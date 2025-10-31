Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜WM酒店連住2晚半價人均$333.7起，再送早餐 另有85折優惠碼｜香港Staycation優惠

每逢假日，不少港人都會到「 香港後花園」西貢Relax下，若想悠閒地住返晚，Yahoo購物專員推介本地Staycation人氣之選西貢WM酒店！Klook獨家推介連住兩晚5折優惠，包雙人自助早餐，除開人均每晚只需$333.7起；另外，逢星期一中午12點推出的Hotel Monday全球酒店85折優惠碼，最高減$350，同樣抵住呢～

WM酒店飽覽西貢海景

臨近西貢海濱的WM hotel，開業以來一直都是人氣的Staycation熱門選擇。酒店走簡約自然路線，白木色主調，綴以綠色植物，採用大量落地玻璃設計，幾乎每個角落都能睇到無敵大海景，當中最吸引是頂樓的75米長Infinity Pool，飽覽西貢海景，既可暢泳、又可打卡！部份房型更擁有海景私人花園、露天浴池、海景露台等，渡假感滿滿，一瞬間以為自己身處外地！

WM酒店是本港staycation熱門選擇。（相片來源：官方圖片）

西貢WM酒店最出名就是這個無邊際泳池！（相片來源：官方圖片）

連住2晚5折人均$333.7起

Klook在11月3日推出開賣WM Hotel雙11優惠，只要連住2晚就有5折優惠，兼有雙人自助早餐。以2025年11月18日至20日為例，2晚原價$2,669.6起，5折後$1,334.8起，除開每晚人均$333.7起，相當抵住！假如搶不到，可以轉戰每個星期一11am推出的酒店85折優惠碼，最多減$350～根據過往經驗，入住日期不適用於星期五、星期六及公眾假期。

【Klook獨家5折】WM Hotel 連住兩晚半價＋連雙人自助早餐

價錢：連住兩晚$1,334.8起，平均每晚人均$333.7起

SHOP NOW 按此開搶酒店85折優惠碼

Klook在11月3日推出開賣WM Hotel雙11優惠，只要連住2晚就有5折優惠，兼有雙人自助早餐。（圖片：Klook）

WM酒店

地址：香港西貢惠民路28號（地圖按此）

