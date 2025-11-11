雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、Dyson 年度最抵、LG 吸塵機套裝低至 2,xx

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！
NordVPN 年度折扣優惠不能錯過
👉雙11優惠2025｜NordVPN 雙十一優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月
機場 WiFi 太慢、國外網站被擋？NordVPN 限時 26 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$23 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證。
NordVPN 基本方案
27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK
$2,450
NordVPN 完整方案連 1 TB 雲端儲存空間
27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK
$3,845
Samsung 雙十一電視回收當錢洗！
👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
55" Neo QLED QN1EF 4K Samsung Vision AI Smart TV (2025)
HK$7,380 或 免息分期每月 HK$205 起 (原價 HK$9,980)
可享高達 36 個月免息分期
DBS信用卡用戶享 HK$400 現金回贈
Samsung 會員首次購物優惠，全單滿$2,000額外減$100
Samsung Rewards 全店 5% 回贈
LG 吸塵機 + 空氣清新機組合低至 HK$2,837
👉雙11優惠2025｜LG 吸塵機 + 空氣清新機組合低至 HK$2,837
👉雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！
LG CordZero A9 Air 無線吸塵機 + PuriCare AeroHit 空氣清新機套裝
CordZero A9 Air 無線吸塵機
CordZero A9 Air 無線吸塵機僅重 1.1kg，搭載 Dual Turbo Cyclone 技術，有效分隔灰塵與空氣，防止濾網內積聚灰塵，確保持久吸力。其即拆即吸的隙縫吸管設計，有效輕鬆清潔難以觸及的角落，並配備二合一吸頭，適應不同環境與用途。五重過濾系統能夠有效鎖住灰塵，避免其重新釋放到空氣中，並且可水洗的易拆式濾網方便清潔，減少維護的煩惱。此外，A9 Air 配備可替換電池，並設有 LED 提示燈，能隨時監控電量，並且輕鬆一按即可迅速更換電池。
PuriCare AeroHit 空氣清新機
PuriCare AeroHit 空氣清新機與 LG 360˚ Hit 型號相比，設計上減少了 42% 的佔用空間，方便在狹小空間內放置，並為環境增添優雅與精緻感。空氣清新機提供全方位的 360 度潔淨空氣，無論放置於何處，都能有效淨化周圍空氣。其多重過濾系統包括 HEPA 濾網，能有效過濾 99.9% 的細菌和 99.999% 的粉塵及懸浮物，並去除異味和氯化鈉顆粒，確保空氣潔淨。
在睡眠模式下，噪音低至 25 分貝，提供安靜的睡眠環境。配搭流線型的 LED 顯示屏，提供簡潔易讀的介面，輕鬆掌握空氣質量。透過 LG ThinQ 應用程式，更可以隨時隨地監控空氣清新機的運作情況，將智能家居體驗提升。
LG 雙11套裝優惠＋額外 11% 折扣： HK$2,837 ｜原價 HK
$ 6,080
LG CordZero A9N (晶鑽銀)
LG CordZero A9N 配備 AEROScience 智能變頻摩打，以超高轉速創造強勁 3D 迴旋氣流，有效分離及阻隔微塵，強勁耐用。其多功能吸頭設計滿足不同清潔需求，電動地拖吸頭（需額外購買）具自動出水系統，拖布保持濕潤，可同時吸塵及拖地，並提供三段水量調節；纖薄電動地板吸頭可輕鬆清潔難以觸及的狹窄空間，去除灰塵、污垢及寵物毛髮；震動寢具吸頭則每分鐘拍打 4,000 次，結合強勁吸力，有效吸走床單、梳化及車椅上的塵蟎。
內置五重過濾系統能過濾 99.9% PM0.3 懸浮粒子，呵護室內空氣健康。而金屬防塵裝置及濾網都可用清水洗淨，乾淨衛生。人體工學設計配合可調節式伸縮吸塵管，輕鬆適應不同身高及清潔環境，並減輕清潔時的手部負擔，讓清潔變得輕鬆高效。
LG 雙 11 快閃 ：HK$1,666 | 原價 HK
$4,290
半價 Casetify 配件 - 雙 11 優惠碼【111125】
👉雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
雙11優惠2025｜Casetify 年度最大型優惠，配件激罕半價！
Casetify 個人化手機掛繩
雙 11 半價：HK$180｜原價 HK$359
