）

有馬溫泉高山莊華野

地址：兵庫県神戸市北區有馬町400-1（地圖按此）

交通：從有馬溫泉站轉乘接駁巴士，車程約3分鐘

日本酒店推介8. 最安心清潔標準：東京豐洲萬葉俱樂部

位於豐洲市場旁的全新觀光設施「千客萬來」，是一間全新開幕的溫泉酒店，館內設施一應俱全，提供住宿客房、全天候開放的天然溫泉、俯瞰城市景致的頂樓足浴區，以及岩盤浴等，泉水是從箱根、湯河原等溫泉勝地「專車直送」而來，每日新鮮注入，環境潔淨衛生，大家可邊浸邊欣賞東京灣和彩虹大橋景色。

東京豐洲萬葉俱樂部

優惠前房價：每晚$1,507.7起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

泉水是從箱根、湯河原等溫泉勝地「專車直送」而來，每日新鮮注入，環境潔淨衛生，大家可邊浸邊欣賞東京灣和彩虹大橋景色。（相片來源：Rakuten Travel）

位於豐洲市場旁的全新觀光設施「千客萬來」，是一間全新開幕的溫泉酒店。（相片來源：Rakuten Travel）

東京豐洲萬葉俱樂部

地址：東京都江東區豊洲6丁目5番1號（地圖按此）

交通：從市場前站直達

日本酒店推介9. 最豐富購物配套：lyf 澀谷東京

酒店坐落於東京市中心黃金地段，東京最潮百貨「澀谷 PARCO」就在對面，步行約15分鐘即可抵達潮牌集中地裏原宿、表參道，鄰近例如澀谷十字路口及代代木公園等人氣地標，無論購物、用餐、文化展覽一應俱全，成為最強購物配套之選！

lyf 澀谷東京

優惠前房價：每晚$1,664起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

酒店坐落於東京市中心黃金地段。（相片來源：Rakuten Travel）

lyf 澀谷東京

地址：東京都澀谷區宇田川町4-3（地圖按此）

交通：從澀谷站直達步行6分鐘

日本酒店推介10. 最獨特住宿體驗：南禪寺八千代

建於1890年，並於2017年進行翻新，保留傳統日式庭園與祇園風格建築，最招牌的池泉山水式庭園「青龍庭」，是由日本著名的庭園設計師小川治兵衛所設計，展現出京都獨有的優雅氣質與歷史美感，為京都老字號旅館。旅館東邊為南禪寺，西邊為平安神宮，更可步行到祗園和清水寺等，可以說是被紅葉景點重重包圍，部份套房設有露台，可邊浸浴邊欣賞庭園的紅葉景色，絕對是奢華又獨特的住宿體驗。

南禪寺八千代

優惠前房價：每晚$2,893起，活動期間最高可享67折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

部份套房更設有露台，可邊浸邊欣賞庭園的紅葉景色。（相片來源：Rakuten Travel）

建於1890年，並於2017年進行翻新，保留傳統日式庭園與祇園風格建築。（相片來源：Rakuten Travel）

南禪寺八千代

地址：京都府京都市左京區南禪寺福地町34（地圖按此）

交通：從地下鐵蹴上站1號出口步行約5分鐘

日本酒店推介11. 最貼心家庭服務：神戶廣場酒店

此酒店推出多款親子住宿套票，包含動物園與海洋館等熱門景點門票，無需排隊購票即可輕鬆暢遊。酒店更獲Miki House育兒綜研「歡迎寶寶的住宿」認證，免費提供奶瓶清潔劑、嬰兒浴盆及床邊護欄等嬰兒用品。部分客房可俯瞰港口與海景，盡享神戶港的迷人夜景。

神戶廣場酒店

優惠前房價：每晚$573起，活動期間最高可享56折優惠

按此經Rakuten Travel預訂

神戶廣場酒店推出多款親子住宿套票。（相片來源：Rakuten Travel）

神戶廣場酒店

地址：兵庫県神戶市中央區元町通1丁目13-12（地圖按此）

交通：從JR阪神「元町站」東口步行約1分鐘

