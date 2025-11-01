雙11優惠2025｜TONYMOLY韓方養生護理低至$111！90分鐘「蝸 · 蔘」舒壓療程都買1送1｜香港SPA推介

8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
全球首間TONYMOLY官方授權美容中心「TONYBLACK 」往年都有推出雙11優惠，當時即使低至1折或買1送1，每位最平都要$199起；今年優惠更瘋狂，做到每位$111，即可歎高質韓式Facial扮靚靚，即睇KKday優惠內容及開搶日期吧！
TONYMOLY首間韓式美容護理中心
TONYBLACK為韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY於香港的首間韓式美容護理中心，以獨有的韓式按摩手法，提供多種不同療效的護理療程，所有療程均用上TONYMOLY護膚產品，令人歎得安心！現時店子於銅鑼灣及尖沙咀共設3間分店，裝修走輕奢華風，每間獨立房間均有梳妝台及TONYMOLY化妝品，完成療程後可以慢慢化返個靚妝，而療程前後更提供韓式茶點及茶包，服務及裝修都滿有口碑！
70分鐘韓方調和養生護理每位$111
今個雙11優惠，KKday將於今日（11月2日）下午3點推出TONYBLACK護理療程優惠，70分鐘的韓方調和養生護理每位只需$111，療程包含30分鐘韓式基本香薰按摩、20分鐘韓式舒壓頭部撥筋、20分鐘韓國去濕破積膜，完成療程後還有韓國花茶及特色茶點！除此之外，還有90分鐘「蝸 · 蔘」寧神舒壓護理買一送一優惠，原價2位要$2,198，折後除開人均$344，可以嘆到各45分鐘的蝸牛至尊修護24K純金人蔘滋養身體按摩、韓式舒壓頭部撥筋配熱敷肩頸按摩。
提提大家，買一送一優惠需要在同一日兌換，同時要留意，優惠只限從未到TONYBLACK享受任何護理的新客人，如果之前已經在TONYBLACK體驗過的話，是次優惠就不適用了。
【KKday 雙 11 優惠 - HK$111/位】新客限定｜70 分鐘韓方調和養生護理｜尊享韓國花茶 及特色茶點
價錢：$111
（原價$1,306）
優惠推出日期時間：2025年11月2日3pm
【KKday 雙 11 優惠 -買一送一】季節限定｜90 分鐘「蝸 · 蔘」寧神舒壓護理｜尊享韓國 花茶及特色茶點
價錢：$688/2位
（原價$2,198/2位），人均$344
優惠推出日期時間：2025年11月2日3pm
TONYBLACK
地址：
尖沙咀1號及2號店｜尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室/13樓1302室 （地圖按此）；
銅鑼灣店｜銅鑼灣希慎道壹號15樓01室（地圖按此）
營業時間：星期一至五12nn-9pm（最後可預約時間7:30pm），星期六及公眾假期11am-7pm（最後可預約時間5:30pm），星期日休息