Casetify Bounce Band - Orange
Dyson 額外再減 11.11%
👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）
Dyson Airstrait 二合一吹風直髮器
Dyson Airstrait 運用氣流，吹乾、直髮，一步到位，而且無需熱面板，對比傳統熱面板直髮技術，頭髮強韌度增加 60%，水潤度增加高達 28%，同時減少染髮褪色高達 60%。Airstrait 搭載 Dyson Hyperdymium 摩打，摩打擁有 13 枚葉片，葉輪以每分鐘高達 106,000 rpm 的速度旋轉，每秒推動 11.9 公升氣流，有效產生 3.6kPa 的氣壓，足以從濕髮吹乾同時順直髮絲。同時擁有智能溫控技術，能調整氣流溫度多達每秒 16 次，以防止過熱損傷頭髮，有效保護頭髮的天然光澤。Airstrait提供了三段式溫度設置 80℃ 、110℃ 、140℃ ，從濕髮吹乾的同時拉直頭髮，一步到位。
Dyson 雙11優惠 HK$2,990 | 原價 HK
$3,980
Dyson Corrale 直捲髮造型器
Dyson Corrale 直捲髮造型器能塑造各種不同造型 ，包括優雅氣質內捲、華麗層次曲髮或是柔滑亮麗直髮，都能一機搞定。Corrale 採用了錳銅合金彎曲面板，可以在造型時減少使用熱力，配合智能熱控技術亦會每秒測量氣流溫度 100 次，確保穩定的熱力，且加熱溫度不會超過設定範圍傷害髮絲，並提供三段精確溫度設定以供選擇。另外機身 OLED 屏幕上可顯示電池電量，溫度控制及充電狀態，至於充電只需 70 分鐘即可使用 30 分鐘，如想進一步延長造型時間，只需要把直捲髮造型器充滿電並保持充電線連接即可。
Dyson 雙11優惠 HK$2,303 | 原價 HK
$3,980
近 4 折買 Philips Sonicare 電動牙刷
👉雙11優惠2025｜雙11 必搶 Sonicare 電動牙刷直降近 4 折，逾半價入手吸塵機
DiamondClean 9500 的感應器可以幫助你完善刷牙技巧，專用 app 可以為你提供即時刷牙指導，同時追蹤刷牙動作所覆蓋的範圍，讓你可即時看到刷淨及遺漏的部份。配上 Premium Gum Care 智能牙齦護理刷頭時，它會自動選擇最佳設定，在 5 個模式和 3 段牙刷力度中自動配對適當的最佳設定。
四款智能刷頭助你針對口腔不同部位進行清潔，包括智能刷頭、智臻潔淨刷頭、智臻護齦刷頭、智臻亮白刷頭以及舌苔清潔刷頭。它亦會隨附一個 USB 旅行充電盒，外出旅遊亦能輕鬆攜帶。
（已售完）
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,111｜原價 HK$2,588
Sharp 二合一直立式無線吸塵機
Ahaa 雙 11 優惠：HK$1,511｜原價 HK
$3,380
智能健康空氣炸鍋 XXL HD9285/93
智能健康空氣炸鍋採用了 Rapid Air 高速空氣循環技術，氣炸鍋以其獨特的「海星」設計，能夠有效旋轉熱空氣，製作出外脆內嫩的美味食物，並可減少煎炸油脂多達 90%，享受更健康的飲食。氣炸鍋具備 16 合 1 烹調功能，無論是煎、炒、烤、焗、炸、解凍、翻熱、保溫、燜、燉、風乾、發酵、一鍋煮、冷凍食品、加熱還是烘焙，皆可輕鬆應對，能隨心所欲炮製各式佳餚。透過 NutriU 應用程式，更可以隨時隨地遙距監測烹調過程，確保每道菜的完美呈現。此外，氣炸鍋的保溫功能以及隔熱外殼設計，確保安全使用。食物籃和內鍋更可直接放入洗碗碟機清洗，方便快捷。
Philips 雙 11 特價 HK$1,198 ｜原價 HK
$1,898
HK$111 有 100GB 5G 台 plan
👉雙11優惠2025｜電訊商雙11限時月費計劃，月費$111起 ，低至 HK$111 出機（SmarTone、CMHK）
SmarTone
重點優惠：
新客戶上台 5G 月費計劃專享人氣手機換購價 低至$111
現有客戶限定，續約指定5G計劃即送 111GB 本地數據
SmarTone Home 5G 寬頻 HK$1,111 享有 12 個月服務
HK$1,111 購買 Apple AirPods Pro第二代
HK$111 購買 HUAWEI Band 10
購買指定「漫遊數據多日通」，額外加送4日
CMHK
重點優惠：
HK$111 享 5G 極致 100 服務計劃，豁免$432行政費，並可參與共慶全運大抽獎
HK$149 享 5G 50GB 一咭兩地服務計劃，豁免$432行政費，送中國內地號碼服務(價值$18/月)
6 折入手 ThinkPad
👉雙11優惠2025｜Lenovo 雙 11 全年最強折扣，ThinkPad 6 折入手，工作效率即刻升級
ThinkPad P14s Gen 5
ThinkPad P14s Gen 5 搭載了 Intel Core Ultra 處理器與先進的 NPU，確保卓越的運算表現。其企業級的 Intel vPro 技術為用戶提供了強大的安全性，而專業級的 NVIDIA RTX 顯示卡則有效簡化繁重的工作流程。
ThinkPad P14s Gen 5 配備 14.5 吋 1920 x 1200 IPS 屏幕，防眩光顯示器經過低藍光認證，有效減少眼睛疲勞，讓用戶在長時間使用中保持舒適。P14s Gen 5 提供充足的連接埠和快速記憶體，支持流暢的連線，特別適合進階用戶、工業工程師和設計師。重新設計的 ThinkPad 鍵盤易於使用，且增大的 TrackPad 提供更精確的導航，並能快速調整視聽設定。
