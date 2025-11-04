焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Tech HK

雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集。

雙11優惠2025｜全網最抵優惠合集：半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Samsung 雙十一電視回收當錢洗！

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)

55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)

HK$7,380 或 免息分期每月 HK$205 起 (原價 HK$9,980)

廣告

可享高達 36 個月免息分期

DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈

Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100

Samsung Rewards 全店 5% 回贈

立即購買

LG 雙十一每日快閃 11 件限時秒殺！

👉雙11優惠2025｜LG 空氣清新機直降 58 折，即睇雙十一快閃優惠

LG PuriCare AeroBooster 空氣清新機

LG PuriCare 空氣淨化器以其纖巧的外型和高級設計，完美適合狹小空間，為家居增添高貴典雅的氣質。具備 360 度全方位潔淨空氣，無論放置在何處，都能提供潔淨的環境。它的多重過濾系統，包括 HEPA13 濾網，有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵，同時能夠去除灰塵、超微粒子、細菌、病毒、異味和黴菌，確保空氣質量達到最佳。清淨循環扇設計上下吹風，將潔淨空氣送至超過 5.5 米的範圍，覆蓋每個角落，並使用 UVnano 技術消毒風扇葉片，保持其衛生。此外，內置的空氣離子機能可中和有害物質，創造無菌空間，更可隨心調節的氛圍燈光，為不同場合營造合適的氛圍，讓家具融合家中變成裝飾品。

LG 每日快閃 HK$3,580 | 原價 HK$6,150

立即購買

半價 Casetify 配件 - 雙 11 優惠碼【111125】

👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！

立即購買

Casetify 個人化手機掛繩

雙 11 半價：HK$180｜原價 HK$359

Casetify Bounce Band - Orange

雙 11 半價：HK$269｜原價 HK$539

Dyson 額外再減 11.11%

👉雙11優惠2025｜Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303

Dyson Corrale 直捲髮造型器

Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。

Dyson 雙11優惠 HK$2,303 | 原價 HK$3,980

立即購買

近 4 折買 Philips Sonicare 電動牙刷

👉雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機

DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。

四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 HK$2,588

立即購買

Sharp 二合一直立式無線吸塵機

Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 HK$3,380

立即購買

HK$111 有 100GB 5G 台 plan

👉雙11優惠2025｜電訊商雙11限時月費計劃，月費$111起 ，低至 HK$111 出機（SmarTone、CMHK）

SmarTone

重點優惠：

新客戶上台 5G 月費計劃專享人氣手機換購價 低至$111

現有客戶限定，續約指定5G計劃即送 111GB 本地數據

SmarTone Home 5G 寬頻 HK$1,111 享有 12 個月服務

HK$1,111 購買 Apple AirPods Pro第二代

HK$111 購買 HUAWEI Band 10

購買指定「漫遊數據多日通」，額外加送4日

立即購買

CMHK

重點優惠：

HK$111 享 5G 極致 100 服務計劃，豁免$432行政費，並可參與共慶全運大抽獎

HK$149 享 5G 50GB 一咭兩地服務計劃，豁免$432行政費，送中國內地號碼服務(價值$18/月)

6 折入手 ThinkPad

👉雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級

ThinkPad P14s Gen 5

ThinkPad P14s Gen 5 搭載了 Intel Core Ultra 處理器與先進的 NPU，確保卓越的運算表現。其企業級的 Intel vPro 技術為用戶提供了強大的安全性，而專業級的 NVIDIA RTX 顯示卡則有效簡化繁重的工作流程。

ThinkPad P14s Gen 5 配備 14.5 吋 1920 x 1200 IPS 屏幕，防眩光顯示器經過低藍光認證，有效減少眼睛疲勞，讓用戶在長時間使用中保持舒適。P14s Gen 5 提供充足的連接埠和快速記憶體，支持流暢的連線，特別適合進階用戶、工業工程師和設計師。重新設計的 ThinkPad 鍵盤易於使用，且增大的 TrackPad 提供更精確的導航，並能快速調整視聽設定。

此外，ThinkShield 全套先進硬件和軟件方案通過數據加密和生物認證技術，全面保護用戶的裝置。AI 驅動的 Intel 威脅偵測技術能有效阻截勒索軟件和加密脅持等安全威脅，並且符合 MIL-STD 810H 規格，確保在各種環境下的可靠性和耐用性。

ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 40%)

Lenovo 官網優惠價 HK$7,748 ｜原價 HK$13,030

立即購買

Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)

Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK$16,000

立即購買

ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 36%)

Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK$21,800

立即購買

限時搶半價 Logitech 人體工學配件

👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤

Lift 人體工學垂直滑鼠

57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。

Logitech 特價 HK$359 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK$699

立即購買

PS5 主機即減 $790

👉雙11優惠2025｜PS5 全線即減 HK$790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）

雙11優惠｜PS5 全線即減 HKD 790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）

PlayStation 將於 2025 年 10 月 31 日至 11 月 13 日在香港舉行「雙 11 購物節」，PS5 主機全線即減 HK$790，周邊與多款第一方大作同場特價，遊戲低至 HK$148 起，數量有限、售完即止。

PlayStation 雙十一重點優惠

PS5 主機全線即減 HK$790：

  • PS5 標準版 HK$2,990

  • PS5 數位版 HK$2,190

  • PS5 Pro HK$4,990

PS5 配件優惠：

  • PlayStation Portal HK$1,429

  • DualSense 由 HK$499 起

  • DualSense Edge HK$1,429

  • PS VR2 至 HK$2,599

  • PULSE Explore 無線耳塞 HK$1,339

  • PULSE Elite 無線耳機 HK$939 左右

  • Access 控制器 HK$549。

加碼禮遇：購買 DualSense Edge 或 PlayStation Portal，可獲《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載代碼。

$111 買到 IP cam

TP-Link 在雙11期間推出「狂歡購物節」限時優惠活動，涵蓋多款人氣 Wi-Fi Mesh路由器、智能攝影機及網絡產品配件等，部分指定產品低至 $111。

11 food.

