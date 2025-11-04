低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集。
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！
Samsung 雙十一電視回收當錢洗！
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
HK$7,380 或 免息分期每月 HK$205 起 (原價 HK$9,980)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
LG 雙十一每日快閃 11 件限時秒殺！
👉雙11優惠2025｜LG 空氣清新機直降 58 折，即睇雙十一快閃優惠
LG PuriCare AeroBooster 空氣清新機
LG PuriCare 空氣淨化器以其纖巧的外型和高級設計，完美適合狹小空間，為家居增添高貴典雅的氣質。具備 360 度全方位潔淨空氣，無論放置在何處，都能提供潔淨的環境。它的多重過濾系統，包括 HEPA13 濾網，有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵，同時能夠去除灰塵、超微粒子、細菌、病毒、異味和黴菌，確保空氣質量達到最佳。清淨循環扇設計上下吹風，將潔淨空氣送至超過 5.5 米的範圍，覆蓋每個角落，並使用 UVnano 技術消毒風扇葉片，保持其衛生。此外，內置的空氣離子機能可中和有害物質，創造無菌空間，更可隨心調節的氛圍燈光，為不同場合營造合適的氛圍，讓家具融合家中變成裝飾品。
LG 每日快閃 HK$3,580 | 原價 HK
$6,150
半價 Casetify 配件 - 雙 11 優惠碼【111125】
👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
Casetify 個人化手機掛繩
雙 11 半價：HK$180｜原價 HK$359
Casetify Bounce Band - Orange
Dyson 額外再減 11.11%
👉雙11優惠2025｜Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303
Dyson Corrale 直捲髮造型器
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 雙11優惠 HK$2,303 | 原價 HK
$3,980
近 4 折買 Philips Sonicare 電動牙刷
👉雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。
四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 HK
$2,588
Sharp 二合一直立式無線吸塵機
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 HK
$3,380
HK$111 有 100GB 5G 台 plan
👉雙11優惠2025｜電訊商雙11限時月費計劃，月費$111起 ，低至 HK$111 出機（SmarTone、CMHK）
SmarTone
重點優惠：
新客戶上台 5G 月費計劃專享人氣手機換購價 低至$111
現有客戶限定，續約指定5G計劃即送 111GB 本地數據
SmarTone Home 5G 寬頻 HK$1,111 享有 12 個月服務
HK$1,111 購買 Apple AirPods Pro第二代
HK$111 購買 HUAWEI Band 10
購買指定「漫遊數據多日通」，額外加送4日
CMHK
重點優惠：
HK$111 享 5G 極致 100 服務計劃，豁免$432行政費，並可參與共慶全運大抽獎
HK$149 享 5G 50GB 一咭兩地服務計劃，豁免$432行政費，送中國內地號碼服務(價值$18/月)
6 折入手 ThinkPad
👉雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
ThinkPad P14s Gen 5
ThinkPad P14s Gen 5 搭載了 Intel Core Ultra 處理器與先進的 NPU，確保卓越的運算表現。其企業級的 Intel vPro 技術為用戶提供了強大的安全性，而專業級的 NVIDIA RTX 顯示卡則有效簡化繁重的工作流程。
ThinkPad P14s Gen 5 配備 14.5 吋 1920 x 1200 IPS 屏幕，防眩光顯示器經過低藍光認證，有效減少眼睛疲勞，讓用戶在長時間使用中保持舒適。P14s Gen 5 提供充足的連接埠和快速記憶體，支持流暢的連線，特別適合進階用戶、工業工程師和設計師。重新設計的 ThinkPad 鍵盤易於使用，且增大的 TrackPad 提供更精確的導航，並能快速調整視聽設定。
此外，ThinkShield 全套先進硬件和軟件方案通過數據加密和生物認證技術，全面保護用戶的裝置。AI 驅動的 Intel 威脅偵測技術能有效阻截勒索軟件和加密脅持等安全威脅，並且符合 MIL-STD 810H 規格，確保在各種環境下的可靠性和耐用性。
ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 40%)
Lenovo 官網優惠價 HK$7,748 ｜原價 HK
$13,030
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)
Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK
$16,000
ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 36%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK
$21,800
限時搶半價 Logitech 人體工學配件
👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
Lift 人體工學垂直滑鼠
57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。
Logitech 特價 HK$359 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK
$699
PS5 主機即減 $790
👉雙11優惠2025｜PS5 全線即減 HK$790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）
PlayStation 將於 2025 年 10 月 31 日至 11 月 13 日在香港舉行「雙 11 購物節」，PS5 主機全線即減 HK$790，周邊與多款第一方大作同場特價，遊戲低至 HK$148 起，數量有限、售完即止。
PlayStation 雙十一重點優惠
PS5 主機全線即減 HK$790：
PS5 標準版 HK$2,990
PS5 數位版 HK$2,190
PS5 Pro HK$4,990
PS5 配件優惠：
PlayStation Portal HK$1,429
DualSense 由 HK$499 起
DualSense Edge HK$1,429
PS VR2 至 HK$2,599
PULSE Explore 無線耳塞 HK$1,339
PULSE Elite 無線耳機 HK$939 左右
Access 控制器 HK$549。
加碼禮遇：購買 DualSense Edge 或 PlayStation Portal，可獲《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載代碼。
$111 買到 IP cam
TP-Link 在雙11期間推出「狂歡購物節」限時優惠活動，涵蓋多款人氣 Wi-Fi Mesh路由器、智能攝影機及網絡產品配件等，部分指定產品低至 $111。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
SAMSUNG 擺脫「擠牙膏」污名? Galaxy S26 系列傳聞規格曝光!
