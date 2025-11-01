Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜TONYMOLY韓方養生護理低至$111！90分鐘「蝸 · 蔘」舒壓療程都買1送1｜香港SPA推介

全球首間TONYMOLY官方授權美容中心「TONYBLACK 」往年都有推出雙11優惠，當時即使低至1折或買1送1，每位最平都要$199起；今年優惠更瘋狂，做到每位$111，即可歎高質韓式Facial扮靚靚，即睇KKday優惠內容及開搶日期吧！

全球首間TONYMOLY官方授權美容中心「TONYBLACK 」。（相片來源：KKday）

TONYMOLY首間韓式美容護理中心

TONYBLACK為韓國化妝及護膚品牌TONYMOLY於香港的首間韓式美容護理中心，以獨有的韓式按摩手法，提供多種不同療效的護理療程，所有療程均用上TONYMOLY護膚產品，令人歎得安心！現時店子於銅鑼灣及尖沙咀共設3間分店，裝修走輕奢華風，每間獨立房間均有梳妝台及TONYMOLY化妝品，完成療程後可以慢慢化返個靚妝，而療程前後更提供韓式茶點及茶包，服務及裝修都滿有口碑！

TONYBLACK 銅鑼灣新店正式於10月中開幕！（相片來源：tonyblack.hk@IG）

所有療程均用上TONYMOLY護膚產品，令人歎得安心！（相片來源：tonyblack.hk@IG）

70分鐘韓方調和養生護理每位$111

今個雙11優惠，KKday將於今日（11月2日）下午3點推出TONYBLACK護理療程優惠，70分鐘的韓方調和養生護理每位只需$111，療程包含30分鐘韓式基本香薰按摩、20分鐘韓式舒壓頭部撥筋、20分鐘韓國去濕破積膜，完成療程後還有韓國花茶及特色茶點！除此之外，還有90分鐘「蝸 · 蔘」寧神舒壓護理買一送一優惠，原價2位要$2,198，折後除開人均$344，可以嘆到各45分鐘的蝸牛至尊修護24K純金人蔘滋養身體按摩、韓式舒壓頭部撥筋配熱敷肩頸按摩。

提提大家，買一送一優惠需要在同一日兌換，同時要留意，優惠只限從未到TONYBLACK享受任何護理的新客人，如果之前已經在TONYBLACK體驗過的話，是次優惠就不適用了。

【KKday 雙 11 優惠 - HK$111/位】新客限定｜70 分鐘韓方調和養生護理｜尊享韓國花茶 及特色茶點

價錢：$111 （原價$1,306）

優惠推出日期時間：2025年11月2日3pm

SHOP NOW

【KKday 雙 11 優惠 -買一送一】季節限定｜90 分鐘「蝸 · 蔘」寧神舒壓護理｜尊享韓國 花茶及特色茶點

價錢：$688/2位 （原價$2,198/2位） ，人均$344

優惠推出日期時間：2025年11月2日3pm

SHOP NOW

每間獨立房間均有梳妝台及TONYMOLY化妝品，完成療程後可以慢慢化返個靚妝。（相片來源：KKday）

療程前後更提供韓式茶點及茶包，服務及裝修都滿有口碑！（相片來源：tonyblack.hk@IG）

TONYBLACK

地址：

尖沙咀1號及2號店｜尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室/13樓1302室 （地圖按此）；

銅鑼灣店｜銅鑼灣希慎道壹號15樓01室（地圖按此）

營業時間：星期一至五12nn-9pm（最後可預約時間7:30pm），星期六及公眾假期11am-7pm（最後可預約時間5:30pm），星期日休息

