雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）

雙11購物別再瞎逛！Yahoo Tech 為你準備好 Pinkoi 雙11購物攻略，讓你輕鬆在家中入手心儀產品。當中不少 3C 配件以低至 5 折登場，花多眼亂的話不妨看看我們的尋寶推介，動動手指，就能把這些兼具顏值與實用的好物帶回家。

此外，在 11 月 1 日至 11 月 9 日期間，付款時使用 Mastercard 信用卡，購物滿 HK$688 減 $68； 於 11 月 10 日至 11 月 11 日更加碼折扣，購物滿 HK$1,111 即減 HK$111，絕對要把把渴望已久的單品帶回家！

爵士手機無線充電 感應音響藍芽喇叭擴音器

爵士手機無線充電以大理石與木紋設計而成，完美融合現代格調與品位，成為家居的亮點。它具備黑科技感應音響，無需連接藍牙，只需將手機放置即可自動播放音樂，並支持無線充電功能，讓你邊充電邊享受娛樂。此外，手機支架設計讓你輕鬆觀看劇集，加上柔光夜燈營造舒適的睡眠氛圍，並可方便夜間起床照明。藍牙音響支持 10 米範圍內的無損音質播放，還配有精美的電子時鐘，為居家環境增添時尚感之餘更十分實用。

Pinkoi 雙11半價 HK$348 ｜原價 HK $694.9

Vanessa 鋁合金按鍵全磨砂防摔手機殼

Sigema Creation 採用多圖層設計，兼具功能性與美觀，配備可更換的鋁合金按鍵，讓用戶能根據個人喜好自由調整外觀，而重量亦僅 48 克，讓手機使用更加舒適。手機殼採用微氣囊防摔技術，有效吸收衝擊力，減少意外摔落造成的損壞，而磨砂防刮痕表面亦有效提升耐用性。此外，手機殼採用的 Sigma-Aldrich Tinuvin 234 紫外線吸收材料有效防止黃變，保持殼體如新。隱藏式磁吸設計配合 36 顆強磁鐵及兼容MagSafe 磁圈環，提供強大的磁性吸引力，讓手機充電更加便捷。

Pinkoi 雙11半價 HK$132.1 ｜原價 HK $264.2

迪士尼 Marvel 8000mAh 磁吸式行動充電

迪士尼 Toy story 8000mAh 磁吸式行動充電器不僅擁有可愛的外觀，還具備強大的充電功能。支持無線輸出，提供多達 5W、7.5W、10W 和 15W 的充電選擇，同時支緩 Type-C 輸出功能，是喜歡小包包的女士們必備之選。

Pinkoi 雙11半價 HK$144 ｜原價 HK $288

姆明角色手機掛繩

用姆明角色手機掛繩將手機隨時帶在身邊，就不用再怕遺失手機！這款掛繩長達1500mm，設計靈活，可以選擇斜背或掛頸使用，輕鬆出門。

Pinkoi 雙11半價 HK$79 ｜原價 HK $158