近年 SAMSUNG 旗艦手機被指創新乏力，升級幅度未如理想。不過近日業界流出一個消息，指出將於 2026 年登場的 Galaxy S26 系列將迎來真正意義上的全面升級，從相機系統到電池續航都將有顯著提升！Mobile Magazine ・ 1 天前
【123 by ELLA】雙十一全場第二件半價（即日起至優惠結束）
123 by ELLA現正進行雙十一狂歡購物節，全場商品任揀兩件，第二件自動半價，不同商品都能一齊結帳，享受優惠！YAHOO著數 ・ 13 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點
文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSIQooah.com ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜搶先平買Jellycat聖誕系列！最平低至$190、Letter to Santa公仔平官方價$160
Jellycat公仔熱潮從未間斷，皆因官方不時都會推出新款式，如最新有聖誕節版Jellycat公仔，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$190！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有聖誕節版滑雪花生、Letter to Santa公仔等，部分更是香港官方暫時未開始發售，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布TechRitual ・ 8 小時前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
小米 17 Ultra 爆料：2億像素潛望長焦+「冇得輸」秘密武器，頂配獨佔雙衛星通訊!
日前據知名數碼博主「數碼閒聊站」透露，小米新一代旗艦手機 17 Ultra 已正式備案，將推出兩個版本，型號分別為 2512BPNDAC 與 25128PNA1C。全系列均支援 UWB 超寬頻技術，而高配版本更獨家搭載「天通一號衛星通話」與「北斗短報文衛星短信」雙衛星通信系統。Mobile Magazine ・ 1 天前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren快閃75折！宋仲基、Krystal必備恤衫／平替愛馬仕「菜籃袋」低至$3,9XX
Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，現在連FARFETCH都有新季快閃75折，滿$1,200即享75折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
【魚尚】星期二魚尚日 半價加購指定卷物（即日起至25/11）
每逢星期二「魚尚日」就會有限定超荀優惠，購物每滿$40，即可以半價加購指定卷物，包括太卷 (4件) 、三文魚小卷 (12件) 、 蟹柳卷 (12件)及飛魚籽雙色小卷 (12件) ，最低半價卷物$7.5起！YAHOO著數 ・ 10 小時前
Galaxy S26 系列延至明年 2月發佈，一出即變舊科技
文章來源：Qooah.com Samsung Galaxy S26 系列旗艦手機的「Galaxy Unpacked」全球發佈會時間與地點已曝光，計劃於 2026 年 2 月 25 日在美國三藩市舉辦，這是自 2023 年發佈 Galaxy S23 系列後，Samsung 時隔三年再度選擇三藩市作為發佈會舉辦地。 消息由 @Jukanlosreve 透露，且已獲 @i冰宇宙 等人證實。業內人士指出，三藩市如今是人工智能技術核心樞紐，而Samsung作為 AI 智能手機領域的先行者，在此舉辦發佈會，契合其開啓 AI 智能手機時代的定位。 值得注意的是，此次發佈會時間較以往有所調整。過去 Samsung 通常在 1 月下旬至 2月上旬舉辦 Unpacked 活動，此次卻推遲至 2 月下旬。分析認為，調整源於產品陣容策略變化。此前 Samsung 曾計劃用「Pro」版本替代標準版，以「Edge」機型取代「Plus」機型，但因上一代 Galaxy S25 Edge 市場表現未達預期，最終決定延續「三機型」策略，繼續推出標準版、Plus 高階機型及 Ultra 旗艦機型，目前相關籌備工作已啓動。Qooah.com ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Coach搶手款Brooklyn大手袋官網價68折！快閃減價Empire平官網近$1,100
想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台FARFETCH雙11有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Dyson 雙11全店額外減 11.11%，直捲髮造型器到手價 HK$2,303
今年雙 11 終於等到 Dyson 年度優惠！全店產品優惠折扣後額外再減 11.11%，數學題好複雜？Yahoo Tech 為你計好入手價！不能錯過人氣王直捲髮造型器 Dyson Corrale，價格直降 HK$1,677，只要 HK$2,303 就能買走！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 13 小時前
【759阿信屋】今期熱選（04/11-08/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，炭燒豬肉脯 $15.9/2件、家樂牌杯裝螺絲粉 $25.9/2件、真美牛肉丸$48/2袋、桃哈多Nagewa薯圈 $13.8/2件！YAHOO著數 ・ 12 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月最新優惠低至3折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月將有雙11優惠和黑五購物節優惠，現時iHerb自家品牌產品最平低至3折，新會員更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 14 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 13 小時前
LVMH旗下24S名牌手袋低至4折！Burberry激減$17,400／Loewe Goya枕頭包5折 這款手袋只需$958！
LVMH集團旗下的法國精品網購平台24S，趁住雙11來臨前，率先推出秋季減價優惠！減價區的服飾、名牌手袋、波鞋等有低至4折優惠，當中大家最愛的名牌手袋如Burberry、Loewe、The Row、TOTEME等都有折，Burberry清新配色Knight bag更由$29,000減至$11,600，相等於4折；而MARC JACOBS Mini Tote bag折後千元內可以擁有，減得十分瘋狂！即睇以下24S優惠至抵買推薦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
2025最新11月生日優惠｜56個食買玩優惠 免費主題公園門票/唱K/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/清酒/$100購物折扣
來到年尾，一於就趁11月壽星慶祝生日時約齊親朋好友見面、吃大餐！Yahoo著數專員集合56個2025年11月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等，讓大家與11月生日的親友過一個精彩生日！YAHOO著數 ・ 1 天前