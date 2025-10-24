雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬

立法會選舉提名期今日開始 方國珊第六度挑戰
今朝起床是否都覺得凍到不想離開溫暖的被窩？氣溫話降就降，幸好雙11暖風機優惠一早已經為你準備好！Yahoo Tech 已精選多款不同價格及勵能的暖風機，雙11優惠期間最低 HK$350 就能入手，助你輕鬆應對氣溫驟降。趕快把握這個機會，趁早準備好過冬恩物！
Turbo Italy 遙控陶瓷式暖風機
Turbo Italy 陶瓷式暖風機採用高效陶瓷發熱技術，平均發熱溫度穩定，能迅速加熱空間。具備 2 級熱度調節（900W 及 2000W）及冷風選擇，隨時根據需求調整室內溫度。配備輕觸式面板和 LED 顯示屏，而左右風向搖擺功能和手動 90 度上下調節送風角度有效確保熱風均勻覆蓋。此外，可透過智能數碼控制自訂室內恆溫（15℃ - 35℃），提升舒適體驗。安全方面，機身開關保險、傾倒斷電保護及12小時定時器設計，讓安全升級。
Ahaa 雙11優惠 HK$350 ｜原價 HK$628
KANEDA 陶瓷暖風機
Kaneda 陶瓷暖風機採用快速 PTC 發熱技術，確保高效且安全的加熱效果。具備兩種熱力選擇，分別為1200W 和 2000W 的輸出功率，並可設定 16℃ 至 32℃ 的理想室內溫度，自動搖擺功能確保熱風均勻分布，讓空間迅速升溫。此外，配備 0-7.5 小時的定時功能，便於設置運行時間。安全設計方面，翻倒自動斷電裝置和過熱保護裝置提供額外保障，而全功能遙控器使操作更加便利，配上隱藏式手柄則方便搬運亦使外型更美觀。
Fortress 雙11優惠 HK$718 ｜原價 HK
$898
LG PuriCare AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇
LG 新型三合一空氣淨化風扇擁有三合一功能，暖風、涼風和潔淨。結合 360° HEPA 過濾器，擁有三重過濾系統：前置濾網可過濾大型粒子，HEPA 濾網則過濾 99.9% 經空氣傳播的細菌及低至0.01微米的微塵，並配備除臭濾網，有效清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。此外，PM 1.0 懸浮粒子感應器對超微細顆粒極為靈敏，搭載智能 LED 顯示面板，能實時偵測空氣污染物並通知清除情況。內置 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.99% 經空氣傳播的細菌，增添一層防護。
暖風方面，風扇提供暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內快速提高 5˚，並讓室溫變化維持在 1.5°C 內。同時可以調整 1 到 10 級的暖風風力，第一級使高溫熱風更集中，適合個人使用；而 10 級暖風溫度則相對低，讓暖風蔓延至整個區域，適合與家人一起共享。空氣淨化風扇功能兼具了空氣清新機和風扇功能，能滿足用家對潔淨涼風的不同需求。透過內置 WiFi，可輕鬆連接至智能手機的 LG ThinQ應用程式，隨時隨地掌控空氣質量。風扇以空氣動力學設計打造，不僅能提供自然微風，還具時尚現代的造型，完美美化任何空間。
LG 優惠：HK$3,590 | 原價 HK
$5,999
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde 三合一甲醛暖風空氣清新機 HP09 (銀金色)
Dyson 三合一甲醛暖風空氣清新機配備 HEPA H13 標準級空氣淨化系統，能捕捉污染物、灰塵、氣體、氣味、致敏原並偵測及持續消滅甲醛，能去除 H1N1、H3N2、EV71 病毒及 99.95% 小至 PM0.1 的微粒，什至過濾高達 99.9% 人類冠狀病毒 229E 及 OC43 氣溶膠，產品榮獲韓國過敏協會（KAF）認證，適合過敏人士使用。此外，其 Air Multiplier 氣流倍增技術能噴射強大的高速淨化氣流，可產生循環氣流，將較遠的污染物吸入機身，將淨化空氣吹送到全室。三合一冷暖風機內置 PTC 陶瓷板，能在噴射空氣時進行加熱，配合內置恆溫器，可在保持房間溫度的同時，節省高達 30% 的機器操作成本。三合一功能，一機三用，包括空氣清新機、電風扇及暖風機，節省不少空間。
Dyson 售價 HK$7,180