此外，ThinkShield 全套先進硬件和軟件方案通過數據加密和生物認證技術，全面保護用戶的裝置。AI 驅動的 Intel 威脅偵測技術能有效阻截勒索軟件和加密脅持等安全威脅，並且符合 MIL-STD 810H 規格，確保在各種環境下的可靠性和耐用性。
ThinkPad P14s Gen 5 (折扣達 40%)
Lenovo 官網優惠價 HK$7,748 ｜原價 HK
$13,030
Yoga 7i 2-in-1 (16", Gen 10) (折扣達 30%)
Lenovo 官網優惠價 HK$11,097 ｜原價 HK
$16,000
ThinkPad X1 Carbon G12 (折扣達 36%)
Lenovo 官網優惠價 HK$13,898 ｜原價 HK
$21,800
限時搶半價 Logitech 人體工學配件
👉雙11優惠2025｜Logitech 限時半價狂減，即搶人體工學垂直滑鼠、雙模電競鍵盤
Lift 人體工學垂直滑鼠
57 度垂直滑鼠專為人體工學設計，提供最佳手握姿勢，有效減少手腕疲勞。智能滾輪能自動切換高速或常速捲動，讓你在瀏覽和工作時都能輕鬆自如。超靜音按鍵設計，在安靜的辦公環境還是家庭空間，都不會打擾他人。此外，這款滑鼠可同時連接多個裝置，並支持跨平台切換，方便快速切換不同設備。雙模連線的設計隨附接收器，確保穩定連接。持久的續航能力讓你無需頻繁充電，專注於工作與創造。
Logitech 特價 HK$359 （買 2 件人體工學產品送 Logitech 不繡鋼咖啡杯）｜原價 HK
$699
去埋 Amazon 幫你格價！
Arlo Essential 2 系列（2K 畫質）
Arlo Essential 2 (VMC3050) 2K HDR 無線單相機
雙11特價 HK$482｜原價 HK$788
Amazon 特價 US$49.73（-50% 約 HK$386.59）
Arlo Essential 2 (VMC3250) 2K HDR 無線雙鏡套裝
雙11特價 HK$902｜原價 HK$1,488
Amazon 特價 US$89.99（-53% 約 HK$699.56 HKD）
Arlo Essential 2 (VMC3060) 2K HDR 室內有線單相機
雙11特價 HK$310｜原價 HK$688
Amazon 特價 US$29.99（-33% 約 HK$233.14）
Marshall Emberton III
Marshall Emberton III 搭載兩個 38W D 類放大器 與 1 對 2 吋 10W全頻動圈單元，結合 Marshall 獨有的 True Stereophonic 獨特的多方向音效技術，提供真正的立體聲音效，讓音樂從四面八方傳遞，帶來沉浸式的聆聽體驗。僅重 670克，卻能提供長達 32 小時 的音樂播放時間，而且具備 IP67 防塵防水等級，可承受 1 米深的水中浸泡 30 分鐘，適合戶外活動、泳池派對或雨天使用。支援 Bluetooth LE Audio，更可透過 Auracast 功能 實現全新的音頻分享體驗，讓多人同時享受高品質音樂。
Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,166，免運費）｜原價 US
$179.99
Marshall Major V
Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。
在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。
Amazon 特價 US$99.99（約 HK$777，免運費）｜原價 US
$169.99
PS5 主機即減 $790
👉雙11優惠2025｜PS5 全線即減 HK$790！PS5 Pro、Portal、DualSense、精選遊戲雙 11 強減（10 月 31 日至 11 月 13 日）
PlayStation 將於 2025 年 10 月 31 日至 11 月 13 日在香港舉行「雙 11 購物節」，PS5 主機全線即減 HK$790，周邊與多款第一方大作同場特價，遊戲低至 HK$148 起，數量有限、售完即止。
PlayStation 雙十一重點優惠
PS5 主機全線即減 HK$790：
PS5 標準版 HK$2,990
PS5 數位版 HK$2,190
PS5 Pro HK$4,990
PS5 配件優惠：
PlayStation Portal HK$1,429
DualSense 由 HK$499 起
DualSense Edge HK$1,429
PS VR2 至 HK$2,599
PULSE Explore 無線耳塞 HK$1,339
PULSE Elite 無線耳機 HK$939 左右
Access 控制器 HK$549。
加碼禮遇：購買 DualSense Edge 或 PlayStation Portal，可獲《決勝時刻：黑色行動 6》數位下載代碼。
$111 買到 IP cam
TP-Link 在雙11期間推出「狂歡購物節」限時優惠活動，涵蓋多款人氣 Wi-Fi Mesh路由器、智能攝影機及網絡產品配件等，部分指定產品低至 $111。
